După 15 ani la putere, Viktor Orban pare sub presiune înainte de alegeri. Un nou lider al opoziției mobilizează electoratul

Cu patru luni înainte de alegerile legislative din Ungaria, premierul Viktor Orban, aflat la putere de 15 ani, este slăbit de scandaluri privind protecţia copiilor, pe fondul unor performanţe economice modeste, notează AFP.

Liderul naţionalist, care se laudă cu bunele sale relaţii cu preşedintele american Donald Trump şi cu cel rus Vladimir Putin, s-a străduit, după revenirea sa la putere în 2010, să-şi consolideze puterea asupra acestei ţări cu 9,5 milioane de locuitori din Europa Centrală, înmulţindu-şi măsurile menite să restrângă independenţa justiţiei şi să sufoce orice contestare.

Însă emergenţa, anul trecut, a lui Peter Magyar ca lider al opoziţiei a adus o "nouă dinamică" pe scena politică ungară, constată Zsuzsanna Vegh, responsabilă a programului German Marshall Fund al SUA.

"În locul unei opoziţii fragmentate, Orban se confruntă acum cu un singur adversar ce beneficiază de un nivel de sprijin public similar", declarat analista politică pentru AFP.

Partidul Tisza conduce în sondaje

Partidul Tisza al lui Magyar - fostul soţ al ex-ministrei de justiţie a lui Orban - este de fapt de peste un an în fruntea sondajelor de opinie independente. Acest lucru provoacă desigur o anumită febrilitate în tabăra puterii, după cum arată modul în care s-a desfăşurat activitatea lui Orban începând din această vară.

În timpul alegerilor precedente, liderul ungar "îşi intensifica prezenţa în ultimele trei luni înainte de scrutin", pentru a întări popularitatea partidului său, declară Szabolcs Dull, un jurnalist ce animă de asemenea podcastul de analiză politică Otpontba. "Fidesz a fost de data aceasta constrâns să pună la bătaie cea mai importantă carte a sa mult mai devreme", adaugă jurnalistul.

Pentru a seduce un electorat îngrijorat de o creştere economică la ralanti şi de o inflaţie de circa 4% pe an, Orban şi-a înmulţit anunţurile: introducerea de împrumuturi subvenţionate de stat pentru achiziţia unei prime locuinţe, prelungirea scutirii de impozite pe venit pentru mamele cu trei copii şi a "14-a pensie" pentru cei cu pensii mici.

De asemenea, el s-a deplasat la Washington şi Moscova pentru a se asigura că ţara sa va putea continua să se aprovizioneze cu petrol rusesc la preţ redus şi a organizat în ultimele săptămâni, în toate weekend-urile, adunări publice în zone rurale care îi sunt în mod tradiţional favorabile.

În timpul acestor întâlniri, coregrafiate minuţios şi deschise doar pentru simpatizanţii săi, Orban reia una dintre temele sale favorite, conflictul din Ucraina, acuzând Uniunea Europeană de complotare pentru un război contra Rusiei şi pe Magyar că este "o marionetă a Bruxellesului".

Scandalurile privind protecţia copiilor

Însă, noi dezvăluiri de abuzuri fizice şi sexuale în instituţiile de protecţie a copiilor ar putea să coste scump partidul său Fidesz, provocând o "criză morală" printre alegătorii săi, subliniază Dull.

Subiectul este cu adevărat unul extrem de sensibil pentru Orban, care a dus o politică de reducere a drepturilor fundamentale ale minorităţilor sexuale şi de gen chiar în numele apărării copiilor şi familiei.

Vineri, Magyar a publicat un raport din 2021 unde sunt semnalate peste 3.000 de presupuse abuzuri asupra unor copii, la câteva zile după difuzarea unei înregistrări video în care se poate vedea cum directorul interimar al unui centru de detenţie pentru minori îl loveşte în mod repetat cu piciorul în cap pe un băiat întins pe jos.

La îndemnul lui Magyar, circa 50.000 de persoane au manifestat sâmbătă la Budapesta, pentru a cere demisia guvernului.

Anul trecut, preşedinta Katalin Novak, fidelă a lui Viktor Orban, a demisionat în urma unei graţieri acordate complicelui unui pedocriminal condamnat.

În faţa acestor semne precursoare proaste, Orban ia măsuri menite, potrivit opozanţilor săi, să blocheze instituţiile în caz de înfrângere. Cel mai recent exemplu: săptămâna trecută, Parlamentul a adoptat o lege care face mai dificilă demiterea preşedintelui ţării Tamas Sulyok, un apropiat al lui Orban şi al cărui mandat ar urma să dureze până în 2030. Or, în afară de un rol ceremonial, preşedintele ţării poate bloca provizoriu adoptarea de legi, ceea ce i-ar permite să dea peste cap agenda unui nou guvern.

