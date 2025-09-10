Reacția lui Zelenski după ce dronele Rusiei au invadat spațiul aerian al Poloniei: Un precedent periculos pentru Europa

10-09-2025 | 10:55
Volodimir Zelenski
Getty

Rusia a lansat în mod deliberat cel puţin 8 drone kamikaze Shahed împotriva teritoriului polonez, a denunţat miercuri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pe reţelele de socializare, transmite EFE.

Adrian Popovici


Zelenski a adăugat că acest atac rus, care a forţat Polonia să îşi folosească apărarea aeriană pentru prima dată în acest război, nu a fost un "accident" şi reprezintă un "nou nivel de escaladare" din partea Kremlinului.

"Moscova împinge întotdeauna limitele posibilului şi, dacă nu întâmpină o reacţie puternică, rămâne la noul nivel de escaladare. Astăzi este un nou nivel de escaladare: dronele ruso-iraniene Shahed operează în spaţiul aerian polonez, în spaţiul aerian al NATO", a scris Zelenski.

Rusia a folosit un total de peste 40 de rachete balistice şi de croazieră şi 415 drone în acest atac împotriva Ucrainei, care s-a extins până în Polonia, potrivit preşedintelui ucrainean.

„Nu a fost vorba doar de o Shahed”, a avertizat Zelenski despre dronele care au intrat în Polonia. Preşedintele ucrainean a declarat că „cel puţin opt drone de atac au fost îndreptate spre Polonia”.

Volodimir Zelenski, un nou apel pentru sprijin din partea Occidentului

Zelenski a cerut mai multe sancţiuni şi ca Ucraina să primească suficiente arme pentru a stopa escaladarea atacurilor aeriene ruse.

Preşedintele ucrainean a menţionat că ceea ce s-a întâmplat în acest atac este "un precedent extrem de periculos pentru Europa".

Drone ruseşti au căzut anterior pe teritoriul unor ţări ale NATO vecine cu Ucraina, dar aceasta este prima dată când una dintre ele a fost forţată să neutralizeze vehicule fără pilot ruseşti.

Polonia a doborât mai multe drone rusești care i-au invadat spațiul aerian. Armata poloneză, în alertă maximă

Sursa: Agerpres

