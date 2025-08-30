Casa Albă a ajuns să invoce ”ingerințe externe” și ”propaganda străină”. Dezvăluirea din Europa care îl agită pe Trump

Casa Albă a denunţat vineri o "operaţiune de ingerinţă externă" după publicarea unui articol pe site-ul de informaţii Politico, deţinut de grupul german Axel Springer, despre Steve Witkoff, omul de încredere al lui Donald Trump.

"Acest articol din Politico este o escrocherie jurnalistică. Dar este mai mult decât atât: este o operaţiune de ingerinţă externă având ca scop să dăuneze guvernului şi unuia dintre cei mai eficienţi reprezentanţi ai săi", a atacat vicepreşedintele american J.D. Vance pe reţeaua socială X.

Pe aceeaşi platformă, adjunctul şefului de cabinet al Casei Albe, James Blair, a criticat o "operaţiune de ingerinţă externă efectuată prin intermediul unei media online sub control german", în timp ce Taylor Budowich, un alt consilier apropiat al preşedintelui american, a descris Politico drept "o maşinărie de propagandă sub control străin".

Potrivit Politico, "abordarea individuală a lui Witkoff a dus în mod repetat la greşeli cu Rusia".

"Lipsa sa de experienţă iese la iveală", a declarat una dintre sursele anonime ale site-ului de informaţii cu privire la acest om de afaceri devenit trimis special al preşedintelui american. El conduce în special misiuni de mediere cu privire la conflictul din Gaza şi la războiul din Ucraina.

Steve Witkoff s-a întâlnit de mai multe ori la Moscova cu Vladimir Putin

Steve Witkoff s-a întâlnit de mai multe ori cu preşedintele rus Vladimir Putin la Moscova.

Ultima sa întâlnire a dus la un summit pe 15 august între preşedintele rus şi Donald Trump în Alaska, care nu s-a soldat cu niciun anunţ concret al unui plan de pace.

Preşedintele american s-a întâlnit apoi cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, şi cu mai mulţi lideri străini.

El le-a anunţat organizarea rapidă a unei întâlniri între liderii rus şi ucrainean, dar acest plan a eşuat.

