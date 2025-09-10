Polonia a doborât mai multe drone rusești care i-au invadat spațiul aerian. Armata poloneză, în alertă maximă

10-09-2025 | 07:56
Noapte albă la granița estică a NATO, în Polonia, după ce mai multe drone rusești au încălcat spațiul aerian al țării. Varșovia a ridicat de la sol mai multe aeronave de luptă, care au deschis focul asupra aparatelor de zbor ale Moscovei.

Adrian Popovici

Este pentru prima dată când un stat membru al alianței trage asupra unor drone rusești pe propriul teritoriu. Armata poloneză a anunțat că a ridicat nivelul de alertă la maximum și a activat toate procedurile de apărare.

Aeroporturile din Varșovia, Rejov și Lublin, au fost închise, iar populația - îndemnată să rămână în case. Situația este urmărită atent și de Statele Unite. Secretarul de Stat american Marco Rubio a confirmat pentru CNN că a fost informat despre eveniment.

Premierul polonez Donald Tusk este „prezent la faţa locului”, notează CNN. Anunţul a fost făcut de ministrul adjunct al Apărării, Cezary Tomczyk, într-o postare pe X.

Mai devreme, Tusk a declarat pe reţelele de socializare că forţele militare poloneze „au folosit arme împotriva obiectelor” - referindu-se la ceea ce armata numeşte „obiecte de tip dronă” ale Rusiei. Tusk a mai spus că a primit un raport direct de la comandantul operaţional.

Citește și
putin binoclu
Rusia masează zeci de mii de soldați la granița cu Polonia într-un exercițiu militar. Atac nuclear simulat asupra Varșoviei

Premierul Donald Tusk spune că l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, cu privire la situaţie, precum şi la măsurile luate de Polonia împotriva ”obiectelor care au încălcat spaţiul aerian”.

Polonia, primul stat NATO care a tras asupra dronelor rusești care au intrat în teritoriul său

Confirmarea de către forţele armate poloneze a ”doborârii” obiectelor marchează o nouă evoluţie de la începutul războiului din Ucraina. Ar putea fi prima dată când o ţară membră NATO a angajat direct forţe ruse în spaţiul său aerian de la începutul războiului din Ucraina în 2022, dacă se confirmă că obiectele sunt ruseşti.

Într-o postare pe reţeaua de socializare X, Comandamentul Operaţional al Poloniei a anunţat că dronele care au intrat în spaţiul aerian polonez „au reprezentat o ameninţare reală” pentru siguranţa cetăţenilor polonezi.

Conform postării, dronele au fost doborâte în momentul în care au intrat în spaţiul aerian, iar în prezent se depun eforturi pentru localizarea potenţialelor locuri de prăbuşire ale ”obiectelor”.

„Forţele şi resursele poloneze şi aliate rămân pe deplin pregătite pentru operaţiuni viitoare”, transmite Armata.

Nu este prima dată când avioanele de vânătoare poloneze au fost mobilizate de la începutul conflictului, însă cazurile anterioare au vizat în principal drone ruseşti care survolau spaţiul aerian polonez în încercarea de a ajunge în Ucraina.

Rusia nu a făcut până acum nicio declaraţie cu privire la incident.

Preşedintele Vladimir Putin a negat în repetate rânduri orice intenţie de a declara război ţărilor NATO, ceea ce mulţi oficiali occidentali apreciază că contrazice evaluarea lor.

Sursa: News.ro

