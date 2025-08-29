Președintele Portugaliei îl acuză pe Donald Trump că este un activ al Uniunii Sovietice sau al Rusiei”

Stiri externe
29-08-2025 | 10:25
Vladimir Putin, Donald Trump, Alaska
Getty

Președintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, a făcut o declarație dură la adresa președintelui american Donald Trump. În opinia sa, liderul american este ”în mod obiectiv un activ sovietic sau rus”.

autor
Cristian Matei

Declarațiile au fost făcute miercuri la Castelo de Vide, potrivit Euronews, șeful statului portughez afirmând, de asemenea, că „Europa l-a minimalizat pe domnul Trump și trumpismul”.

”Liderul suprem al celei mai mari superputeri mondiale este, obiectiv vorbind, un activ al Uniunii Sovietice sau al Rusiei”.

„Obiectiv vorbind, noua conducere a SUA a favorizat strategic Federația Rusă”, a mai spus președintele Marcelo Rebelo de Sousa.

Un exemplu în acest sens, a explicat el, este faptul că „amenințările teribile” din partea Statelor Unite de a „aplica sancțiuni” Moscovei apar zilnic. Cu toate acestea, niciuna dintre aceste promisiuni nu a fost încă îndeplinită sub noul lider american.

Citește și
Trump
Cum a reacționat Trump după atacul Rusiei în Ucraina, soldat cu 18 morți. Cel mai grav raid de la întâlnirea din Alaska

Mai mult, potrivit agenției de știri Lusa, președintele Republicii a subliniat, referindu-se la conflictul din Europa de Est, că Donald Trump încearcă să joace rolul unui arbitru care intenționează să negocieze „doar cu una dintre echipe”, Kievul și statele europene trebuind să „se impună” pentru a avea o participare efectivă la negocierile finale.

Însă, în opinia lui Marcelo Rebelo de Sousa, toate acestea s-au întâmplat doar pentru că „Europa a subestimat pe domnul Trump și trumpismul”, precum și „posibilitatea apariției bruște a unui nou echilibru de putere” după ultimele alegeri din Statele Unite.

În ultima perioadă, Donald Trump și-a intensificat eforturile diplomatice pentru a pune capăt conflictului care durează de mai bine de trei ani.

În acest context, el l-a invitat pe omologul său rus, Vladimir Putin, la o întâlnire față în față în Alaska, după care președintele american a declarat că negocierile privind un posibil armistițiu au fost lăsate deoparte pentru a favoriza posibilitatea încheierii rapide a unui acord de pace complet.

Un bărbat care traversa neregulamentar a fost spulberat de un șofer care s-ar fi luat la întrecere cu altă mașină, în Buzău

Sursa: Euronews

Etichete: Rusia, Portugalia, razboi in ucraina, donald trump,

Dată publicare: 29-08-2025 10:25

Articol recomandat de sport.ro
România, salt major în clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația
România, salt major în clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația
Citește și...
Planul de securitate pentru Ucraina pe trei niveluri, pregătit de Europa. Ce rol va juca SUA
Stiri externe
Planul de securitate pentru Ucraina pe trei niveluri, pregătit de Europa. Ce rol va juca SUA

Trump anunță că America va participa la „coordonarea" garanțiilor de securitate pentru Ucraina după încetarea războiului.

Cum a reacționat Trump după atacul Rusiei în Ucraina, soldat cu 18 morți. Cel mai grav raid de la întâlnirea din Alaska
Stiri externe
Cum a reacționat Trump după atacul Rusiei în Ucraina, soldat cu 18 morți. Cel mai grav raid de la întâlnirea din Alaska

Preşedintele Donald Trump „nu a fost mulţumit” dar nici surprins de atacurile Rusiei asupra Ucrainei cu rachete şi drone de joi, a declarat secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Friedrich Merz: Este evident că nu va exista o întâlnire între Zelenski şi Putin. Trump spera la o soluție diplomatică
Stiri externe
Friedrich Merz: Este evident că nu va exista o întâlnire între Zelenski şi Putin. Trump spera la o soluție diplomatică

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi că este "evident că nu va exista nicio întâlnire" în viitorul apropiat între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi preşedintele rus Vladimir Putin, relatează AFP.

Trump anunță că a vorbit din nou cu Putin: ”Cred că vom pune capăt războiului”
Stiri actuale
Trump anunță că a vorbit din nou cu Putin: ”Cred că vom pune capăt războiului”

Donald Trump a declarat luni că a mai vorbit cu Vladimir Putin și după întâlnirea pe care cei doi au avut în Alaska. ”Cred că vom pune capăt războiului”, a adăugat președintele american, care a nu a mai oferit și alte detalii.

Putin vede „luminița de la capătul tunelului” în relațiile cu SUA. Proiectele comune după întâlnirea „sinceră” cu Trump
Stiri externe
Putin vede „luminița de la capătul tunelului” în relațiile cu SUA. Proiectele comune după întâlnirea „sinceră” cu Trump

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că există "luminiţa de la capătul tunelului" în relaţiile dintre Rusia şi SUA şi că cele două ţări discută proiecte comune în Arctica şi Alaska.

Recomandări
Europa propune crearea unei zone tampon între Ucraina și Rusia în efortul „disperat” de a instaura pacea. Ce conține planul
Stiri externe
Europa propune crearea unei zone tampon între Ucraina și Rusia în efortul „disperat” de a instaura pacea. Ce conține planul

Liderii Europei au propus crearea unei zone tampon între Ucraina și Rusia, în încercarea „disperată” de a găsi o soluție pentru pace. Varianta include și detașarea unei armate europene în regiune.

E oficial. Toate instanțele și-au „restrâns” activitatea ca să rămână cu legea pensiilor de serviciu nemodificată
Stiri Justitie
E oficial. Toate instanțele și-au „restrâns” activitatea ca să rămână cu legea pensiilor de serviciu nemodificată

Instanțele din toată țara și-au restrâns activitatea, urmând să judece numai cauzele care nu suferă amânare, care implică arestarea preventivă ori emiterea ordinelor de protecție.

Cum va fi vremea în septembrie. Meteorologii anunță temperaturi peste cele obișnuite în prima parte a lunii
Vremea
Cum va fi vremea în septembrie. Meteorologii anunță temperaturi peste cele obișnuite în prima parte a lunii

Temperaturile vor fi peste cele obișnuite în prima jumătate a lunii septembrie, anunță meteorologii vineri, care au făcut publică prognoza pe patru săptămâni.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 August 2025

41:57

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 28 August 2025

01:30:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
28 August 2025

01:50:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59