„Inspectorii Administrației Bazinale de Apă Jiu (Apele Române Jiu) au aplicat, la data de 1 octombrie 2026, o amendă în valoare de 35.000 de lei societății Comexim R SRL, care își desfășoară activitatea în domeniul schiabil Straja, pe raza UAT Lupeni. În urma controlului, inspectorii Apele Române Jiu au constatat executarea unui lac de acumulare a apei fără deținerea autorizației de gospodărire a apelor, document necesar pentru realizarea și exploatarea legală a unei astfel de lucrări”, informează reprezentanții Apele Române Jiu, potrivit News.ro.

Firma trebuie să intre în legalitate

Inspectorii Apele Române Jiu au dispus, de asemenea, măsura de intrare în legalitate, prin obținerea autorizației de gospodărire a apelor.

Respectiva firmă a realizat lacul de acumulare pentru a folosi apa la alimentarea tunurilor care produc zăpadă în sezonul de iarnă pentru domeniul schiabil de la Straja, stațiune care este una dintre principalele destinații turistice montane din Valea Jiului.

Lacul urma să alimenteze tunurile de zăpadă

„Domeniul schiabil reprezintă un punct important pentru turismul de iarnă și pentru practicarea sporturilor pe zăpadă. În acest context, asigurarea apei pentru producerea zăpezii artificiale este parte a infrastructurii necesare funcționării domeniului schiabil, însă lucrările și activitățile care implică resursele de apă trebuie realizate cu respectarea legislației în domeniul gospodăririi apelor. Prin controlul efectuat, inspectorii Apele Române Jiu au urmărit atât respectarea cadrului legal, cât și intrarea în legalitate a lucrării, prin obținerea documentelor de reglementare necesare”, precizează oficialii Apele Române.