SUA va sprijini cu intelligence și apărare aeriană un plan european de securitate pentru Ucraina post-conflict. Trei nivele

Trump anunță că America va participa la „coordonarea" garanțiilor de securitate pentru Ucraina după încetarea războiului.

Statele Unite și-au exprimat disponibilitatea de a furniza active de intelligence și supraveghere pe câmpul de luptă pentru orice plan occidental de securitate pentru Ucraina post-război și de a participa la un scut de apărare aeriană condus de europeni, au declarat oficiali europeni și ucraineni pentru Financial Times.

Președintele american Donald Trump a spus liderilor europeni, săptămâna trecută, că America va face parte din „coordonarea" garanțiilor de securitate pentru Ucraina post-război. Kievul a cerut insistent asta pentru a descuraja un viitor eventual atac din partea Rusiei după un posibil acord de pace.

Sprijin american pentru forțele europene

Înalți oficiali americani au spus că Washington ar fi pregătit să contribuie cu "ajutor strategic", inclusiv intelligence, supraveghere și recunoaștere (ISR), comandă și control și piese de apărare aeriană pentru a proteja orice desfășurare europeană pe teren, au declarat patru oficiali pentru sursa citată.

O așa-numită coaliție a bunăvoinței, condusă de Marea Britanie și Franța, s-a angajat să protejeze Ucraina post-război de orice viitoare posibilă agresiune rusă. Cu toate acestea, oficiali europeni au admis în discuțiile private că orice desfășurare de trupe ar putea avea loc doar cu sprijinul SUA pentru protecție și supraveghere

Sprijinul post-război ar implica aeronave americane, logistică și radar la sol care să susțină și să permită o zonă de excluziune aeriană impusă de europeni și un scut aerian pentru țară, au spus oficialii.

Condiții și limitări

Oferta SUA, exprimată într-o serie de întâlniri între oficiali de securitate națională, lideri militari din SUA și marile țări europene în ultimele zile, este condiționată de angajamentele capitalelor europene de a desfășura zeci de mii de soldați în Ucraina, au avertizat oficialii. Armata americană a confirmat cel puțin parțial: „Măsurile anunțate de Financial Times sunt pre-decizionale, iar departamentul apărării nu va comenta subiecte pre-decizionale", a declarat Pentagonul într-o declarație.

Un oficial de la Casa Albă a spus: „Președintele Trump și echipa sa de securitate națională continuă să se implice cu oficiali ruși și ucraineni pentru o întâlnire bilaterală [între Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski] pentru a opri uciderile și a încheia războiul."

Declarațiile lui Trump

Trump a declarat luni că „nu am discutat nici măcar specificațiile" garanțiilor de securitate pentru Ucraina. „Vom fi implicați din punctul de vedere al suportului. O să îi ajutăm", a spus el reporterilor.

El a spus pentru Fox News săptămâna trecută că SUA sunt „dispuse să ajute" o forță europeană „mai ales, probabil, pe cale aeriană".

Planul de securitate pe trei nivele

Capitalele occidentale au schițat un plan inițial care ar implica o zonă demilitarizată, posibil patrulată de trupe neutre de menținere a păcii dintr-o țară terță agreată de Ucraina și Rusia.

O graniță mult mai robustă în spatele acesteia ar fi apărată de trupele ucrainene înarmate și antrenate de armata NATO. O forță europeană de descurajare ar fi apoi staționată mai adânc în Ucraina ca o a treia linie de apărare, cu activele americane sprijinind-o din spate.

Andriy Yermak, șeful de cabinet al președintelui ucrainean, a confirmat ulterior informațiile și a spus că fiecare țară din coaliție ar contribui diferit, „și în final va fi un mix de sprijin militar, politic și economic".

Discuțiile s-au învârtit în jurul a patru până la cinci brigăzi europene „pe teren, furnizate de coaliția bunăvoinței, plus 'facilitatori strategici' din partea SUA", a spus Yermak.

El a spus că aceasta a marcat „o mare schimbare față de primăvară". „Într-adevăr, ultima întâlnire de la Casa Albă a devenit un punct de cotitură în mai multe lucruri, a adus claritate în ceea ce privește... pași precum: formarea cadrului garanțiilor de securitate", a adăugat el.

SUA „pot furniza coloana vertebrală care face ca întreaga arhitectură de securitate și descurajare să funcționeze", a adăugat Yermak.

