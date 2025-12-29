Reacția lui Trump după ce Putin i-a spus că Ucraina i-a atacat reședința cu drone

Preşedintele american Donald Trump se declară luni ”foarte furios” din cauza unui presupus atac al Ucrainei vizând reşedinţa preşedintelui rus Vladimir Putin, despre care a spus că ”nu-i place”, relatează AFP.

Potrivit preşedintelui american, preşedintele rus i-a spus, într-o convorbire la telefon mai devreme, luni, că „a fost atacat”.

Înainte să se întâlnească cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, Donald Trump a declarat că ”nu ştie” dacă declaraţii ruse potrivit cărora Ucraina a încercat să atace reşedinţa lui Vladimir Putin sunt adevărate.

Preşedintele american a anunţat, de asemenea, că a avut o ”discuţie bună” cu preşedintele rus.

El nu a făcut nico precizare despre natura şi conţinutul acestei convorbiri telefonice.

„Putin mi-a spus despre asta în această dimineață devreme. A spus că a fost atacat. Nu e bine. Nu e bine. Nu uitați, i-am oprit Tomahawk-urile. Una e să fii agresiv și alta e să-i ataci casa. Acum nu e momentul pentru astfel de acțiuni”, a declarat Trump, potrivit Ukrainska Pravda.

Anterior, o purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, anunţa pe X că cei doi şefi de stat au vut o ”discuţie telefonică pozitivă despre Ucraina”.

Anterior, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că Ucraina ar fi atacat reședința liderului rus Vladimir Putin luni seară, ceea ce ar duce la „o revizuire a poziției de negociere”.

Potrivit lui Lavrov, luni noapte, Ucraina ar fi atacat reședința lui Putin din regiunea Novgorod folosind 91 de drone de atac. Drept urmare, susține Lavrov, „poziția de negociere a Rusiei va fi revizuită”, dar Rusia nu ar avea nicio intenție de a se retrage din procesul de negocieri cu SUA privind Ucraina.

Ucraina a respinst însă aceste acuzații.

„O altă minciună din partea Federației Ruse. Este clar că ieri am avut o întâlnire cu Trump și este clar că pentru ruși, dacă nu avem un scandal cu America și avem progrese, atunci pentru ei este un eșec. Nu vor să pună capăt acestui război. Sunt capabili să-l pună capăt doar datorită presiunii asupra lor”, a comentat Volodimir Zelenski pe marginea acestei declarații

