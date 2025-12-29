Planul de pace în 20 de puncte, „agreat în proporţie de 90%”. „Factorul dificil” care stă în rezolvarea războiului

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, în Florida, după ce a fost întrebat despre regiunea Donbas din estul Ucrainei, care face obiectul unor dispute intense, că Ucraina are "o poziţie diferită" faţă de Rusia în această chestiune.

"Trebuie să respectăm legea şi poporul nostru, precum şi teritoriul pe care îl controlăm”.

„Şi, desigur, atitudinea noastră este foarte clară”, adaugă el. „De aceea preşedintele Trump a spus că aceasta este o chestiune foarte dificilă.”

Zelenski a mai subliniat, după întâlnirea cu preşedintele american Donald Trump, că problema teritoriului rămâne dificilă.

Zelenski şi-a reiterat poziţia potrivit căreia problema teritoriului va trebui să fie soluţionată în cele din urmă de poporul ucrainean şi a menţionat că un referendum ar putea fi organizat pentru orice aspect al planului de pace, nu doar pentru teritoriu. De asemenea, el a lăsat deschisă posibilitatea implicării parlamentului.

„Putem organiza un referendum cu privire la orice aspect al acestui plan”, a spus el. „Desigur, societatea noastră trebuie să aleagă”, iar ucrainenii sunt cei care trebuie să voteze, „pentru că este pământul lor, pământul, nu al unei singure persoane. Este pământul naţiunii noastre de multe generaţii”.

Volodimir Zelenski a declarat duminică seară, după întâlnirea din Florida cu Donald Trump, că planul de pace în 20 de puncte a fost “agreat în proporţie de 90 la sută”, informează Sky News.

Zelenski a spus că echipele ucraineană şi americană au discutat astăzi „toate aspectele cadrului de pace” şi afirmă că planul de pace în 20 de puncte a fost „agreat în proporţie de 90%”.

„Am convenit că garanţiile de securitate sunt un punct de referinţă esenţial în realizarea unei păci durabile, iar echipele noastre vor continua să lucreze la toate aspectele”, a adăugat el.

