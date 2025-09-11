NATO nu tratează intrarea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei ca un atac

Polonia este cel mai aproape de un conflict armat de la cel de-al Doilea Război Mondial, o spune premierul Donald Tusk, după ce peste 19 drone rusești au intrat adânc în spațiul aerian al țării sale.

4 dintre acestea au fost doborâte de avioane poloneze F-16 și olandeze F-35. Este pentru prima dată de la începutul conflictului din Ucraina când drone rusești au fost anihilate deasupra teritoriului unui stat membru NATO.

Ministerul Apărării de la Moscova susține că nu a plănuit să atace ținte din Polonia. Donald Trump urmărește situația și ar plănui să discute cu președintele Poloniei.

Postarea președintelui Donald Trump pe rețeaua lui de comunicare a fost scurtă și a lăsat loc de interpretări:

„Ce-i cu Rusia, de încalcă spațiul aerian al Poloniei cu drone? Hai că începe!” a scris Donald Trump pe Truth Social.

Radoslav Sikorski, ministrul de Externe al Poloniei: „Putin își bate joc de eforturile de pace ale președintelui Trump. Din păcate, după summitul din Alaska, în loc de o încetare a focului, vedem o intensificare a atacurilor rusești asupra Ucrainei, iar ceea ce s-a întâmplat în spațiul aerian polonez este o consecință a acestei ofensive intensificate împotriva Ucrainei. Mă aștept ca președintele Trump să dorească să arate Poloniei și tuturor autorităților noastre că ceea ce a spus despre securitatea Poloniei va fi susținut prin acțiuni.”

Premierul Donald Tusk spune că armata poloneză a detectat 19 drone în spațiul aerian al țării.

Donald Tusk: „Cele care puteau reprezenta o amenințare semnificativă au fost doborâte. Este pentru prima dată când drone rusești au fost doborâte pe teritoriul unui stat membru NATO.”

Spațiul aerian, închis

Polonia a lansat o operațiune militară majoră, alături de avioanele sale F-16, a implicat și avioane F-35 olandeze, precum și aparate italiene de supraveghere AWACS și aeronave pentru realimentare.

Mai mult decât atât, autoritățile de la Varșovia au închis spațiul aerian pentru 5 ore și au blocat trei aeroporturi, inclusiv cel mai mare al țării, Frederich Chopin, aflat în Capitală.

Locuitorilor din trei regiuni poloneze aflate aproape de granița ucraineană li s-a dat ordin să rămână în case. O deputată poloneză a povestit că o dronă rusească s-a prăbușit la doar câțiva kilometri de satul bunicii sale.

Kamila Gasiuk-Pihowicz, europarlamentar polonez: „Asta arată că războiul este foarte, foarte aproape de noi. Dacă aș putea descrie starea Uniunii Europene într-un singur cuvânt, acesta ar fi «alertă».”

Reacția Rusiei și răspunsul NATO

Ministerul rus de Externe i-a acuzat pe oficialii polonezi că încearcă să escaladeze conflictul din Ucraina, promovând „mituri” legate de pătrunderea în spațiul aerian polonez a unor drone despre care autoritățile de la Varșovia afirmă că ar fi fost lansate de Moscova. Într-un comunicat transmis agenției de presă AFP, ambasada Rusiei la Varșovia a precizat că partea poloneză nu a prezentat probe care să confirme că dronele ar proveni din Rusia.

Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al președintelui Vladimir Putin: „Conducerea UE și a NATO acuză zilnic Rusia de provocare, de cele mai multe ori fără a încerca măcar să prezinte vreun fel de argumente.”

Polonia a cerut invocarea Articolului 4 din Tratatul NATO, care le permite țărilor membre să ridice o problemă de securitate în fața Consiliului Atlanticului de Nord, principala structură de luare a deciziilor politice.

Mark Rutte, secretar general NATO: „Pentru Putin, mesajul meu este clar: oprește războiul din Ucraina, încetează violările spațiului aerian al aliaților din NATO. Noi suntem vigilenți și pregătiți să apărăm fiecare centimetru din teritoriul NATO.”

Evaluările sunt încă în curs. Potrivit unei surse din interior, NATO nu tratează intrarea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei ca un atac, însă indicațiile inițiale sugerează că incidentul din Polonia a fost deliberat. Mulți lideri europeni au criticat în termeni duri situația, unii avertizând că a fost o provocare care urmărește să testeze felul în care ar reacționa statele NATO în asemenea condiții.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













