Ursula von der Leyen, după întâlnirea decisivă Trump-Zelenski: „Ucraina are nevoie de garanții de securitate de nezdruncinat”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat duminică seara progrese importante după o convorbire telefonică avută cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, președintele SUA, Donald Trump, și lideri europeni.

Ea a subliniat că Ucraina are nevoie de garanții de securitate solide încă de la începutul procesului, relatează Reuters.

'Europa este pregătită să continue să colaboreze cu Ucraina și cu partenerii noștri americani pentru a consolida aceste progrese.

Esențial pentru acest efort este să existe garanții de securitate de nezdruncinat încă din prima zi', a scris ea pe platforma de socializare X.

Duminică, președintele american Donald Trump l-a primit pe președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, la Mar-a-Lago, în Florida, iar în cadrul întâlnirii au avut convorbiri telefonice și cu lideri europeni, pentru a discuta progresul negocierilor privind planul de pace și garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













