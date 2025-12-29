Guvernul german condamnă comportamente „antisemite” și de „extremă dreaptă” la unii paraşutişti de elită

29-12-2025 | 21:29
parasutisti germania
IMAGO

Guvernul german a condamnat luni comportamente „inacceptabile" în cadrul unui regiment de paraşutişti de elită, unde militari sunt anchetaţi cu privire la violenţe, comportamente sexiste, consum de droguri sau afişarea unor simboluri ale extremei drepte.

Mihai Niculescu

Aceste anchete - care vizează membri ai celui de-al 26-lea Regiment de Paraşutişti, cu baza la Zweibrücken, în sud-vestul Germaniei, în apropierea frontierei cu Franţa - au fost lansate în urma unei semnalări de către doi militari, în iunie, dezvăluie cotidianul Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) , relatează AFP preluat de news.ro.

„Ritualuri violente” și incidente de extremă-dreapta

FAZ dezvăluie că, începând din iunie, zeci de paraşutişti au fost acuzaţi de implicare în „incidente de extremă-dreapta şi antisemite” şi în „ritualuri violente”. Aproximativ 20 de militari au fost deja excluşi din armată, dezvăluie cotidianul german.

În paralel cu înlocuirea comandantului regimentului, proceduri disciplinare au condus la mai multe suspendări şi revocări, a confirmat, într-o conferinţă de presă obişnuită a Guvernului, un purtător de cuvânt al Ministerului german al Apărării, Kenneth Harms. Ministerul nu a oferit însă cifre în acest sens.

„Extremismul de dreapta şi comportamente sexuale nepotrivite - acestea sunt infracţiunile respective - nu sunt tolerate în interiorul Bundeswehr (armata germană)”, a declarat Kenneth Harms. El denunţă aceste incidente drept „inacceptabile” și o „atingere adusă drepturilor intime ale anumitor persoane, gravă”, care „are totodată potenţialul să dăuneze reputaţiei întregii Bundeswehr”.

volodimir zelenski
Volodimir Zelenski susţine că Rusia a pierdut un batalion de soldaţi nord-coreeni şi paraşutişti ruşi în regiunea Kursk

19 plângeri depuse la Parchet și precedentul din 2020

La sfârşitul lui noiembrie, Parchetul din Zweibrücken anunţa că a primit 19 plângeri din rândul armatei şi de la instanţa disciplinară a armatei care vizau militari fără grad şi subofiţeri de la cazarma acestei unităţi de elită.

Poliţia desfăşoară anchete cu privire la „posibile încălcări ale legii împotriva drogurilor sau legii canabisului de uz personal”, dar şi cu privire la „acuzaţii de incitare la ură” şi „folosirea unor simboluri ale unor organizaţii anticonstituţionale” - cum desemnează autorităţile mişcările neonaziste.

Parchetul, contactat luni de AFP, a declarat că anchetele sunt în curs. „Nicio nouă plângere nu a fost depusă între timp", precizează parchetul.

În 2020, un comando de elită al armatei germane a fost dizolvat parţial. Aproximativ 20 dintre membrii acestui comando erau suspectaţi de faptul că erau membri ai mişcării neonaziste.

Dată publicare: 29-12-2025 21:17

