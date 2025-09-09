Apărare pe datorie. România primește a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene prin programul SAFE

09-09-2025 | 19:27
România a primit a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene pentru apărare – aproape 17 miliarde de euro, prin programul SAFE.  

Camelia Donțu

Mecanismul lansat de Comisia Europeană pune la dispoziția statelor membre 150 de miliarde de euro, în credite avantajoase, pentru achiziții comune de echipamente și sprijinirea industriei de apărare.

Dar pentru ca banii să fie accesați, autoritățile de la București trebuie să prezinte până la sfârșitul lunii noiembrie planuri concrete de investiții.

România primește a doua cea mai mare alocare financiară, de 16,68 mld. EUR, în cadrul programului SAFE, pentru a-și consolida capacitatea de apărare.

Comisia Europeană alocă României suma de 16,68 miliarde de euro, prin intermediul noului instrument financiar "Acțiunea pentru securitatea Europei" (SAFE). Aceasta este a doua cea mai mare sumă distribuită unui stat membru, după Polonia, în cadrul acestui program strategic.

SAFE, un instrument european cu o valoare totală de 150 de miliarde de euro, este creat pentru a sprijini statele membre să facă investiții rapide și importante în industria și tehnologia de apãrare.

Prin intermediul unor împrumuturi cu dobândã avantajoasã, România va putea finanța proiecte esențiale pentru modernizarea echipamentelor militare și pentru dezvoltarea capacității proprii de producție.

„Alocarea de 16,68 miliarde de euro confirmă faptul că Comisia Europeană recunoaște atât nevoile de securitate, cât și rolul activ al României în consolidarea unei Europe mai sigure. Acești bani reprezintă un sprijin major pentru modernizarea sistemului militar și pentru dezvoltarea industriei de profil, într-un moment în care întărirea siguranței naționale este vitală. Am obținut această finanțare prin negocieri intense, fără a pune presiune suplimentară pe bugetul național, ceea ce este esențial în actualul context economic. În același timp, aceste fonduri ne permit să garantăm mai multă siguranță cetățenilor din România, într-o perioadă marcată de provocări geopolitice majore”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Ce este SAFE

SAFE este un instrument temporar de urgență, operațional pânã la 31 decembrie 2030, care oferã împrumuturi cu maturitate maximã de 45 de ani și o perioadă de grație de 10 ani. În funcție de opțiunea statului, poate fi acordată și o prefinanțare de 15% din împrumut.

Finanțarea în cadrul acestui instrument are și rolul de a stimula o abordare comună pentru achiziția urgentă a produselor pentru nevoile apărării într-o manieră care să consolideze industria europeană de apãrare, securitatea aprovizionării, interoperabilitatea forțelor și echipamentelor.

Ministerul Finanțelor va continua să colaboreze cu celelalte ministere implicate pentru a finaliza documentația necesară și pentru a asigura o absorbție rapidă și eficientă a fondurilor, în conformitate cu obiectivele strategice de securitate ale României și ale Uniunii Europene. 

Dată publicare: 09-09-2025 18:44

