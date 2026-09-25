Corespondent ProTV: „Totul s-a întâmplat seara trecută într-un cartier din Constanța. Mai mulți copii s-ar fi întâlnit în fața unui magazin alimentar unde ar fi făcut gălăgie și ar fi deranjat vecinii și apoi au plecat cu trotinetele prin cartier. De-a lungul timpului vecinii ar fi făcut mai multe petiții la Secția 2 de Poliție pentru tulburarea liniștii și ordinii publice. Un echipaj de poliție care era prin zonă a încercat să stea de vorbă cu minorii, însă la vederea oamenilor legii copiii au fugit în direcţii diferite. În imaginile surprinse de vecini se vede un echipaj de poliţie care urmărește un copil de 13 ani pe trotinetă. La un moment dat, acesta a oprit la fața locului, au fost chemați părinții, care au fost amendați cu 500 de lei pentru nesupravegherea minorului.”