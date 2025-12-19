Polonia îl ironizează pe premierul Ungariei, Viktor Orban, și anunță că îi dă medalia Ordinului Lenin: ”Felicitări”
Ministrul polonez de Externe Radoslaw Sikorski i-a decernat în mod simbolic, pe rețeaua X.com, o medalie a Ordinului Lenin premierului ungar Viktor Orban, care s-a opus folosirii activelor ruse în vederea finanţării efortului de război al Ucrainei.
”Felicitări”, scrie Radoslaw Sikorski, răspunzând unei postări pe X a lui Orban, ataşând textului o imagine cu o medalie a Ordinului Lenin, cu efigia părintelui Revoluţiei Bolşevice.
Medalia, cea mai înaltă distincţie civilă sovietică, creată în 1930, era decernată pentru merite şi servicii excepţionale aduse Uniunii Sovietice.
Congratulations. pic.twitter.com/Dh4hrlI6h3— Radosław Sikorski ???????????????? (@sikorskiradek) December 19, 2025
Radoslaw Sikorski îi răspunde astfel liderului ungar, un apropiat al preşedintelui rus Vladimir Putin, în care Viktor Orban se lăuda că a ”reuşit să îndepărteze riscul imediat al războiului”.
”Noi am împiedicat Europa să declare război Rusiei prin folosirea activelor ruse”, a declarat el în urma unui summit al şefilor de stat şi de guverne ale statelor membre ale Uniunii Europene (UE), la Bruxelels.
