Președintele Portugaliei îl acuză pe Donald Trump că este un activ al Uniunii Sovietice sau al Rusiei”

Președintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, a făcut o declarație dură la adresa președintelui american Donald Trump. În opinia sa, liderul american este ”în mod obiectiv un activ sovietic sau rus”.

Declarațiile au fost făcute miercuri la Castelo de Vide, potrivit Euronews, șeful statului portughez afirmând, de asemenea, că „Europa l-a minimalizat pe domnul Trump și trumpismul”.

”Liderul suprem al celei mai mari superputeri mondiale este, obiectiv vorbind, un activ al Uniunii Sovietice sau al Rusiei”.

„Obiectiv vorbind, noua conducere a SUA a favorizat strategic Federația Rusă”, a mai spus președintele Marcelo Rebelo de Sousa.

Un exemplu în acest sens, a explicat el, este faptul că „amenințările teribile” din partea Statelor Unite de a „aplica sancțiuni” Moscovei apar zilnic. Cu toate acestea, niciuna dintre aceste promisiuni nu a fost încă îndeplinită sub noul lider american.

Mai mult, potrivit agenției de știri Lusa, președintele Republicii a subliniat, referindu-se la conflictul din Europa de Est, că Donald Trump încearcă să joace rolul unui arbitru care intenționează să negocieze „doar cu una dintre echipe”, Kievul și statele europene trebuind să „se impună” pentru a avea o participare efectivă la negocierile finale.

Însă, în opinia lui Marcelo Rebelo de Sousa, toate acestea s-au întâmplat doar pentru că „Europa a subestimat pe domnul Trump și trumpismul”, precum și „posibilitatea apariției bruște a unui nou echilibru de putere” după ultimele alegeri din Statele Unite.

În ultima perioadă, Donald Trump și-a intensificat eforturile diplomatice pentru a pune capăt conflictului care durează de mai bine de trei ani.

În acest context, el l-a invitat pe omologul său rus, Vladimir Putin, la o întâlnire față în față în Alaska, după care președintele american a declarat că negocierile privind un posibil armistițiu au fost lăsate deoparte pentru a favoriza posibilitatea încheierii rapide a unui acord de pace complet.

