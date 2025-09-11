Ce sunt dronele Gerbera folosite în posibila incursiune din Polonia și cum le folosește Rusia în Ucraina

Între dronele care au invadat miercuri spațiul aerian al Poloniei au fost și unele de tip Gerbera, spun oficialii militari polonezi, după incidentul care a împins Varșovia să ceară activarea Articolului 4 al NATO.

Gerbera este o dronă ieftină cu rază lungă de acțiune, care, potrivit serviciilor secrete ucrainene, este fabricată din materiale precum placaj și spumă și asamblată în vasta fabrică rusă din Yelabuga.

Drona are o anvergură mare a aripilor de 2,5 m, o greutate maximă de 18 kg, o viteză maximă de 160 km/h, o rază maximă de acțiune de 600 km și un motor mic în spate care rotește o elice din lemn, potrivit serviciilor secrete ucrainene, potrivit Reuters.

Utilizare și proveniență

Ucraina și analiștii occidentali afirmă că Rusia folosește Gerbera ca o modalitate ieftină de a satura apărarea aeriană a Ucrainei.

Gerbera poate fi folosită ca momeală, distrăgând atenția apărării aeriene de la dronele Shahed, mult mai scumpe, care transportă focoase puternice. Cu toate acestea, analiștii afirmă că, de la introducerea sa, au apărut și alte versiuni ale Gerbera, cu focoase ușoare sau echipamente de recunoaștere.

„Gerberele sunt de obicei utilizate ca parte a unui mix de sisteme. Prin urmare, pare posibil ca incursiunea să fi inclus și alte sisteme de vehicule aeriene fără pilot, ale căror resturi nu le-am văzut încă”, a declarat Fabian Hinz, cercetător la Institutul Internațional pentru Studii Strategice.

Potrivit Ucrainei, Gerbera este asamblată în Rusia din kituri furnizate de producătorul chinez Skywalker Technology.

Beijingul insistă că este neutru în război și neagă furnizarea de asistență militară Rusiei.

Agenția de informații a Ucrainei afirmă, de asemenea, că a găsit componente electronice de la producători americani și europeni în Gerbera, în ciuda restricțiilor privind exporturile de tehnologii cu dublă utilizare către Rusia.

