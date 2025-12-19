Polonia îl ironizează pe premierul Ungariei, Viktor Orban, și anunță că îi dă medalia Ordinului Lenin: ”Felicitări”

Ministrul polonez de Externe Radoslaw Sikorski i-a decernat în mod simbolic, pe rețeaua X.com, o medalie a Ordinului Lenin premierului ungar Viktor Orban, care s-a opus folosirii activelor ruse în vederea finanţării efortului de război al Ucrainei.

”Felicitări”, scrie Radoslaw Sikorski, răspunzând unei postări pe X a lui Orban, ataşând textului o imagine cu o medalie a Ordinului Lenin, cu efigia părintelui Revoluţiei Bolşevice.

Medalia, cea mai înaltă distincţie civilă sovietică, creată în 1930, era decernată pentru merite şi servicii excepţionale aduse Uniunii Sovietice.

Radoslaw Sikorski îi răspunde astfel liderului ungar, un apropiat al preşedintelui rus Vladimir Putin, în care Viktor Orban se lăuda că a ”reuşit să îndepărteze riscul imediat al războiului”.

”Noi am împiedicat Europa să declare război Rusiei prin folosirea activelor ruse”, a declarat el în urma unui summit al şefilor de stat şi de guverne ale statelor membre ale Uniunii Europene (UE), la Bruxelels.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













