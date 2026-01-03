Prima reacție a României după ce SUA au înlăturat regimul Maduro. ”Noi nu am recunoscut conducerea Venezuelei”

Stiri Politice
03-01-2026 | 20:53
Ilie Bolojan
PRO TV

România nu a recunoscut niciodată alegerile falsificate din Venezuela și regimul Maduro, iar operațiunea militară a SUA era previzibilă, a declarat premierul Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, România se va alinia poziției UE în privința Venezuelei.

autor
Cristian Anton

Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă seară, că nu a discutat cu preşedintele Nicuşor Dan despre situaţia din Venezuela, dar că urmăreşte ce se întâmplă în această ţară, a cărei conducere România nu a recunoscut-o, astfel că ţara noastră nu are nici un consulat la Caracas.

”Am mai avut un astfel de eveniment în Nicaragua, când fostul dictator Noriega a fost într-o situaţie asemănătoare. Nu am avut chiar în aceste ore (discuţii cu preşedintele Niculor Dan - n.r.), dar chiar dacă este o distanţă destul de mare de România, sigur, ca ţară ne uităm cu atenţie la ceea ce se întâmplă în America de Sud, în Venezuela, o ţară a cărei conducere nu a fost recunoscută de comunitatea internaţională şi nici de România în urma alegerilor care au fost apreciate ca fiind falsificate, anul trecut. România nu are ambasadă în Caracas, puţini cetăţeni români pe care îi avem acolo sunt gestionaţi prin reprezentanţa Uniunii Europene”, a declarat sâmbătă Ilie Bolojan.

Premierul României a subliniat că între SUA şi Venezuela au fost relaţii conflictuale.

Bolojan: ”Sper ca oamenii din Venezuela să revină la un sistem democratic”

”Fără să fiu un specialist în drept internaţional, în mod evident urmărind relaţiile dintre Statele Unite şi Venezuela, ele au fost nişte relaţii conflictuale de foarte mulţi ani de zile, Statele Unite acuzând conducerile dictatoriale ale Venezuelei din ultimii ani de trafic de droguri, de încurajare a criminalităţii, a migraţiei ilegale şi, aşa cum ştim, de o perioadă de timp, practic, Marina Statelor Unite este în zona ţărmului Venezuelei şi loveşte ambarcaţiunile care sunt suspecte de trafic de droguri şi aşa mai departe. Şi deci, din punctul ăsta de vedere, sigur a fost o operaţie specială care nu e uzuală, dar oamenii din Venezuela sper să fie în situaţia în care vor reuşi să-şi stabilească o conducere stabilă şi să se revină la un sistem democratic”, a adăugat Bolojan.

Citește și
China, Xi Jinping
Prima reacție a Chinei după ce SUA au atacat Venezuela și l-au capturat pe Maduro. Beijingul folosește un limbaj neobișnuit

El a adăugat că România va fi în linia poziţiei Uniunii Europene.

”România va fi în linia poziţiei Uniunii Europene şi în acest moment Ministerul nostru de Externe se consultă în aşa fel încât să existe poziţii unitare. Cetăţenii români, cel puţin, sunt foarte puţini cetăţeni, sunt gestionaţi de reprezentanţa Uniunii Europene şi până în momentul de faţă Ministerul de Externe nu are informaţii că ar fi probleme cu cetăţeni români în Venezuela”, a spus Bolojan.

Cum a fost capturat Maduro atât de ușor din fortăreața sa. SUA vor administra Venezuela până la instalarea democrației

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, romania, atac, reactie, venezuela, ilie bolojan,

Dată publicare: 03-01-2026 20:53

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
Citește și...
Trump îi transmite președintelui Columbiei ”să-și păzească fundul” și avertizează Cuba. Cine urmează după Venezuela
Stiri externe
Trump îi transmite președintelui Columbiei ”să-și păzească fundul” și avertizează Cuba. Cine urmează după Venezuela

Donald Trump i-a transmis lui Gustavo Petro, președintele Columbiei, ”să-și păzească fundul” pentru că și el produce droguri pe care le trimite în SUA, avertizând totodată și Cuba. Trump ia în calcul extinderea atenției sale și dincolo de Venezuela.

Prima reacție a Chinei după ce SUA au atacat Venezuela și l-au capturat pe Maduro. Beijingul folosește un limbaj neobișnuit
Stiri externe
Prima reacție a Chinei după ce SUA au atacat Venezuela și l-au capturat pe Maduro. Beijingul folosește un limbaj neobișnuit

Beijingul s-a declarat "profund şocat" de atacurile militare americane împotriva Venezuelei şi de capturarea preşedintelui Nicolas Maduro, denunţând "comportamentul hegemonic" al Statelor Unite, relatează AFP.

Primele reacții din UE după anunţul capturării lui Maduro. Kaja Kallas invocă siguranţa cetăţenilor europeni
Stiri externe
Primele reacții din UE după anunţul capturării lui Maduro. Kaja Kallas invocă siguranţa cetăţenilor europeni

Uniunea Europeană urmăreşte îndeaproape evoluţiile din Venezuela şi face apel la reţinere, în contextul escaladării tensiunilor, după ce Donald Trump a anunţat că liderul venezuelean Nicolas Maduro a fost capturat şi scos din ţară, împreună cu soţia sa.

Mesajul lui lui Ilie Bolojan de Anul Nou: Încheiem împreună un an dificil, în care a fost necesar să facem ordine în finanțe
Stiri Politice
Mesajul lui lui Ilie Bolojan de Anul Nou: Încheiem împreună un an dificil, în care a fost necesar să facem ordine în finanțe

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de Anul Nou în care îşi exprimă încrederea că "putem depăşi greutăţile" şi România să fie "un loc în care fiecare să-şi poată clădi un viitor mai bun".

Bolojan a anunțat ce urmează în 2026. Tăierile și reformele pregătite de Guvern pentru anul următor. „Avem acord în coaliție”
Stiri Politice
Bolojan a anunțat ce urmează în 2026. Tăierile și reformele pregătite de Guvern pentru anul următor. „Avem acord în coaliție”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că pentru anul următor a obţinut un acord politic în coaliţia de guvernare pentru continuarea reformelor, el arătând că avem nevoie de o reformă atât a administraţiei locale cât şi a celei centrale.

Recomandări
Cum a fost capturat Maduro atât de ușor din fortăreața sa. SUA vor administra Venezuela până la instalarea democrației
Stiri externe
Cum a fost capturat Maduro atât de ușor din fortăreața sa. SUA vor administra Venezuela până la instalarea democrației

Președintele american Donald Trump a dat explicații sâmbătă despre operațiunea americană de amploare din Venezuela.  

Jumătate de țară, acoperită de zăpadă. Șoferii au stat blocați ore în șir pe drumuri și mii de oameni au rămas fără curent
Stiri actuale
Jumătate de țară, acoperită de zăpadă. Șoferii au stat blocați ore în șir pe drumuri și mii de oameni au rămas fără curent

Jumătate de țară este sub zăpadă. A nins puternic, în special la munte, iar mulți șoferi s-au trezit blocați pe șosele. O porțiune din Transalpina și drumul spre Poiana Brașov s-au blocat temporar.

Noi imagini cutremurătoare din infernul de la Crans Montana. Tinerii dansau și filmau focul care avea să-i ucidă
Stiri externe
Noi imagini cutremurătoare din infernul de la Crans Montana. Tinerii dansau și filmau focul care avea să-i ucidă

Managerii barului din Crans Montana sunt cercetați penal în urma incendiului catastrofal în care au murit 40 de oameni și au fost răniți 119. 22 de tineri pacienți sunt în stare critică la principalul spital din Lausane.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 03 Ianuarie 2026

30:05

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28