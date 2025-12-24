Viktor Orban a inaugurat un proiect important pentru Ungaria și are așteptări mari și de la România

24-12-2025 | 17:20
Viktor Orban
Premierul ungar Viktor Orban, care a participat luni la inaugurarea unui nou tronson al autostrăzii M4, în estul Ungariei, a vorbit de un "moment important în unificarea naţiunii".

Orban a explicat că, odată ce autostrada va fi extinsă până la Berettyoujfalu şi România va efectua lucrările necesare de partea sa de graniţă, autostrada Oradea-Cluj-Napoca va deveni direct accesibilă şi, conform celor mai conservatoare estimări, acest lucru ar reduce timpul de condus între Budapesta şi Cluj-Napoca cu o oră până la o oră şi jumătate, consemnează MTI.

Având în vedere numărul de autostrăzi şi drumuri expres construite sub actualul guvern în ultimii 15 ani, reţeaua de autostrăzi a Ungariei, raportată la dimensiunea populaţiei, a atins nivelul unora dintre cele mai dezvoltate ţări din Europa de Vest, a notat Orban la inaugurarea tronsonului dintre Torokszentmiklos şi Kisujszallas, precizând că, în timp ce în 2010 lungimea totală a autostrăzilor din Ungaria era de 1.273 km, în 2025 aceasta va ajunge la doar cu 35 km sub 2.000 km, iar 90% dintre unguri locuiesc acum la o jumătate de oră de mers cu maşina de o autostradă.

Premierul ungar a afirmat totodată că guvernul are planuri serioase în ceea ce priveşte dezvoltarea estului Ungariei, scopul fiind de a crea o regiune industrială transfrontalieră care să se întindă între Debrecen, Salonta (Nagyszalonta) şi Bekescsaba, ceea ce va implica şi construcţia unui drum expres cu patru benzi care să conecteze Bekescsaba şi Debrecen.

Viktor Orban a menţionat în context că pentru a construi drumuri este nevoie de bani, iar banii sunt disponibili doar "dacă nu permitem să ne fie luaţi", reamintind că s-a întors recent de la Bruxelles, unde liderii europeni au convenit asupra unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, "aparent în speranţa că îl vor recupera cu o dobândă mare".

Ungaria a ales să stea deoparte de această "idee prostească de la Bruxelles", dar dacă nu ar fi reuşit, partea sa din împrumut s-ar fi ridicat la 400 de miliarde de forinţi (circa 1 miliard de euro), a mai spus Orban, adăugând că porţiunea recent inaugurată a autostrăzii M4 a costat 170 de miliarde de forinţi, iar secţiunea care mai trebuie construită va costa aproximativ la fel, deci Ungaria ar fi trebuit să "transmită către Bruxelles ceea ce este practic echivalentul costului întregii autostrăzi".

Mai bine să se cheltuiască banii pe o şosea modernă în regiunea Alfold decât să ajungă "în buzunarul vreunui oligarh ucrainean din regiunea Donbas sfâşiată de război", a conchis premierul ungar, care a mai notat că la alegerile de anul viitor din Ungaria în joc va fi direcţia în care va merge ţara. "Putem merge pe calea Bruxellesului, ceea ce ar însemna că banii noştri ar merge în altă parte, pentru a fi folosiţi în altă parte şi cheltuiţi pentru dezvoltarea altora", sau "putem continua pe calea pe care am mers în ultimii peste 15 ani, şi atunci Ungaria se va dezvolta, va creşte şi va deveni mai puternică", a spus Orban.

Sursa: Agerpres

Preşedintele clubului Fenerbahce, Sadettin Saran, a fost supus unei intensificări a controlului juridic după ce procurorii turci au confirmat că o probă de păr prelevată în timpul unei anchete privind stupefiantele a fost testată pozitiv la cocaină.

