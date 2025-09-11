Cât de puternică este armata Poloniei. Este a treia ca mărime din NATO, după SUA și Turcia

Stimulată de Rusia beligerantă și de războiul din Ucraina, Polonia s-a grăbit să construiască cea mai mare armată europeană din NATO.

În ultimii ani, armata poloneză a suferit mai multe schimbări. Au fost pregătiți noi soldați și au fost achiziționate echipamente de clasă mondială, de la puști la tancuri și vehicule de luptă la elicoptere și avioane de atac.

4,6% din PIB pentru armată

Polonia cheltuie una dintre cele mai mari sume de bani din NATO pentru armată și este a treia ca mărime din alianță, după SUA și Turcia. Bugetul pentru apărare acordat în anul 2025 este de până la 181,9 miliarde PLN, respectiv 4,6% din PIB, scrie publicația poloneză Interia.

Această sumă trebuie împărțită în două surse principale - bugetul Ministerului Apărării Naționale și Fondul de Sprijin al Forțelor Armate (FWSZ).

Prima dintre ele este sursa de bază din care provin banii cheltuiți pentru armata țării. Bugetul din acest an presupune cheltuirea a 124,3 miliarde PLN din bugetul Ministerului Apărării, ceea ce reprezintă 3,13% din PIB.

În ceea ce privește Fondul de sprijin al forțelor armate, acesta este un instrument special creat ca parte a Legii de apărare a patriei din aprilie 2022 la Bank Gospodarstwa Krajowego. Acestea sunt fonduri nebugetare, care includ: împrumuturi, credite, subvenții străine sau obligațiuni ale Bank Gospodarstwa Krajowego pe piața internă și externă.

Planul de cheltuieli din acest an al FWSZ presupune aproximativ 57,6 miliarde PLN, ceea ce înseamnă încă 1,47% din PIB.

Câți soldați are armata poloneză

Polonia a dublat dimensiunea personalului forțelor sale armate între 2014 și 2025, trecând de la aproximativ 100.000 la 210.300 – a treia cea mai mare armată din NATO după SUA și Turcia.

Getty

Este vorba de:

145.800 de soldați profesioniști (139,5 mii în 2024)

5.000 de soldați profesioniști în pregătire (4,8 mii în 2024)

16.600 de militari voluntari (17,5 mii în 2024)

3.000 de militari voluntari de bază în educație (2,5 mii în 2024)

37.000 de militari ai Forțelor de Apărare Teritorială (35 de mii în 2024)

În martie 2025, prim-ministrul polonez Donald Tusk a dezvăluit un plan de „pregătire militară la scară largă pentru toți bărbații adulți din Polonia”, cu scopul de a construi „o armată de jumătate de milion de soldați în Polonia, inclusiv rezerviștii”.

Cum stă țara la armament

Până în 2030, Polonia intenționează să opereze aproximativ 1.100 de tancuri, de la PT-91 produse intern până la Leopard din Germania, Abrams din SUA și K2 din Coreea de Sud. Această flotă de tancuri ar fi mai mare decât cea a Regatului Unit, Germaniei, Franței și Italiei la un loc.

Lista de achiziții include, de asemenea, avioane de luptă ușoare FA-50 și obuziere autopropulsate K9 din Coreea de Sud, precum și elicoptere Apache din SUA și avioane de vânătoare F-35 de generația a cincea, scrie Kyiv Independent.

AFP

În ultimii ani, Polonia a achiziționat tancuri moderne M1 Abrams și K2 Black Panther, iar în prezent starea trupelor poate fi estimată la:

Până la 100 de rezervoare din seria T-72

Aproximativ 170-200 de PT-91

46 de Leopard 2A4

105 de Leopard 2A5

82 de Leopard 2PL

116 de M1A1 FEP Abrams

47 de M1A2 SEPv3 Abrams

151de K2GF Pantera Neagră

De asemenea, Polonia folosește și obuze Krab, dar mai nou și ceva fabricat în Coreea de Sud, fiind vorba de obuze K9 Thunder și lansatoare de rachete Homar-K. Astfel, Polonia are:

26 obuziere Krab

176 K9A1 (o mică parte este supusă unui proces de pregătire înainte de a fi livrată unităților)

111 obuziere DANA wz.77

<240 2S1 Obuziere Garoafa

117 module de lansare Homar-K, dintre care 81 asamblate și livrate unităților

75 de lansatoare WR-40 Langusta

30 de lansatoare RM-70/85

Apărarea aeriană a armatei poloneze

Sistemele de rachete de apărare aeriană din Polo nia sunt completate de rachete și sisteme de artilerie Pilica cu tunuri ZU-23-2 și sistemul de rachete Grom. În prezent, modernizarea apărării antirachete și aeriene poloneze se realizează pe baza a trei programe: WISLA (o apărare cu rază medie de acțiune de până la 50 de kilometri, bazată pe sistemele Patriot); NAREW (apărare cu rază scurtă de acțiune de până la 25 de kilometri, bazată pe lansatoare iLauncher și rachete britanice CAMM) și PILICA+ (o apărare cu rază foarte scurtă de acțiune de până la cinci kilometri, bazată pe sisteme Pilica modificate cu tunuri ZU-23-2 îmbunătățite și noi lansatoare Piorun ATGM).

Getty

De asemenea, țara ar avea aproximativ 200 de elicoptere în armata poloneză. La 1 iulie 2022, au fost achiziționate 32 de elicoptere AW149, iar în 2028 vor începe, de asemenea, livrările a primului dintre cele 96 de elicoptere de atac AH-64E Apache.

Forțele maritime ale țării

Polonia are la activ proximativ 36 de nave în serviciu activ. Printre acestea, se pot distinge următoarele:

2 fregate cu rachete din clasa Oliver Hazard Perry

2 corvete ORP Kaszub și ORP Ślązak

3 nave cu rachete din clasa Orkan

3 distrugătoare de mine clasa Kormoran II

1 submarin din clasa Kilo

2 Nave de recunoaștere radio-electronică de tip navigator

1 Navă de comandă a Proiectului 890

4 nave de transport de tip mină din clasa Lublin Getty

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













