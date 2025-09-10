NATO ar trebui să doboare dronele deasupra Ucrainei, spune un fost diplomat polonez

Vladimir Putin a încercat să semene diviziune în Polonia și între Polonia și Ucraina, însă incursiunea dronelor a dus la o unitate „fără precedent”, afirmă fostul diplomat polonez Robert Pszczel, fost șef al Biroului de Informare NATO de la Moscova.

Acesta susține că președintele rus a testat capacitățile NATO:

„A calculat greșit. Înseamnă asta că se va opri? Nu, cred că va încerca din nou, pentru că duce un război hibrid împotriva țărilor NATO de cel puțin 10 ani.”

Problema, în acest moment, este diferența dintre unitate și acțiune, adaugă Pszczel, conform Sky News.

„NATO trebuie să își consolideze pe termen scurt și mediu pregătirea pentru a face față acestei probleme a dronelor pe flancul estic. Alianța ar trebui să reconsidere sugestia Ucrainei ca NATO să doboare dronele în spațiul aerian ucrainean, fără ca acest lucru să fie calificat drept intrare directă în război”, a mai spus fostul diplomat.

Referindu-se la poziția liderului american, Pszczel a adăugat:

„Donald Trump se apropie de înțelegerea unui fapt foarte simplu: de fapt, Putin este cel care își bate joc de el. Și nu va suporta asta prea mult timp.”

