Este pentru a doua oară când familia este sancționată pentru că a retras copiii de la școală în timpul cursurilor, iar femeia se teme că, dacă situația se repetă, ar putea ajunge în fața instanței în 2027, scrie Hull Live.

Hannah Davison, care conduce o afacere în domeniul turistic, susține că regulile actuale îi afectează în special pe părinții care lucrează în sectoare în care este aproape imposibil să își ia concediu în timpul verii.

„Dacă aș putea să merg în vacanță vara, aș face-o”

Davison administrează o cafenea populară cu mâncare la pachet, amenajată într-o fostă clădire pentru bărci de salvare din Flamborough. Pentru familia sa, lunile de vară sunt cele mai aglomerate, ceea ce face aproape imposibilă o vacanță în această perioadă.

„Consiliul trebuie să înțeleagă că, pentru unii angajați, precum cei din industria ospitalității sau angajații NHS, pur și simplu nu putem să ne luăm liber în timpul vacanței de vară. Având în vedere costul vieții și situația economică actuală, trebuie să muncim în fiecare zi pe parcursul verii. Mai ales pe aglomerata coastă Yorkshire. Septembrie este prima perioadă în care putem pleca”, a explicat ea. „Dacă aș putea să plec în vacanță vara, aș face-o.”

Femeia spune că nu este vorba despre lipsa de interes față de educația copiilor, ci despre găsirea unei perioade în care familia să poată petrece timp împreună.

Patru copii, o afacere de familie și o vacanță dificil de programat

Hannah trebuie să împace activitatea profesională cu îngrijirea celor patru copii. Soțul ei lucrează, la rândul său, ca pescar pe coasta Yorkshire.

În timpul verii, copiii își petrec mare parte din timp cu bunicii sau prietenii ori stau cu mama lor la locul de muncă.

„Copiii mei își petrec toată vacanța de vară cu bunicii, prietenii sau pur și simplu stând cu mine în timp ce lucrez la Boathouse. Nu au niciodată ocazia să doarmă mai mult, se trezesc în fiecare dimineață în zori pe timpul verii și sunt purtați de colo-colo”, a povestit Hannah.

Pentru ea, vacanța este, prin urmare, una dintre puținele ocazii în care familia poate petrece timp împreună fără presiunea muncii.

„În ciuda amenzii, cu siguranță nu regret”

Familia alege să plece în vacanță la începutul anului școlar, când copiii abia se întorc la cursuri. Mama consideră că, în această perioadă, absența lor are un impact redus asupra educației.

„În ciuda amenzii, cu siguranță nu regret. Este pur și simplu entuziasmul copiilor când se urcă în avion – te gândești «wow, am reușit».”

Hannah spune că nu ar proceda la fel atunci când copiii vor fi mai mari și vor avea examene.

Familia, formată din doi părinți și patru copii cu vârste de 2, 6, 7 și 10 ani, a primit o amendă de 480 de lire sterline în 2025.