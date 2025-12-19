Viktor Orban face un anunț șocant despre Ungaria: ”Nu are rost să fim în Uniunea Europeană”

Stiri externe
19-12-2025 | 16:12
Viktor Orban
Getty

Dreptul de veto este "o putere validă şi utilă fără de care nu are rost să fim în Uniunea Europeană", a afirmat vineri, la Bruxelles, prim-ministrul Viktor Orban, transmite MTI.

autor
Cristian Anton

În cadrul unei conferinţe de presă după un summit al Uniunii Europene, Viktor Orban a declarat că există o legătură directă între suveranitatea naţională şi nivelul de trai, "motiv pentru care nu trebuie să facem parte dintr-un imperiu".

Viktor Orban: UE va deveni un imperiu

"Dacă statele naţionale pot fi private de puterea lor de veto în chestiuni foarte importante, atunci Uniunea Europeană în ansamblu va deveni un imperiu, ceea ce nu este doar o chestiune de suveranitate pentru unguri şi pentru mine personal, ci şi o chestiune economică", a mai afirmat prim-ministrul Ungariei.

El a adăugat că nu a fost niciodată martorul unei perioade în care "am prosperat ca parte a unui imperiu opresiv".

Vladimir Putin, discurs de final de an în fața națiunii. „Rusia nu crede că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace”

Sursa: Agerpres

Etichete: Ungaria, uniunea europeana, Viktor Orban, iesire,

Dată publicare: 19-12-2025 16:12

