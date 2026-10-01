„Am lucrat în această după-amiază împreună cu reprezentanţii transportatorilor şi distribuitorilor, luând la rând toate problemele care au fost observate în aplicaţia TollRo. Cea mai spinoasă dintre aceste probleme a fost cea cu aplicarea amenzilor în cazul în care oamenii nu sunt vinovaţi şi am rezolvat-o. Nu voi accepta vreodată ca oamenii nevinovaţi să fie sancţionaţi pentru o activitate pe care Compania Naţională de Drumuri ar fi trebuit să o finalizeze de un an şi jumătate de când este contractată această aplicaţie", a declarat, joi, Radu Miruţă, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

Acesta a precizat că s-a găsit o soluţie în cadrul legal existent, chiar dacă Guvernul este interimar, întrucât trecerea la această formă de taxare pe kilometru este reglementată printr-o lege adoptată în 2023.

„Această lege, făcută în 2023, când se observă că are probleme, nu poate fi schimbată decât printr-o lege, ceea ce un guvern interimar nu poate să dea şi mă refer la problemele aplicaţiei în sine, raportate la realitate. Ca ministru interimar am găsit însă o formă printr-un ordin de ministru care reglementează normele de aplicare a acelei legi făcute în 2023, iar în ordinul pe care l-am semnat şi care a fost publicat în Monitorul Oficial, am introdus un articol care prevede extraordinar de clar că, în cazul unor disfuncţionalităţi ale aplicaţiei, utilizatorii, adică oamenii care folosesc această metodă de plată, nu pot fi sancţionaţi că nu-şi duc la îndeplinire obligaţiile legale. Sunt oameni de bună credinţă care vor să plătească şi care pot întâmpina probleme în această aplicaţie. Aceasta a fost ancora pe care am folosit-o, ca, pentru perioada în care această aplicaţie are disfuncţionalităţi şi nu sunt multe, transportatorii să nu fie amendaţi, să nu fie sancţionaţi, nici măcar să fie puşi să plătească, eventual, acea sumă de 2.000 lei, după ce au fost notificaţi că ar fi avut o anumită perioadă în care aplicaţia potenţial nu a înregistrat datele", a transmis ministrul Transporturilor.

Peste 1.000 de sesizări de la utilizatori

Miruţă a subliniat că a colectat de la transportatori şi distribuitorii din România problemele observate din noaptea de 1 octombrie de când a devenit funcţional sistemul şi toate cele peste 1.000 de sesizări primite de la utilizatorii aplicaţiei au fost transmise Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru verificarea problemelor semnalate.

„Au fost transmise peste 1.000 de sesizări din partea celor care au utilizat această aplicaţie. Am transmis toate aceste probleme în această după-amiază celor de la Compania Naţională de Drumuri şi le-am cerut să analizeze veridicitatea acestor sesizări şi să analizeze oportunitatea invocării acelui articol pe care l-am scris în ordinul de ministru şi care prevede neaplicarea sancţiunilor în situaţia în care aplicaţia are disfuncţionalităţi. (...) Sunt absolut convins că după această după-amiază în care am luat toate aceste probleme la rând şi s-a ajuns în acest punct, reprezentanţii transportatorilor şi ai distribuitorilor vor transmite suplimentari pe canalele dumnealor celor care ne fac nouă viaţa de zi cu zi mai confortabilă şi transportul sau distribuie produse, că dacă aplicaţia are probleme, nu vor fi sancţionaţi", a explicat oficialul de la Transporturi.

Când ar putea fi remediate problemele

Potrivit acestuia, CNAIR estimează că va rezolva aceste probleme într-un termen de până la 72 de ore.

„Cei de la CNAIR în adresa pe care ne-au trimis-o în această seară estimează că rezolvarea acestor probleme durează până la 72 de ore şi acesta este intervalul în care cei care nu pot să-şi achiziţioneze tichete de rută sau să se înregistreze nu vor fi penalizaţi", a adăugat Miruţă.

Ministrul interimar al Transporturilor a mai susţinut în conferinţa de presă că punerea în funcţiune a aplicaţiei TollRo la 1 octombrie a fost o obligaţie asumată de miniştrii care au ocupat anterior în această funcţie.

„Nu s-a pus problema, aşa cum am văzut în spaţiul public din partea celor care încercau să-şi scuze incapacitatea de a gestiona acest program, că n-a vrut Guvernul sau nu ştiu cine să prelungească termenul. Nu a fost o opţiune a Guvernului, ci o obligaţie pe care şi-au asumat-o miniştrii de dinainte, astfel încât această aplicaţie să fie pusă în utilizare. Ce am putut face, ca ministru al Transporturilor, la finalul lunii august, când trebuia să intre în funcţiune, a fost să prelungesc termenul până la 1 octombrie, cu o justificare acceptată de Comisia Europeană, că aplicaţia ar trebui totuşi testată. Eu am scris software. Atunci când pui în funcţiune o aplicaţie de o asemenea dimensiune, îţi gestionezi toate etapele, astfel încât să fie dată în folosinţă la termenul pe care ţi l-ai asumat. Faptul că ceri tu să se mai prelungească este doar o dovadă că nu ţi-ai făcut cum ar fi trebuit treaba. A fost săptămâna trecută un amendament în Parlamentul României care prelungea până la 1 aprilie, amendament care însă nu a mai fost în final votat nici de partidele din Guvern, nici de Partidul Social Democrat, tocmai pentru că exista un risc de a nu mai primi banii din PNNR şi au fost totuşi politicieni care au înţeles această responsabilitate", a afirmat Radu Miruţă.

Patru milioane de accesări în 12 ore

Nu în ultimul rând, ministrul le-a mulţumit celor care au utilizat aplicaţia de la lansarea acesteia şi a prezentat datele înregistrate în primele 12 ore. Potrivit acestuia, aplicaţia a avut 4 milioane de accesări în 12 ore, 50.000 de utilizatori şi au fost 170.000 de vehicule înregistrate. În acelaşi interval au fost emise peste 45.000 de tichete de rută şi au fost efectuate peste 60.000 de plăţi şi realizate mai mult de 13.000 de alimentări ale portofelului electronic.

„Aceste date, mie ca ministru, îmi dau certitudinea că suntem pe un drum bun. Le mulţumesc colegilor din Ministerul Transporturilor care au ajutat la redactarea acelui ordin de ministru publicat ieri şi care de fapt, a devenit util a doua zi, pentru că articolul din acele norme de aplicare a legii făcute mai demult este cel care a putut fi invocat astăzi, pentru ca oamenii să nu fie penalizaţi dacă aplicaţia nu funcţionează. Îi îndemn pe toţi transportatorii şi distribuitorii să folosească această aplicaţie. Este un mod modern şi echitabil de a plăti exact distanţa pe care o vei parcurge", a menţionat el.

În ceea ce priveşte cuantumul taxei, ministrul interimar al Transporturilor a susţinut că nivelul acesteia este mai redus decât în ţările vecine şi a precizat că sistemul de taxare pe kilometru este utilizat în prezent în 24 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.

El s-a declarat optimist în privinţa utilizatorilor care vor folosi această aplicaţie în următoarele ore şi a mulţumit specialiştilor STS pentru sprijinul acordat la lansarea acesteia, însă cel mai important lucru, în opinia sa, este "principiul care trebuie să ne ghideze pe toţi: nu plăteşte privatul dacă statul nu reuşeşte să-şi facă treaba aşa cum ar fi trebuit, în termenul care ar fi trebuit".