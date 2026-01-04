Statul spre care privește acum SUA după capturarea lui Nicolas Maduro. „De acolo îşi obţineau banii”

Donald Trump a afirmat sâmbătă că mulţi cubanezi au murit în timpul operaţiunii Statelor Unite de capturare a lui Nicolás Maduro în Venezuela, deşi nu a furnizat mai multe detalii.

„Cuba a fost întotdeauna foarte dependentă de Venezuela. De acolo îşi obţineau banii şi protejau Venezuela, dar în acest caz nu a funcţionat prea bine”, a declarat Trump sâmbătă pentru New York Post.

„Ştiţi, mulţi cubanezi şi-au pierdut viaţa noaptea trecută. Îl protejau pe Maduro. Nu a fost o mişcare bună”, a maideclarat preşedintele american.

Trump a spus că nu cunoaşte numărul exact al victimelor din rândul forţelor cubaneze şi venezuelene.

În acelaşi interviu citat de CNN, Trump a spus că nu ia în considerare o acţiune militară împotriva Cubei, dar că aceasta „va cădea de bunăvoie”.

Pe de altă parte, secretarul de stat Marco Rubio a spus că „ar fi îngrijorat” în locul liderilor cubanezi după capturarea preşedintelui venezuelean Nicolás Maduro de către Statele Unite.

Rubio le-a vorbit reporterilor la o conferinţă de presă susţinută în staţiunea Mar-a-Lago a preşedintelui Trump din Florida. Secretarul a acuzat Cuba că este „condusă de oameni incompetenţi, senili şi, în unele cazuri, care nu sunt văzuţi acum, dar care sunt totuşi incompetenţi”.

El a afirmat că gărzile lui Maduro şi „întreaga agenţie de spionaj” a Venezuelei erau „pline de cubanezi” şi că „această insulă săracă a preluat controlul asupra Venezuelei”.

„În unele cazuri, una dintre cele mai mari probleme ale venezuelenilor este că trebuie să-şi declare independenţa faţă de Cuba”, a adăugat Rubio. „Au încercat practic să o colonizeze din punct de vedere al securităţii. Deci, da, uite, dacă aş locui în Havana şi aş face parte din guvern, aş fi cel puţin puţin îngrijorat”, a avertizat Marco Rubio, citat de The Hill.

Înainte ca Rubio să ia cuvântul, Trump a spus că administraţia sa „vrea să se înconjoare de vecini buni” şi a adăugat că Havana „nu se descurcă prea bine în acest moment”, iar Cuba este o „ţară în declin”.

„Este foarte similar, în sensul că vrem să ajutăm oamenii din Cuba, dar vrem să ajutăm şi oamenii care sunt forţaţi să părăsească Cuba şi trăiesc în această ţară”, a spus el.

Oficialii cubanezi au condamnat atacurile americane şi capturarea lui Nicolas Maduro, referindu-se la acestea ca la un „act de terorism de stat”.

Ministrul cubanez al afacerilor externe, Bruno Rodríguez Parrilla, a scris pe platforma socială X că ţara sa condamnă „agresiunea militară” a SUA „împotriva Venezuelei şi răpirea preşedintelui său legitim, Nicolás Maduro Moros, şi a soţiei sale”.

Guvernul cubanez nu i-a răspuns direct lui Rubio, dar într-o declaraţie făcută sâmbătă a afirmat că această mişcare va destabiliza regiunea. „Toate ţările din regiune trebuie să rămână în alertă, deoarece ameninţarea planează asupra tuturor. În Cuba, hotărârea noastră de a lupta este fermă şi neclintită. Decizia este una şi singura: Patria sau moartea”, au transmis oficialii de la Havana.

SUA au lovit Venezuela sâmbătă dimineaţa, cu explozii observate în capitala Caracas şi în alte trei state. Forţa militară Delta Force a pătruns în complexul lui Maduro şi l-a capturat pe acesta şi pe soţia sa, Cilia Flores.

Procurorul general Pam Bondi a declarat că cei doi au fost puşi sub acuzare în districtul de sud al New York-ului. Maduro şi Flores sunt acuzaţi de conspiraţie pentru narcoterorism, conspiraţie pentru import de cocaină, posesie de mitraliere şi dispozitive distructive şi conspiraţie pentru posesie de mitraliere şi dispozitive distructive împotriva Statelor Unite.

Trump a declarat în cadrul conferinţei de presă că SUA vor „conduce” Venezuela până când va avea loc o tranziţie „sigură”.

„O vom conduce împreună cu un grup şi ne vom asigura că este condusă corespunzător”, a spus Trump. „Ne vom asigura că există grijă faţă de poporul venezuelean şi ne vom asigura că poporul venezuelean care a fost alungat de acest bandit primeşte grija necesară”, a adăugat preşedintele american.

Congresmenii democraţi au criticat atacul şi au spus că este ilegală operaţiunea fără aprobarea Congresului. Liderul minorităţii din Senat, Chuck Schumer, l-a numit pe Maduro „un dictator ilegitim”, dar a spus că o capturare a lui „fără autorizarea Congresului şi fără un plan credibil pentru ceea ce va urma este imprudentă”.

