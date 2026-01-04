Câți oameni au murit în urma operațiunii militare a SUA în Venezuela. Detalii despre desantul american

Aproximativ 40 de persoane şi-ar fi pierdut viaţa în timpul operaţiunii americane împotriva Venezuelei de sâmbătă în cursul căreia a fost capturat preşedintele Nicolas Maduro, potrivit unui oficial venezuelean consultat de publicaţia New York Times.

Potrivit acestei surse anonime din cadrul guvernului Maduro, citată de cotidianul newyorkez, printre cei decedaţi s-ar afla atât civili, cât şi militari.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă, în cadrul unei conferinţe de presă, că nu au existat victime americane, deşi a sugerat că unii militari au fost răniţi.

În orele care au urmat atacului, au început să apară detalii despre moartea unui civil în Catia La Mar, o zonă de coastă, situată la vest de aeroportul din Caracas.

Un elicopter american a fost lovit, dar ”a rămas operațional” 

Un bombardament a lovit o clădire rezidenţială cu trei etaje şi a dărâmat un perete exterior în timpul ofensivei americane, provocând moartea Rosei Gonzalez, în vârstă de 80 de ani, şi rănind grav altă persoană, potrivit familiei sale, citată de NYT.

Ulterior, şeful Statului Major General al SUA, generalul Dan Caine, a declarat într-o conferinţă de presă la Mar-a-Lago, alături de Trump, că elicopterele americane care se deplasau pentru a-l evacua pe preşedintele Nicolas Maduro şi pe soţia sa au fost atacate cu focuri de armă, iar unul dintre ele a fost lovit, dar "a rămas operaţional", după care toate aeronavele s-au întors. 

Ce se întâmplă în Venezuela după ce Nicolas Maduro a fost capturat și dus la New York

Sursa: Agerpres

