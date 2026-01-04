Ce se întâmplă în Venezuela după ce Nicolas Maduro a fost capturat și dus la New York

04-01-2026 | 08:20
Președintele venezuelean Nicolas Maduro, capturat sâmbătă într-o operațiune-fulger de armata americană, a ajuns în cursul nopții la New York și a fost dus în arest.

Liderul de la Caracas - acuzat de americani de trafic de droguri, printre altele - va ajunge în fața unui judecător. Operațiunea militară americană este una fără precedent în istoria recentă.

Potrivit președintelui american Donald Trump, nu s-au înregistrat victime printre militarii americani, doar câțiva răniți.
În tabăra cealaltă însă, ar fi în jur de 40 de morți, militari și civili, spun surse de la Caracas. Lor li se adaugă peste o sută de persoane rănite în bombardamente.

Președintele american spune că are de gând să conducă Venezuela... prin interpuși, până când țara va fi gata să se guverneze singură.

Operațiunea americană din Venezuela a început la ora 1:50, noaptea, ora locală. Primele explozii au răsunat în Caracas. Forțele SUA au lansat rachete de croazieră Tomahawk asupra bazelor armatei venezuelene și au distrus sistemele de apărare antiaeriană.

Meg Kinnard, The Associated Press: „Au participat peste 150 de aeronave americane din întreaga emisferă vestică, iar operațiunea a început la scurt timp după ce Trump a dat undă verde.”

Dr. Christopher Sabatini, analist Chatham House: „Au fost vizate obiective militare, inclusiv Fuerte Tiuna, principalul centru militar al Venezuelei, unde se spune că Nicolas Maduro ar sta în anumite momente, pentru că are un buncăr acolo, dar și La Carlota, principala bază aeriană a capitalei.”

Yanire Lucas, localnic din Caracas: „A fost mult prea zgomotos. Ne-am ridicat și ne-am adăpostit la primul impact, care a fost atât de puternic încât am simțit primele distrugeri la casa mea. Puteți vedea cum a fost complet distrusă.”

Misiunea principală a fost executată de o unitate Delta Force, care a atacat la sol fortăreața în care se afla Maduro. Trupele speciale au fost sprijinite de o echipă de agenți CIA care se afla în secret pe teritoriul Venezuelei încă din luna august.

Meg Kinnard, The Associated Press: „Trupele americane s-au antrenat pe o replică a complexului prezidențial al lui Maduro din Caracas.”

Președintele venezuelean a fost luat din somn, împreună cu soția sa.

Donald Trump, președintele SUA: „Au fost complet luați prin surprindere și neutralizați foarte rapid. Dacă ați fi văzut ce am văzut eu noaptea trecută, ați fi fost foarte impresionați. A fost ceva incredibil. Niciun militar american nu a fost ucis și niciun echipament american nu a fost pierdut.”

Operațiunea a durat mai puțin de o oră. După retragerea forțelor americane, pe străzile din mai multe orașe s-a instalat haosul. Grupuri de militanți au ieșit în stradă, au ridicat baraje improvizate și au oprit mașini în trafic. Însă pe parcursul zilei situația s-a calmat treptat.

Mary Mena, producător CNNE: „Până acum, majoritatea oamenilor au ales să rămână în case sau să cumpere alimente din puținele locuri care mai sunt deschise, precum farmaciile sau supermarketurile.”

Nicolas Maduro și soția sa au fost preluați de forțele americane și transportați inițial la bordul unei nave militare americane. Ulterior, au fost îmbarcați într-un avion cu destinația Statele Unite și au aterizat pe un aeroport militar din statul New York. Procurorul general al Statelor Unite a anunțat că Maduro este acuzat de de narco-terorism, trafic de cocaină și deținere de arme.

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA: „Acest om a avut numeroase ocazii să plece și să-și găsească o altă cale. Ar fi putut trăi acum în altă parte, foarte fericit, dar a ales în schimb să joace dur.”

Întrebat despre planurile pentru Venezuela, Donald Trump a provocat rumoare când a spus că Statele Unite vor prelua administrarea țării. Veniturile obținute din vânzarea petrolului venezuelean ar urma să acopere costurile administrării.

Donald Trump, președintele SUA: „Vom administra țara până când va fi posibilă o tranziție sigură, corectă și responsabilă. Nu ne dorim ca puterea să fie preluată de alții, care nu urmăresc interesele Venezuelei. Marile companii petroliere americane, cele mai mari din lume, vor investi miliarde de dolari pentru a repara infrastructura grav deteriorată, în special cea petrolieră, și pentru a începe să facă bani pentru țară.”

Donald Trump a mai precizat că persoane din stafful său ar urma să facă parte din echipă care va administra Venezuela. Printre ei, secretarul Apărării, Pete Hegseth, și secretarul de stat, Marco Rubio.

Donald Trump: „Avem oameni extraordinari, inclusiv din armată. Un grup de profesioniști va conduce țara până când aceasta va fi repusă pe direcția corectă.”

Camera Constituţională a Curţii Supreme de Justiţie din Venezuela a ordonat sâmbătă vicepreşedintei Delcy Rodriguez să preia atribuţiile de preşedinte interimar în absenţa lui Nicolas Maduro.

Trump a spus că Rodriguez, ar fi fost de acord să facă ce-i spun americanii.

Donald Trump: „Marco (Rubio) lucrează direct la acest plan. Tocmai a avut o conversație cu ea, iar aceasta este, în esență, dispusă să facă ceea ce considerăm necesar pentru a face Venezuela mare din nou. Este foarte simplu.”

Numai că aceasta a ieșit în fața poporului cu un mesaj total diferit.

Delcy Rodríguez: „Cerem eliberarea imediată a președintelui Nicolás Maduro și a soției sale, Cilia Flores. Suntem pregătiți să ne apărăm resursele naturale, care trebuie să fie folosite pentru dezvoltarea națională.”

Pe de altă parte, lidera opoziției din Venezuela, María Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a salutat intervenția Statelor Unite, afirmând că a sosit "ora libertății". Ea a declarat că fostul candidat al opoziției, Edmundo González, ar trebui să preia puterea, susținând că a câștigat de drept alegerile prezidențiale din 2024.

Sursa: StirilePROTV

Dată publicare: 04-01-2026 08:20

