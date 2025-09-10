Generalul (r) Virgil Bălăceanu, despre situația din Polonia: Polonia a setat un exemplu bun de urmat prin doborârea dronelor

Stiri actuale
10-09-2025 | 19:11
polonia

Polonia a fost scena unei nopți de foc în condiţiile în care dronele rusești au încălcat spațiul aerian aliat ore în șir.

autor
Știrile PRO TV

Un test de forță și o provocare fără precedent pentru securitatea europeană, sunt de părere analiștii.

19 obiecte zburătoare au pătruns neautorizat în spațiul aerian al Poloniei, deci al NATO. Cel mai probabil drone de tip Shahed de producție rusească așa cum au arătat fotografiile cu resturile căzute la sol.

Au survolat zone întinse din cele 4 mari provincii de pe granița estică a Poloniei. Poliția aeriană cu avioane de luptă F16 și F25 s-a activat imediat și a doborât cel puțin 4 dintre obiectele zburătoare neautorizate, considerate a fi o amenințare.

Unele dintre drone au pătruns chiar adânc în teritoriul polonez până pe la 3-400 de km de la frontiera de est.

Citește și
stenograme
ELCEN rămâne fără conducere după ancheta DNA: Șpăgi de milioane de euro și stenograme explozive despre contracte la suprapreț

Iar toată incursiunea a durat ore-n șir în noapte. Oficialii polonezi spun că prima dronă a pătruns în spațiul aerian polonez în jurul orei 23.30 iar ultima, la 6.30 dimineața.

Dronele rusești Geran 2, o copie fidelă a celor iraniene de tip Shahed, sunt obiecte zburătoare cu o putere mare de distrugere. Au o lungime de 3,5 m și o anvergură de 2.5 m, cântăresc 200 de kg și pot transporta o încărcătură explozivă de 30-50 kg. Zboară cu viteze de până la 185 de km/oră și pot parcurge până la 2500 de km.

Președintele României a reacționat după aceste atacuri și a spus că și țara noastră este pregătită să facă exact ce a făcut și Polonia.

Nicușor Dan: "Solidaritate cu Polonia. A fost o măsură justificată. Toate statele NATO și-au exprimat solidaritatea. Dacă se va întâmpla, procedurile sunt pregătite pentru a reacționa la fel, numai că oamenii nu trebuie să fie îngrijorați. În urma legii pe care Parlamentul a dat-o, procedurile sunt îndeplinite. România este pregătită și oamenii nu trebuie să fie îngrijorați."

Incidentele din Polonia au fost condamnate ferm și de ministerul român de externe.

”Încălcarea spațiului aerian al aliatului și partenerului nostru strategic, Polonia, cu drone este inacceptabilă”, a transmis ministrul Oana Țoiu pe X.

”Reafirmăm solidaritatea noastră deplină cu Polonia și sprijinim coordonarea strânsă între aliați pentru adoptarea măsurilor adecvate” a mai transmis aceasta.

Specialiștii în relații internaționale consideră și ei că a fost o provocare a Rusiei cu intenția vădită de a testa reacția aliaților NATO.

Cristian Pârvulescu, analist: ”Este o încercare de a pune sub semnul întrebării solidaritatea europeană și euriatlantică la care pentru moment s-a răspuns doar prin discursuri, s-a activat la cererea Polonie articolul 4 din tratatul atlanticului de nord dar mai departe ce răspunsuri foarte concrete se vor da Rusiei, nu știm”

Și experții militari consideră că Polonia a setat un exemplu bun de urmat.

General (r) Virgil Bălăceanu: ”Important este că pentru prima dată în istoria NATO și pentru noi în România este un lucru extrem de important, s-a tras, s-a tras împotriva acestor drone care puteau să reprezinte un pericol. România trebuie să fie pregătită cu mijloacele din doatre pentru asemnea tip de intervenţie”.

O intervenție care pare iminentă mai ales că, așa cum a anunțat Ministerul Apărării, rușii au atacat din nou cu drone și la granița cu România, în nordul județului Tulcea. Două aeronave F16 ale forțelor aeriene au survolat în permanență zona pentru a supraveghea grupul de drone. Niciuna nu a pătruns la noi, de această dată.

Sursa: Pro TV

Etichete: Rusia, Polonia, analiza, drone, general,

Dată publicare: 10-09-2025 19:09

Articol recomandat de sport.ro
„Te iubesc, dragostea mea!” Tricolorul care are motive de fericire după Cipru - România 2-2
„Te iubesc, dragostea mea!” Tricolorul care are motive de fericire după Cipru - România 2-2
Citește și...
ELCEN rămâne fără conducere după ancheta DNA: Șpăgi de milioane de euro și stenograme explozive despre contracte la suprapreț
Stiri actuale
ELCEN rămâne fără conducere după ancheta DNA: Șpăgi de milioane de euro și stenograme explozive despre contracte la suprapreț

Elcen cel mai mare furnizor de energie termică din capitală a rămas fără conducere după ce directorul general şi cel comercial au primit interdicţie din partea procurorilor DNA de a-şi mai exercita funcţiile.

Un polițist și fiul său de 14 ani au murit într-un accident rutier, în Maramureș. Bărbatul își luase copilul de la școală
Stiri actuale
Un polițist și fiul său de 14 ani au murit într-un accident rutier, în Maramureș. Bărbatul își luase copilul de la școală

Un bărbat și fiul său au decedat în urma unui accident rutier produs miercuri pe drumul naţional DN 1C, pe tronsonul dintre municipiul Baia Mare şi oraşul Tăuţii-Măgherăuş.

Metroul din Cluj, în impas: săpăturile au scos la iveală o formațiune de rocă dură. Geologii contrazic explicațiile primăriei
Stiri actuale
Metroul din Cluj, în impas: săpăturile au scos la iveală o formațiune de rocă dură. Geologii contrazic explicațiile primăriei

Săpăturile pentru metroul din Cluj sunt din nou în impas. Viceprimarul a anunțat marți că în timpul săpăturilor s-a găsit o rocă vulcanică, greu de pătruns.

Recomandări
Analist, despre Polonia: „Situația este cât se poate de gravă. Se pare că intrăm într-o nouă etapă a tensiunilor cu Rusia”
Stiri externe
Analist, despre Polonia: „Situația este cât se poate de gravă. Se pare că intrăm într-o nouă etapă a tensiunilor cu Rusia”

Incidentele reclamate de Polonia, după ce au depistat mai multe drone rusești pe teritoriul său, este foarte posibil să fi fost ”mai mult decât o eroare”, este de părere politologul Cristian Pîrvulescu.  

AUR cere Guvernului să nu contracteze creditele de 16,7 miliarde euro prin instrumentul SAFE al Uniunii Europene
Stiri Politice
AUR cere Guvernului să nu contracteze creditele de 16,7 miliarde euro prin instrumentul SAFE al Uniunii Europene

Alianţa pentru Unirea Românilor cere Guvernului să nu contracteze creditele de 16,7 miliarde euro prin instrumentul SAFE al Uniunii Europene, destinate finanţării pentru achiziţia de armament, în absenţa dezbaterii publice. 

Ministrul Apărării din Rusia susține că atacul cu drone nu a vizat Polonia: „Suntem pregătiţi să avem consultări”
Stiri externe
Ministrul Apărării din Rusia susține că atacul cu drone nu a vizat Polonia: „Suntem pregătiţi să avem consultări”

Ministerul Apărării din Rusia afirmă că nu a planificat să atace niciun obiectiv din Polonia, după ce Varșovia a declarat că drone rusești au intrat în spațiul său aerian.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 10 Septembrie 2025

50:10

Alt Text!
La Măruță
10 Septembrie 2025

01:30:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Septembrie 2025

01:45:36

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28