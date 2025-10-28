Ce spun ungurii despre Catedrala Națională din București. Cum este prezentată cea mai mare biserică ortodoxă din lume

28-10-2025 | 11:17
catedrala nationala
Inquam Photos / Dana Cotofanu

Cea mai mare biserică ortodoxă din lume, Catedrala Națională, a fost inaugurată, duminică, în București, iar evenimentul a fost relatat și de presa maghiară.

Alexandru Toader

Agenția națională de presă de stat a Ungariei, MTI, și portalul Maszol au relatat despre inaugurarea Catedralei Naționale din București.

„Pelerini din toată țara au venit la București pentru cea mai mare pelerinaj, sfințirea bisericii, programată să coincidă cu sărbătoarea martirului creștin timpuriu Sfântul Demetru din Tesalonic. Cu toate acestea, o parte semnificativă a mulțimii nu a încăput în curtea împrejmuită de 12.000 de metri pătrați a catedralei, iar majoritatea oamenilor au urmărit liturghia și ceremonia de sfințire a decorului interior din mozaic pe proiectoare gigantice amplasate pe străzile închise traficului”, au scris cei de la Maszol.

Totodată, portalul de știri a menționat și suma cu care fost ridicată Catedrala Națională.

„Până în prezent, pentru construcția Catedralei Naționale s-au cheltuit aproximativ 200 de milioane de euro. Aproximativ 25% din costurile de construcție au provenit din donații ale credincioșilor, restul fiind transferat bisericii de către autoritățile centrale și locale, iar terenul de 11 hectare din spatele parlamentului a fost, de asemenea, donat bisericii de către stat.
La recensământul din 2021, 85,5% dintre locuitorii României care și-au indicat apartenența religioasă s-au identificat ca fiind ortodocși români”, se mai arată pe site-ul Maszol.

catedrala noaptea
Oamenii au așteptat și noaptea pentru a intra în Catedrala Națională. ”Arată că și noi, românii, putem realiza ceva măreț”

De partea cealaltă, MTI a relatat că „accesul în catedrală se face prin 27 de porți din bronz, care pot fi deschise numai cu ajutorul unei telecomenzi, deoarece fiecare dintre ele cântărește aproape o tonă. Clădirea are opt lifturi, dar vizitatorii pot urca și pe scări până la balcoanele interioare situate la 60 de metri înălțime sau până la platforma de observare exterioară situată la 90 de metri înălțime, în jurul turnului central”.

„Sub spațiul închis din fața catedralei, mărginit de coloane, se află sălile Muzeului Creștinismului Românesc, spații de cazare pentru pelerini și evenimente bisericești, iar subsolul catedralei adăpostește o sacristie de 1.700 de metri pătrați, 42 de cripte și patru buncăre rezistente la atacuri nucleare”, a adăugat agenția națională de presă de stat a Ungariei.

„Anul acesta, Biserica Ortodoxă Română sărbătorește 140 de ani de la recunoașterea independenței sale de către Constantinopol și 100 de ani de la înființarea Patriarhiei Române. Cu această ocazie, Parlamentul din București a declarat anul 2025 „anul centenar al Patriarhiei Române”, ceea ce a permis instituțiilor statului și municipalităților să sprijine sărbătorile bisericești din resurse bugetare”, au mai scris ungurii.

Sursa: MTI, Maszol

Obiceiul unic în ortodoxie care a avut loc la sfințirea Catedralei Naționale. Enoriașii au intrat în „inima bisericii"
Obiceiul unic în ortodoxie care a avut loc la sfințirea Catedralei Naționale. Enoriașii au intrat în „inima bisericii”

După ceremonia extraordinară de sfințire a picturii, Catedrala Națională are porțile deschise pentru oameni, zi și noapte, până vineri.

Oamenii au așteptat și noaptea pentru a intra în Catedrala Națională. "Arată că și noi, românii, putem realiza ceva măreț"
Oamenii au așteptat și noaptea pentru a intra în Catedrala Națională. ”Arată că și noi, românii, putem realiza ceva măreț”

După procesiunile din timpul zilei, Catedrala Națională a fost deschisă duminică seara, la ora 20, și pentru public. Credincioșii au așteptat cu orele la rând, pentru a vedea, preț de câteva minute, interiorul clădirii mărețe, inclusiv altarul.  

Fotografia publicată de președintele Nicușor Dan, după ce a participat cu familia la sfințirea picturii Catedralei Naționale
Fotografia publicată de președintele Nicușor Dan, după ce a participat cu familia la sfințirea picturii Catedralei Naționale

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă despre Catedrala Naţională, la a cărei inaugurare a participat, duminică, alături de familie, că este „o construcţie născută din visul şi credinţa multor români”.

DOCUMENT. Guvernul Bolojan începe să taie din posturile și salariile ASF. "Vor fi concediați oameni, desființate posturi"
DOCUMENT. Guvernul Bolojan începe să taie din posturile și salariile ASF. ”Vor fi concediați oameni, desființate posturi”

Autoritatea de Supraveghere Financiară trece printr-un proces masiv de reorganizare, ca urmare a aplicării dispozițiilor Legii 145/2025. Astfel, conducerea ASF va prezenta în Parlament un document cu aceste modificări.

Cât plătește în medie un român din salariul său pentru rata la un credit ipotecar. Stăm mult mai bine față de greci și unguri
Cât plătește în medie un român din salariul său pentru rata la un credit ipotecar. Stăm mult mai bine față de greci și unguri

Un român plătește în medie aproape jumătate din salariul mediu net pentru rata unui credit ipotecar la un apartament cu două camere în București, arată un broker online de credite. România stă mult mai bine aici decât Grecia sau Ungaria, de pildă.

Fostul director al Spitalului Rădăuți a semnat un acord de recunoaștere a faptelor: trei ani cu suspendare pentru corupție
Fostul director al Spitalului Rădăuți a semnat un acord de recunoaștere a faptelor: trei ani cu suspendare pentru corupție

Fostul manager al Spitalului Municipal Rădăuţi, Flaviu-Emanuel Sima, acuzat de procurorii DNA de comiterea mai multe infracţiuni, a încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei şi a primit o condamnare de trei ani de închisoare cu suspendare.

