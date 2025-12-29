Un tren a deraiat în Mexic. Cel puţin 13 persoane au decedat şi alte 98 au fost rănite. VIDEO

29-12-2025 | 07:05
Tren deraiat Mexic
Autorităţile mexicane au anunţat, duminică, că cel puţin 13 persoane au murit după ce un tren cu 250 de pasageri a deraiat în statul Oaxaca, din sudul ţării, relatează Reuters.

Claudia Alionescu

Marina mexicană a precizat că trenul, care a deraiat în apropierea oraşului Nizanda, transporta nouă membri ai personalului şi 241 de pasageri.

Dintre cei aflaţi la bord, 139 au fost declaraţi în afara pericolului, în timp ce 98 au fost răniţi, dintre care 36 au primit asistenţă medicală.

Preşedinta Claudia Sheinbaum a declarat pe X că cinci dintre răniţi se află în stare critică, adăugând că oficiali de rang înalt au fost trimişi la faţa locului pentru a ajuta familiile celor decedaţi.

Guvernatorul statului Oaxaca, Salomon Jara Cruz, a transmis condoleanţe familiilor celor decedaţi în accident şi a declarat că autorităţile statale colaborează cu agenţiile federale pentru a ajuta persoanele afectate.

Procuratura Generală a Mexicului a deschis deja o anchetă cu privire la incident, a declarat procurorul general Ernestina Godoy Ramos într-o postare pe reţelele de socializare.

Trenul interoceanic, inaugurat în 2023 sub fostul preşedinte Andres Manuel Lopez Obrador, face parte din proiectul mai amplu al Coridorului Interoceanic.

Iniţiativa a fost concepută pentru a moderniza legătura feroviară peste Istmul Tehuantepec, conectând portul mexican Salina Cruz de pe coasta Pacificului cu Coatzacoalcos de pe coasta Golfului.

Guvernul mexican a încercat să transforme istmul într-un coridor comercial strategic, extinzând porturile, căile ferate şi infrastructura industrială, cu scopul de a crea o rută care să poată concura cu Canalul Panama.

Serviciul feroviar face parte, de asemenea, dintr-un efort mai amplu de extindere a transportului feroviar de pasageri şi marfă în sudul Mexicului şi de stimulare a dezvoltării economice în regiune.

