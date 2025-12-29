Trump transmite un mesaj năucitor Organizației Națiunilor Unite: ”Adaptați-vă sau veți muri”

29-12-2025 | 21:52
Jeremy Lewin onu
IMAGO

Statele Unite au promis 2 miliarde de dolari pentru finanțarea programelor umanitare ale Națiunilor Unite, dar au avertizat ONU că trebuie să se „adapteze sau să moară”.  

autor
Cristian Anton

Anunțul a fost făcut la Geneva de Jeremy Lewin (foto, stânga), subsecretarul pentru asistență externă al președintelui Trump, și de șeful departamentului de ajutor de urgență al ONU, Tom Fletcher, scrie BBC.

Acțiunea vine pe fondul unor reduceri uriașe ale finanțării SUA pentru operațiuni umanitare și al unor reduceri suplimentare așteptate de la alți donatori, cum ar fi Marea Britanie și Germania.

Fletcher a salutat noile fonduri, spunând că acestea vor salva „milioane de vieți”. Dar 2 miliarde de dolari reprezintă doar o fracțiune din ceea ce SUA au cheltuit în mod tradițional pentru ajutor. În 2022, contribuția sa la activitatea umanitară a ONU a fost estimată la 17 miliarde de dolari.

Iar finanțarea vine cu anumite condiții. Deși donatorii ONU alocă uneori proiecte specifice, finanțarea ONU prioritizează doar 17 țări, printre care Haiti, Siria și Sudan.

SUA oferă banii doar dacă aceștia nu ajung în anumite țări

Afganistanul și Yemenul nu vor primi niciun ban, a declarat Lewin, adăugând că Washingtonul are dovezi că în Afganistan fondurile ONU sunt deturnate către talibani și că „președintele Trump nu va tolera niciodată ca niciun ban din banii contribuabililor să meargă către grupări teroriste”.

Astfel de restricții vor fi dificile pentru agențiile de ajutor umanitar care lucrează în țări care nu se află pe listă. Impactul reducerilor de finanțare a dus deja la închiderea clinicilor pentru mame și copii din Afganistan și la reducerea rațiilor alimentare pentru persoanele strămutate din Sudan. La nivel global, mortalitatea infantilă, care a scăzut, este așteptată să crească în acest an.

Condițiile impuse noii finanțări din partea SUA exclud, de asemenea, cheltuirea banilor pentru proiecte legate de combaterea schimbărilor climatice, despre care Lewin a spus că nu „salvează vieți” și nu sunt în „interesul SUA”.

Lewin, un loial lui Trump care se pare că a orchestrat închiderea USAID și concedierea miilor de angajați ai săi, a avertizat ONU că trebuie să se „adapteze sau să moară”, spunând că „pușculița americană nu este deschisă acelor organizații care vor doar să revină la vechiul sistem”.

ONU acceptă donația SUA, dar se ridică semne importante de întrebare

SUA spune că finanțarea trebuie să fie concentrată și eficientă, fără duplicare între proiectele de ajutor. Acestea sunt calități pe care Tom Fletcher și întregul sistem ONU spun că le susțin din toată inima. Nu este în interesul nimănui, și cu atât mai puțin al celor aproximativ 200 de persoane prinse în crize, ca banii să fie cheltuiți nechibzuit.

Însă, deși ONU salută cu recunoștință noua finanțare din partea SUA, rămân semne de întrebare importante cu privire la faptul dacă aceste condiții puse de americani nu sunt prea politizate.

Principiile fundamentale ale ajutorului umanitar sunt că acesta ar trebui să fie neutru, imparțial și direcționat către cei mai nevoiași. Eliminarea anumitor țări sau a unor crize specifice, cum ar fi schimbările climatice, pune sub semnul întrebării aceste principii.

Însă, pe măsură ce se luptă cu o criză de finanțare continuă și, la Washington, un donator foarte sceptic, mulți din cadrul ONU vor recunoaște că 2 miliarde de dolari sunt mai bine decât nimic.

Dată publicare: 29-12-2025 21:43

