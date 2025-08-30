Casa Albă a ajuns să invoce ”ingerințe externe” și ”propaganda străină”. Dezvăluirea din Europa care îl agită pe Trump

Stiri externe
30-08-2025 | 09:13
trump casa alba
Shutterstock

Casa Albă a denunţat vineri o "operaţiune de ingerinţă externă" după publicarea unui articol pe site-ul de informaţii Politico, deţinut de grupul german Axel Springer, despre Steve Witkoff, omul de încredere al lui Donald Trump.

 

autor
Cristian Anton

"Acest articol din Politico este o escrocherie jurnalistică. Dar este mai mult decât atât: este o operaţiune de ingerinţă externă având ca scop să dăuneze guvernului şi unuia dintre cei mai eficienţi reprezentanţi ai săi", a atacat vicepreşedintele american J.D. Vance pe reţeaua socială X.

Pe aceeaşi platformă, adjunctul şefului de cabinet al Casei Albe, James Blair, a criticat o "operaţiune de ingerinţă externă efectuată prin intermediul unei media online sub control german", în timp ce Taylor Budowich, un alt consilier apropiat al preşedintelui american, a descris Politico drept "o maşinărie de propagandă sub control străin".

Potrivit Politico, "abordarea individuală a lui Witkoff a dus în mod repetat la greşeli cu Rusia".

"Lipsa sa de experienţă iese la iveală", a declarat una dintre sursele anonime ale site-ului de informaţii cu privire la acest om de afaceri devenit trimis special al preşedintelui american. El conduce în special misiuni de mediere cu privire la conflictul din Gaza şi la războiul din Ucraina.

Citește și
Trump si Zelenski
Planul de securitate pentru Ucraina pe trei niveluri, pregătit de Europa. Ce rol vor juca SUA

Steve Witkoff s-a întâlnit de mai multe ori la Moscova cu Vladimir Putin

Steve Witkoff s-a întâlnit de mai multe ori cu preşedintele rus Vladimir Putin la Moscova.

Ultima sa întâlnire a dus la un summit pe 15 august între preşedintele rus şi Donald Trump în Alaska, care nu s-a soldat cu niciun anunţ concret al unui plan de pace.

Preşedintele american s-a întâlnit apoi cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, şi cu mai mulţi lideri străini.

El le-a anunţat organizarea rapidă a unei întâlniri între liderii rus şi ucrainean, dar acest plan a eşuat. 

Franța și Germania vor trimite sisteme anti-aeriene Ucrainei, după atacul sângeros din Kiev. Moscova respinge negocierile

Sursa: Agerpres

Etichete: donald trump, propaganda, casa alba, dezvăluiri, politico, Steve Witkoff,

Dată publicare: 30-08-2025 09:13

Articol recomandat de sport.ro
Anamaria Prodan confirmă implicarea la un club de fotbal: "Ajut și financiar"
Anamaria Prodan confirmă implicarea la un club de fotbal: "Ajut și financiar"
Citește și...
Donald Trump a revocat protecția asigurată de Secret Service Kamalei Harris. Explicația Casei Albe
Stiri externe
Donald Trump a revocat protecția asigurată de Secret Service Kamalei Harris. Explicația Casei Albe

Într-un gest socotit drept o vendetă politică, Donald Trump a revocat protecția asigurată de Secret Service fostei vicepreședinte Kamala Harris.

Planul de securitate pentru Ucraina pe trei niveluri, pregătit de Europa. Ce rol vor juca SUA
Stiri externe
Planul de securitate pentru Ucraina pe trei niveluri, pregătit de Europa. Ce rol vor juca SUA

Trump anunță că America va participa la „coordonarea" garanțiilor de securitate pentru Ucraina după încetarea războiului.

Cum a reacționat Trump după atacul Rusiei în Ucraina, soldat cu 18 morți. Cel mai grav raid de la întâlnirea din Alaska
Stiri externe
Cum a reacționat Trump după atacul Rusiei în Ucraina, soldat cu 18 morți. Cel mai grav raid de la întâlnirea din Alaska

Preşedintele Donald Trump „nu a fost mulţumit” dar nici surprins de atacurile Rusiei asupra Ucrainei cu rachete şi drone de joi, a declarat secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Noi detalii despre întâlnirea bilaterală dintre Nicușor Dan și Donald Trump. Ce așteaptă „concret” Casa Albă
Stiri Politice
Noi detalii despre întâlnirea bilaterală dintre Nicușor Dan și Donald Trump. Ce așteaptă „concret” Casa Albă

Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu afirmă că se lucrează la organizarea unei întâlniri bilaterale între preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele Nicuşor Dan.

Friedrich Merz: Este evident că nu va exista o întâlnire între Zelenski şi Putin. Trump spera la o soluție diplomatică
Stiri externe
Friedrich Merz: Este evident că nu va exista o întâlnire între Zelenski şi Putin. Trump spera la o soluție diplomatică

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi că este "evident că nu va exista nicio întâlnire" în viitorul apropiat între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi preşedintele rus Vladimir Putin, relatează AFP.

Recomandări
Prevederile din Pachetul 2 de măsuri care afectează pe toți românii. Cât sunt de acum impozitul pe locuință și cel pe mașină
Stiri Sociale
Prevederile din Pachetul 2 de măsuri care afectează pe toți românii. Cât sunt de acum impozitul pe locuință și cel pe mașină

Guvernul a adoptat vineri mai multe prevederi din al doilea pachet de măsuri. Sunt decizii anunțate în urmă cu o lună, de la schimbări privind pensiile magistraților, până la majorări de taxe anul viitor.

 

Explozia de gaze de la Amara. Situația este sub control, incendiul a fost stins. ”Când am ieșit, am început să tremur”
Stiri actuale
Explozia de gaze de la Amara. Situația este sub control, incendiul a fost stins. ”Când am ieșit, am început să tremur”

Deflagrație puternică vineri seară, în localitatea Amara, din Ialomița, după ce gazele naturale, descoperite întâmplător la forarea unui puț, s-au aprins ca o minge de foc.  

Taxele vamale impuse de Trump, declarate ilegale de o curte de apel federală din SUA. Reacția președintelui american
Stiri externe
Taxele vamale impuse de Trump, declarate ilegale de o curte de apel federală din SUA. Reacția președintelui american

O curte federală de apel din SUA a decis vineri că majoritatea taxelor vamale impuse de Donald Trump sunt ilegale, o lovitură dură pentru politica sa comercială, înainte ca dosarul să ajungă la Curtea Supremă, notează AFP.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 29 August 2025

52:41

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28