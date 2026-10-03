Pentru șoferi, respectarea termenului este însă la fel de importantă: din ziua în care ITP-ul expiră sau este anulat, înmatricularea mașinii se suspendă automat, conform legislatie.just.ro.

Asta înseamnă că autoturismul nu mai poate fi condus legal pe drumurile publice. Șoferii care continuă să circule cu o astfel de mașină riscă amenzi, iar certificatul de înmatriculare poate fi reținut. Nici deplasarea până la o stație ITP nu este permisă dacă inspecția a expirat.

Ce este ITP-ul mașinii și de ce este esențial

ITP, sau inspecția tehnică periodică, este verificarea prin care se stabilește dacă un vehicul îndeplinește cerințele tehnice necesare pentru a putea circula pe drumurile publice.

În cadrul inspecției sunt verificate, printre altele, sistemele de frânare și direcție, instalațiile de iluminare și semnalizare, echipamentele de siguranță și alte componente care țin de starea tehnică a mașinii, conform RAROM.

Pentru autoturismele obișnuite, prima inspecție tehnică periodică se face la 3 ani de la prima înmatriculare în România, dacă mașina a fost nouă. Ulterior, ITP-ul se efectuează la fiecare 2 ani, iar pentru autoturismele care au o vechime de cel puțin 12 ani, inspecția se face anual.

Obligația efectuării ITP și respectarea periodicității acesteia revin deținătorului certificatului de înmatriculare. Periodicitatea diferă însă în cazul altor categorii de vehicule, pentru care legislația prevede intervale distincte

ITP-ul se efectuează în stații autorizate. Registrul Auto Român publică lista stațiilor autorizate pentru efectuarea inspecțiilor tehnice periodice.

Termenul pentru prima inspecție tehnică periodică se calculează de la data primei înmatriculări sau înregistrări în România, iar pentru următoarea inspecție, de la data celei precedente.

Ce înseamnă să circuli cu ITP-ul expirat

Pentru vehiculele înmatriculate, la data expirării sau anulării ITP, înmatricularea se suspendă de drept. Nu este nevoie ca poliția să constate mai întâi situația pentru ca suspendarea să producă efecte.

Registrul Auto Român precizează că suspendarea înmatriculării încetează la data la care vehiculul promovează o nouă inspecție tehnică periodică.

Asta înseamnă că, dacă ITP-ul a expirat, autoturismul nu mai poate fi condus legal pe drumurile publice, chiar dacă mașina este în stare tehnică bună sau proprietarul intenționează să facă imediat o nouă inspecție.

Există și o consecință mai puțin cunoscută dacă situația este ignorată pe termen lung. Atunci când suspendarea înmatriculării se menține neîntrerupt timp de 3 ani, în condițiile prevăzute de legislație, vehiculul poate fi radiat din oficiu.

Cât este amenda pentru ITP expirat

Conducerea unui vehicul cu ITP expirat este sancționată cu amendă din clasa a IV-a, respectiv între 9 și 20 de puncte-amendă.

Începând cu 1 iulie 2026, un punct-amendă este de 216,25 lei, după majorarea salariului minim brut pe țară. Valoarea a fost comunicată de Ministerul Afacerilor Interne.

Pentru conducerea cu ITP expirat, amenda este astfel cuprinsă între:

• 1.946,25 lei - 9 puncte-amendă;

• 4.325 de lei - 20 de puncte-amendă.

Legea prevede distinct și sancționarea conducerii unui vehicul a cărui înmatriculare este suspendată, tot în clasa a IV-a de sancțiuni.

Valoarea concretă a amenzii se stabilește în limitele prevăzute de lege, în funcție de contravenția constatată și de situația concretă.

Ce se întâmplă dacă ești oprit de poliție fără ITP valabil

Poliția rutieră poate verifica situația ITP a unui vehicul în bazele de date. Astfel, valabilitatea inspecției poate fi verificată fără ca agentul să se bazeze exclusiv pe documentele prezentate de șofer.

Dacă autoturismul are înmatricularea suspendată ca urmare a expirării sau anulării ITP, certificatul de înmatriculare poate fi reținut. În această situație, dovada înlocuitoare se eliberează fără drept de circulație.

Asta înseamnă că șoferul nu poate continua drumul cu mașina respectivă după reținerea certificatului.

Plăcuțele cu numărul de înmatriculare nu sunt retrase automat doar pentru faptul că ITP-ul a expirat. Retragerea plăcuțelor este prevăzută separat de legislația rutieră, pentru situațiile în care sunt îndeplinite condițiile stabilite de lege.

De asemenea, expirarea ITP nu duce, prin ea însăși, la suspendarea permisului de conducere. Măsura privește vehiculul și situația înmatriculării acestuia.

Dacă certificatul de înmatriculare a fost reținut pentru expirarea ITP, redobândirea acestuia se face potrivit procedurii aplicabile, în baza verificării tehnice necesare.

Poți circula până la stația ITP cu mașina fără ITP?

Nu. Nu există o perioadă de grație după expirarea ITP și nici o regulă generală care să permită proprietarului să conducă autoturismul până la stația ITP.

Din momentul expirării ITP, pentru un vehicul înmatriculat, înmatricularea este suspendată de drept. Mașina nu mai poate circula legal pe drumurile publice până când trece o nouă inspecție tehnică.

Prin urmare, dacă ai constatat că ITP-ul a expirat, autoturismul trebuie transportat până la stația unde urmează să fie efectuată inspecția, de exemplu cu o platformă.

Faptul că stația ITP este la câteva străzi distanță, că ai făcut deja o programare sau că intenționezi să rezolvi situația în aceeași zi nu creează o excepție de la regula privind circulația cu înmatricularea suspendată.

Cum verifici dacă mașina are ITP valabil

Registrul Auto Român pune la dispoziție un serviciu online prin care poate fi verificată situația ITP a unui vehicul.

Verificarea se face folosind:

• seria Cărții de Identitate a Vehiculului (CIV);

• sau numărul VIN, respectiv seria caroseriei.

Pentru vehiculele al căror VIN are mai puțin de 17 caractere, RAR recomandă verificarea folosind seria CIV.

Vehiculele noi, înmatriculate pentru prima dată în România, nu apar în serviciul de verificare înainte de efectuarea primei inspecții tehnice periodice.

Verificarea ITP se poate face pe site-ul Registrului Auto Român:

Este util ca proprietarii să verifice periodic data până la care ITP-ul este valabil, mai ales înainte de drumuri lungi sau atunci când cumpără un autoturism second-hand.

Ce trebuie să faci dacă ai descoperit că ITP-ul a expirat

Dacă ai constatat că ITP-ul mașinii a expirat, nu mai circula cu autoturismul pe drumurile publice.

Pentru a putea reveni legal în trafic, trebuie să:

1. verifici situația ITP în baza de date a Registrului Auto Român;

2. identifici o stație ITP autorizată;

3. transporți mașina până la stație, dacă ITP-ul este expirat, fără să o conduci pe drumurile publice;

4. efectuezi o nouă inspecție tehnică periodică;

5. după promovarea ITP, suspendarea înmatriculării încetează.

Dacă vehiculul nu trece inspecția, trebuie remediate problemele constatate și îndeplinite condițiile tehnice pentru ca acesta să poată fi declarat admis la o nouă verificare.

În cazul în care certificatul de înmatriculare a fost deja reținut de poliție pentru expirarea ITP, recuperarea acestuia se face potrivit procedurii aplicabile.

Pentru șofer, regula este simplă: după expirarea ITP, mașina nu mai poate fi condusă pe drumurile publice. O nouă inspecție tehnică este cea care permite încetarea suspendării înmatriculării și revenirea legală în trafic.