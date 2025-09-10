Generalul (r) Virgil Bălăceanu, despre situația din Polonia: Polonia a setat un exemplu bun de urmat prin doborârea dronelor

Polonia a fost scena unei nopți de foc în condiţiile în care dronele rusești au încălcat spațiul aerian aliat ore în șir.

Un test de forță și o provocare fără precedent pentru securitatea europeană, sunt de părere analiștii.

19 obiecte zburătoare au pătruns neautorizat în spațiul aerian al Poloniei, deci al NATO. Cel mai probabil drone de tip Shahed de producție rusească așa cum au arătat fotografiile cu resturile căzute la sol.

Au survolat zone întinse din cele 4 mari provincii de pe granița estică a Poloniei. Poliția aeriană cu avioane de luptă F16 și F25 s-a activat imediat și a doborât cel puțin 4 dintre obiectele zburătoare neautorizate, considerate a fi o amenințare.

Unele dintre drone au pătruns chiar adânc în teritoriul polonez până pe la 3-400 de km de la frontiera de est.

Iar toată incursiunea a durat ore-n șir în noapte. Oficialii polonezi spun că prima dronă a pătruns în spațiul aerian polonez în jurul orei 23.30 iar ultima, la 6.30 dimineața.

Dronele rusești Geran 2, o copie fidelă a celor iraniene de tip Shahed, sunt obiecte zburătoare cu o putere mare de distrugere. Au o lungime de 3,5 m și o anvergură de 2.5 m, cântăresc 200 de kg și pot transporta o încărcătură explozivă de 30-50 kg. Zboară cu viteze de până la 185 de km/oră și pot parcurge până la 2500 de km.

Președintele României a reacționat după aceste atacuri și a spus că și țara noastră este pregătită să facă exact ce a făcut și Polonia.



Nicușor Dan: "Solidaritate cu Polonia. A fost o măsură justificată. Toate statele NATO și-au exprimat solidaritatea. Dacă se va întâmpla, procedurile sunt pregătite pentru a reacționa la fel, numai că oamenii nu trebuie să fie îngrijorați. În urma legii pe care Parlamentul a dat-o, procedurile sunt îndeplinite. România este pregătită și oamenii nu trebuie să fie îngrijorați."

Incidentele din Polonia au fost condamnate ferm și de ministerul român de externe.

”Încălcarea spațiului aerian al aliatului și partenerului nostru strategic, Polonia, cu drone este inacceptabilă”, a transmis ministrul Oana Țoiu pe X.

”Reafirmăm solidaritatea noastră deplină cu Polonia și sprijinim coordonarea strânsă între aliați pentru adoptarea măsurilor adecvate” a mai transmis aceasta.

Specialiștii în relații internaționale consideră și ei că a fost o provocare a Rusiei cu intenția vădită de a testa reacția aliaților NATO.

Cristian Pârvulescu, analist: ”Este o încercare de a pune sub semnul întrebării solidaritatea europeană și euriatlantică la care pentru moment s-a răspuns doar prin discursuri, s-a activat la cererea Polonie articolul 4 din tratatul atlanticului de nord dar mai departe ce răspunsuri foarte concrete se vor da Rusiei, nu știm”

Și experții militari consideră că Polonia a setat un exemplu bun de urmat.



General (r) Virgil Bălăceanu: ”Important este că pentru prima dată în istoria NATO și pentru noi în România este un lucru extrem de important, s-a tras, s-a tras împotriva acestor drone care puteau să reprezinte un pericol. România trebuie să fie pregătită cu mijloacele din doatre pentru asemnea tip de intervenţie”.

O intervenție care pare iminentă mai ales că, așa cum a anunțat Ministerul Apărării, rușii au atacat din nou cu drone și la granița cu România, în nordul județului Tulcea. Două aeronave F16 ale forțelor aeriene au survolat în permanență zona pentru a supraveghea grupul de drone. Niciuna nu a pătruns la noi, de această dată.



