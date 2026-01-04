Administrația Trump anunță că preluarea Venezuelei e doar începutul. ”America își poate proiecta voința oriunde, oricând”

Raidul american la Caracas a împărțit lumea între cei care au aplaudat acțiunea și cei care au condamnat încălcarea suveranității unui stat. Printre cei din urmă se află inclusiv congresmeni americani.

În conferința de presă în care a detaliat operațiunea militară, Donald Trump și-a expus pe larg propria viziune asupra rolului pe care îl au Statele Unite în lume.

Printre altele, a menționat doctrina Monroe și a adăugat că hegemonia americană în emisfera vestică nu va mai fi pusă la îndoială.

Donald Trump a expus pe scurt noua sa doctrină de securitate, afirmând că Statele Unite nu vor mai permite puterilor străine să submineze interesele americane în propria emisferă. El a susținut că, sub regimul lui Maduro, Venezuela a găzduit adversari externi și a cumpărat arme care amenințau securitatea SUA, încălcând principii ale politicii externe americane vechi de peste două secole.

Donald Trump, președintele SUA: ”În cadrul noii noastre strategii de securitate națională, dominația Statelor Unite în emisfera vestică nu va mai fi pusă niciodată sub semnul întrebării. Nu se va întâmpla”.

Donald Trump a făcut o paralelă cu celebra Doctrină Monroe, care stabilea influența Statelor Unite în emisfera vestică, și a spus că aceasta este depășită. El a susținut că noua sa viziune merge mult mai departe și a numit-o, în stilu-i propriu, doctrina "Don-Roe".

”Reporter: Domnule președinte, de ce administrarea unei țări din America de Sud intră în categoria „America First”?

Donald Trump: Cred că așa trebuie, pentru că vrem să fim înconjurați de vecini buni. Vrem stabilitate. Vrem energie. Există resurse energetice uriașe în acea țară. Este foarte important să le protejăm. Avem nevoie de ele pentru noi și pentru întreaga lume”.

După Venezuela, ar urma Cuba. ”Adversarii noștri sunt avertizați”

Donald Trump a vorbit și despre interesele altor mari puteri în Venezuela, menționând explicit China, Rusia și Iranul. El a subliniat că aceste state au interese strategice și economice în regiune, în special legate de petrol, și a sugerat că influența lor va fi limitată odată ce situația va fi "pusă în ordine" de Statele Unite.

Donald Trump, președintele SUA: ”Suntem în afaceri cu petrol. Le vom vinde. Nu vom spune că nu. Cu alte cuvinte, vom vinde petrol, probabil în cantități mult mai mari decât Venezuela”.

Secretarul de Stat Marco Rubio a sugerat că următoarea țintă a administrației Trump ar putea deveni Cuba, în efortul de a restabili dominația Statelor Unite în emisfera vestică.

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA: ”Când președintele vorbește, ar trebui să fie luat în serios. Este suficient să spunem că, știți, Cuba este un dezastru. Este condusă de oameni incompetenți și senili. Nu are economie. Este în colaps total. Uitați, dacă aș trăi la Havana și aș face parte din guvern, aș fi cel puțin puțin îngrijorat”.

Pete Hegseth, US Defense Secretary: ”Adversarii noștri sunt avertizați. America își poate proiecta voința oriunde, oricând. Coordonarea, discreția, forța letală, precizia și brațul foarte lung al justiției americane, toate au fost demonstrate din plin, în miez de noapte”.

Statele Unite au o istorie îndelungată de intervenții militare în America Latină, printre ele și tentativa din 1961, din Golful Porcilor, lansată de exilați cubanezi pentru a-l înlătura pe Fidel Castro. Analiștii avertizează că astfel de politici ar putea încuraja și alte state să recurgă la acțiuni similare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













