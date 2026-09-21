Această comisie din Irlanda supervizează compania Google în UE, întrucât sediul european al companiei americane vizate se află în capitala irlandeză Dublin, scrie Agerpres.

De asemenea, DPC a menţionat că a dispus companiei Google să-şi ajusteze sistemele de prelucrare a datelor în conformitate cu Regulamentul general privind protecţia datelor (GDPR) din UE în termen de şase luni.

Comisia a precizat că decizia sa survine unei investigaţii deschise asupra societăţii Google Ireland Limited ("Google") în februarie 2020, în urma plângerilor depuse de mai multe organizaţii europene de protecţie a consumatorilor referitoare la "prelucrarea de către companie a datelor de localizare în legătură cu anumite servicii şi produse".

DPC şi-a concentrat investigaţia asupra a trei funcţii ale Google care au încălcat GDPR, respectiv "Activitatea web şi în aplicaţii", "Istoricul locaţiilor" şi "Precizia locaţiei", de la intrarea în vigoare a GDPR, în mai 2018, până în februarie 2020, când a fost deschisă ancheta.

În replică, un purtător de cuvânt al Google a transmis că "acest caz priveşte reguli istorice care au fost actualizate între timp". "Începând cu 2019, practicile noastre au evoluat semnificativ şi am lansat instrumente robuste care simplifică gestionarea datelor de localizare", a adăugat acesta.

Google face în prezent obiectul altor trei investigaţii ale DPC, "toate într-un stadiu avansat", potrivit acestui organism.

Cea mai mare amendă decisă de către DPC a fost aplicată în 2023 societăţii Meta, respectiv 1,2 miliarde de euro pentru transferul de date către Statele Unite în pofida îngrijorărilor de la acea vreme cu privire la acţiunile de supraveghere desfăşurare de către serviciile secrete americane.