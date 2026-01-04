Cine îi ia locul lui Nicolas Maduro la conducerea Venezuelei. Curtea Supremă a dat ordin pentru noul președinte interimar

Camera Constituțională a Curții Supreme de Justiție din Venezuela a dispus sâmbătă ca vicepreședintele Delcy Rodríguez să preia funcția de președinte interimar al țării.

Funcția va fi luată în absența lui Nicolás Maduro, care a fost reținut sâmbătă dimineața devreme în cadrul unei operațiuni a forțelor armate americane, scrie Reuters.

Hotărârea judecătorească prevede că Rodríguez va prelua „funcția de președinte al Republicii Bolivariene Venezuela, pentru a garanta continuitatea administrativă și apărarea integrală a națiunii”.

În hotărâre se mai precizează că instanța va dezbate problema pentru a „determina cadrul juridic aplicabil pentru a garanta continuitatea statului, administrarea guvernului și apărarea suveranității în fața absenței forțate a președintelui republicii”.

Rodriguez a vorbit la televiziunea de stat din Caracas alături de fratele ei, preşedintele adunării naţionale, Jorge Rodriguez, ministrul de interne Diosdado Cabello şi miniştrii de externe şi apărării.

Getty

Rodriguez a făcut apel la calm şi unitate pentru a apăra ţara în contextul "răpirii" lui Maduro şi a spus că Venezuela nu va fi niciodată colonia vreunei naţiuni.

Ea a cerut eliberarea lui Maduro şi a soţiei sale.

Trump: Nu vom invada Venezuela dacă Delcy Rodriguez face ce vrem noi

Preşedintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că nu va desfăşura trupe în Venezuela şi nici nu va lansa noi atacuri împotriva acestei ţări dacă, Delcy Rodriguez "va face ce vrem noi", relatează EFE.

Trump a adăugat în interviul acordat tabloidului New York Post că forţele armate americane sunt pregătite să lanseze un al doilea val de atacuri împotriva ţării sud-americane, "mult mai mare decât primul", în timpul căruia Nicolas Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, au fost capturaţi.

La Caracas, Delcy Rodriguez a declarat că Nicolas Maduro este singurul preşedinte al Venezuelei.

