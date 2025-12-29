Reacția lui Trump după ce Putin i-a spus că Ucraina i-a atacat reședința cu drone

Stiri externe
29-12-2025 | 21:31
Putin și Trump
Getty

Preşedintele american Donald Trump se declară luni ”foarte furios” din cauza unui presupus atac al Ucrainei vizând reşedinţa preşedintelui rus Vladimir Putin, despre care a spus că ”nu-i place”, relatează AFP.

 

autor
Stirileprotv

Potrivit preşedintelui american, preşedintele rus i-a spus, într-o convorbire la telefon mai devreme, luni, că „a fost atacat”.  

Înainte să se întâlnească cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, Donald Trump a declarat că ”nu ştie” dacă declaraţii ruse potrivit cărora Ucraina a încercat să atace reşedinţa lui Vladimir Putin sunt adevărate.

Preşedintele american a anunţat, de asemenea, că a avut o ”discuţie bună” cu preşedintele rus.

El nu a făcut nico precizare despre natura şi conţinutul acestei convorbiri telefonice.

Citește și
predictie sua
Nostradamus era american de rând. Predicțiile făcute de un sondaj din 1998 pentru anul 2025 care s-au îndeplinit întocmai

„Putin mi-a spus despre asta în această dimineață devreme. A spus că a fost atacat. Nu e bine. Nu e bine. Nu uitați, i-am oprit Tomahawk-urile. Una e să fii agresiv și alta e să-i ataci casa. Acum nu e momentul pentru astfel de acțiuni”, a declarat Trump, potrivit Ukrainska Pravda.

Anterior, o purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, anunţa pe X că cei doi şefi de stat au vut o ”discuţie telefonică pozitivă despre Ucraina”.

Anterior, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că Ucraina ar fi atacat reședința liderului rus Vladimir Putin luni seară, ceea ce ar duce la „o revizuire a poziției de negociere”.

Potrivit lui Lavrov, luni noapte, Ucraina ar fi atacat reședința lui Putin din regiunea Novgorod folosind 91 de drone de atac. Drept urmare, susține Lavrov, „poziția de negociere a Rusiei va fi revizuită”, dar Rusia nu ar avea nicio intenție de a se retrage din procesul de negocieri cu SUA privind Ucraina.

Ucraina a respinst însă aceste acuzații.

„O altă minciună din partea Federației Ruse. Este clar că ieri am avut o întâlnire cu Trump și este clar că pentru ruși, dacă nu avem un scandal cu America și avem progrese, atunci pentru ei este un eșec. Nu vor să pună capăt acestui război. Sunt capabili să-l pună capăt doar datorită presiunii asupra lor”, a comentat Volodimir Zelenski pe marginea acestei declarații

Sursa: News.ro

Etichete: donald trump, vladimir putin,

Dată publicare: 29-12-2025 21:31

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Transfer stelar pentru Radu Drăgușin! Echipa care luptă pentru semnătura lui
NEWS ALERT Transfer stelar pentru Radu Drăgușin! Echipa care luptă pentru semnătura lui
Citește și...
Nostradamus era american de rând. Predicțiile făcute de un sondaj din 1998 pentru anul 2025 care s-au îndeplinit întocmai
Stiri externe
Nostradamus era american de rând. Predicțiile făcute de un sondaj din 1998 pentru anul 2025 care s-au îndeplinit întocmai

O serie de predicții făcute de americanii de rând într-un sondaj Gallup realizat în 1998 cu limită de timp anul 2025 s-au îndeplinit cu o fidelitate surprinzătoare.

 

Trump transmite un mesaj năucitor Organizației Națiunilor Unite: ”Adaptați-vă sau veți muri”
Stiri externe
Trump transmite un mesaj năucitor Organizației Națiunilor Unite: ”Adaptați-vă sau veți muri”

Statele Unite au promis 2 miliarde de dolari pentru finanțarea programelor umanitare ale Națiunilor Unite, dar au avertizat ONU că trebuie să se „adapteze sau să moară”.  

Trump anunță că SUA au distrus ”o mare instalație” a Venezuelei. ”Deci i-am lovit foarte tare”
Stiri externe
Trump anunță că SUA au distrus ”o mare instalație” a Venezuelei. ”Deci i-am lovit foarte tare”

Donald Trump a anunțat că SUA au distrus ”o mare instalație” a Venezuelei, într-o nouă operațiune militară americană împotriva dictatorului Nicolas Maduro.

Recomandări
În ce condiții poate fi încheiat mandatul unui judecător CCR care boicotează votul. „Nu au dreptul să se abțină”
Stiri Politice
În ce condiții poate fi încheiat mandatul unui judecător CCR care boicotează votul. „Nu au dreptul să se abțină”

Pentru a treia oară, Curtea Constituțională amână soluția pentru proiectul pensiilor magistraților, după ce patru judecători, toți propuși de PSD, nu s-au prezentat la ședință.  

Previziuni economice pentru 2026. Economia crește încet, dar sigur. România poate bifa un record de fonduri europene atrase
Stiri Economice
Previziuni economice pentru 2026. Economia crește încet, dar sigur. România poate bifa un record de fonduri europene atrase

Economia pornește anul într-un ritm temperat, iar managerii din toate domeniile rămân prudenți în primele luni. Cum costurile sunt tot mari, angajările au fost amânate pentru moment.  

Rusia susține că Ucraina a atacat una dintre reședințele lui Putin. „Schimbăm poziția de negociere”. Reacția Kievului
Stiri externe
Rusia susține că Ucraina a atacat una dintre reședințele lui Putin. „Schimbăm poziția de negociere”. Reacția Kievului

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni că Ucraina a încercat să atace reşedinţa preşedintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Decembrie 2025

54:33

Alt Text!
La Măruță
29 Decembrie 2025

01:30:15

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28