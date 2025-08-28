Friedrich Merz: Este evident că nu va exista o întâlnire între Zelenski şi Putin. Trump spera la o soluție diplomatică

28-08-2025 | 22:22
Friedrich Merz
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi că este "evident că nu va exista nicio întâlnire" în viitorul apropiat între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi preşedintele rus Vladimir Putin, relatează AFP.

autor
Mihaela Ivăncică

Declarația vine în contextul în care fostul președinte american Donald Trump și-a exprimat speranța că o astfel de întâlnire ar putea reprezenta o soluție la conflictul din Ucraina.

"Este evident că nu va exista o întâlnire între preşedintele Zelenski şi preşedintele Putin, contrar a ceea ce a fost convenit între preşedintele Trump şi preşedintele Putin", a declarat liderul german alături de preşedintele francez Emmanuel Macron la începutul unui consiliu de miniştri franco-german.

Zelenski respinge orice cedare de teritorii către Rusia, care de partea sa respinge orice desfăşurare de trupe din ţările NATO ca garanţie de securitate pentru Ucraina, iar aliaţii europeni ai acesteia din urmă o asigură în continuare de tot sprijinul dacă va continua războiul şi insistă în plus să desfăşoare trupe de menţinere a păcii în Ucraina, deşi Rusia se opune.

Trump promite o decizie în două săptămâni

Donald Trump a declarat vineri că în aproximativ două săptămâni ar trebui să ştie dacă sunt posibile progrese în încercarea sa de a pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina, în condiţiile în care observă o ură imensă între Putin şi Zelenski.

Trump a promis că va decide în aceste două săptămâni dacă va impune "sancţiuni masive" Rusiei sau dacă pur şi simplu va abandona încercările sale de mediere între Rusia şi Ucraina şi le va spune acestora că "este lupta voastră".

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Ucraina, germania, Friedrich Merz,

Dată publicare: 28-08-2025 22:16

