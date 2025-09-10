Criză la granița estică. Filmul incidentului cu dronele rusești. Aliații nu tratează incidentul cu drone ca un atac

Polonia este cel mai aproape de un conflict armat de la cel de-al Doilea Război Mondial.

O spune premierul Donald Tusk după ce peste noapte cel puțin 19 drone rusești au intrat adânc în spațiul aerian al ţării sale.

Patru au fost doborâte de avioane poloneze F16 și olandeze F35.

Este prima dată de la începutul conflictului din Ucraina când drone rusești au fost anihilate deasupra teritoriului unui stat membru NATO. Ministerul apărării de la Moscova, susține că nu a plănuit să atace ţinte din Polonia.

Dronele care au intrat adânc în spațiul aerian al Poloniei au fost parte a unui nou atac masiv lansat de ruşi asupra Ucrainei.

Premierul Donald Tusk spune că peste noapte armată poloneză a detectat 19 drone în spațiul aerian polonez. Dar, președintele ucrainean a declarat că au fost cel puțin 24 şi a numit această escaldare un precedent extrem de periculos pentru Europa.



Donald Tusk: ”În prezent, avem confirmată doborârea a trei drone. Este foarte probabil că și o a patra să fi fost doborâtă. Spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat noaptea trecută de un număr mare de drone rusești. Cele care puteau reprezenta o amenințare semnificativă au fost doborâte. Este pentru prima dată când drone rusești au fost doborâte pe teritoriul unui stat membru NATO”.

Polonia a lansat o operațiune militară majoră şi a implicat alături de avioanele sale F16 şi avioane F35 olandeze, precum și aparate italiene de supraveghere AWACS, plus aeronave pentru realimentare.

Mai mult decât atât, autorităţile de la Varşovia au închis spațiul aerian pentru 5 ore, dar şi trei aeroporturi, inclusiv cel mai mare al țării - Frederich Chopin aflat în capitală.

Locuitorii din trei regiuni poloneze aflate aproape de granița ucraineană au primit ordin să rămână în case. O deputată poloneză a povestit că o dronă rusească s-a prăbușit la doar câțiva kilometri de satul bunicii sale.



Kamila Gasiuk-Pihowicz, europarlamentar polonez: ”Nu au dormit toată noaptea. Au stat în alertă. Asta arată că războiul este foarte, foarte aproape de noi. Dacă aș putea descrie starea Uniunii Europene într-un singur cuvânt, acesta ar fi „alertă”.”

Polonia a cerut invocarea Articolului 4 din Tratatul NATO, care le permite țărilor membre să ridice o problemă de securitate în fața Consiliului Atlanticului de Nord, principala structură de luare a deciziilor politice.



Mark Rutte, șeful NATO: ”Aliații își exprimă solidaritatea cu Polonia și denunță comportamentul absolut nesăbuit al Rusiei. Este clar că violarea din această noapte nu este un incident izolat. Pentru Putin, mesajul meu este clar: oprește războiul din Ucraina, încetează violările spațiului aerian al aliaților din NATO. Noi suntem vigilenți și pregătiți să apărăm fiecare centimetru din teritoriul NATO”.

Evaluările sunt încă în curs. Dar potrivit unei surse din interior, NATO nu tratează intrarea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei ca un atac. Însă indicațiile inițiale sugerează că incidentul din Polonia a fost deliberat- a precizat aceeași sursă.

Dmitri Peskov, purtător de cuvânt Kremlin: ”Conducerea UE și a NATO acuză zilnic Rusia de provocare, de cele mai multe ori fără a încerca măcar să prezinte vreun fel de argumente”.

Mulți lideri europeni au criticat în termeni duri situaţia unii avertizând că a fost o provocare care urmărește să testeze felul în care ar reacționa statele NATO în asemenea condiţii.



Ursula von der Leyen: ”Chiar astăzi am fost martori la o încălcare nesăbuită și fără precedent a spațiului aerian al Poloniei și al Europei. Europa este în deplină solidaritate cu Polonia”.

Belarus, aliat al Rusiei şi vecin cu Ucraina şi Polonia, a anunţat miercuri că a doborât drone deasupra teritoriului său în timpul unui schimb de lovituri între Rusia şi Ucraina. Și că ar fi fost drone care s-au rătăcit din cauza bruiajului electronic.

Pavel Muraveiko, general Belarus: ”Unele dintre dronele care și-au pierdut traiectoria au fost distruse de Forțele de Apărare Antiaeriană ale țării noastre deasupra teritoriului republicii. Forțele noastre au făcut schimb de informații, prin canalele de comunicare existente, cu forțele militare ale Poloniei și Republicii Lituania. Procedând astfel, le-au semnalat apropierea unor aeronave neidentificate de teritoriile țărilor lor. Acest lucru a permis părții poloneze să reacționeze prompt la acțiunile dronelor, prin trimiterea forțelor sale aflate în serviciu”.

