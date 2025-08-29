Cum a reacționat Trump după atacul Rusiei în Ucraina, soldat cu 18 morți. Cel mai grav raid de la întâlnirea din Alaska

Stiri externe
29-08-2025 | 07:39
Trump
Shutterstock

Preşedintele Donald Trump „nu a fost mulţumit” dar nici surprins de atacurile Rusiei asupra Ucrainei cu rachete şi drone de joi, a declarat secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt.

autor
Sabrina Saghin

Forţele ruse au bombardat Kievul în noaptea de miercuri spre joi, lansând valuri de atacuri aeriene asupra ţintelor din capitală şi din întreaga ţară. Cel puţin 18 persoane - inclusiv patru copii, potrivit celui mai recent bilanţ - au fost ucise şi 38 au fost rănite, au declarat oficialii ucraineni. A fost cel mai violent atac de la întâlnirea Trump Putin, din Alaska.

Reacția Casei Albe

De la întâlnirea care a avut loc în urmă cu aproape două săptămâni, s-au înregistrat puţine progrese către un armistiţiu între Rusia şi Ucraina, în ciuda încercărilor lui Trump de a negocia oprirea luptelor.

„Nu a fost mulţumit de această veste, dar nici nu a fost surprins. Sunt două ţări care se află în război de foarte mult timp”, a spus Leavitt despre Trump.

Leavitt a afirmat că atacurile ruseşti au fost letale, iar cele ucrainene au provocat în august pagube semnificative rafinăriilor de petrol din Rusia.

Citește și
donald trump
Numărul șomerilor e în scădere, iar economia americană a accelerat în trimestrul II, în ciuda taxelor impuse de Trump

Ea a spus că Trump doreşte încheierea războiului, dar că „poate ambele părţi ale acestui conflict nu sunt pregătite să îl încheie.”

Trimisul special al SUA plănuiește o întâlnire cu reprezentanții Ucrainei

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat marţi, la emisiunea „Special Report with Bret Baier” de la Fox News, că plănuieşte să se întâlnească săptămâna aceasta, la New York, cu reprezentanţi ai Ucrainei. Întâlnirea este aşteptată să aibă loc vineri.

Trump a făcut presiuni pentru ca Putin şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, să aibă o întâlnire, iar apoi el să li se alăture într-o reuniune în trei pentru a discuta despre încheierea războiului.

Însă o astfel de întâlnire Putin–Zelenski nu este deocamdată prevăzută. Întrebat luni de ce Putin ezită să se întâlnească cu Zelenski, Trump a spus că Putin pur şi simplu nu îl place.

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, atac, morti,

Dată publicare: 29-08-2025 07:39

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Un nou patron în Superliga României: ”El e acum numărul 1”
NEWS ALERT Un nou patron în Superliga României: ”El e acum numărul 1”
Citește și...
Noi detalii despre întâlnirea bilaterală dintre Nicușor Dan și Donald Trump. Ce așteaptă „concret” Casa Albă
Stiri Politice
Noi detalii despre întâlnirea bilaterală dintre Nicușor Dan și Donald Trump. Ce așteaptă „concret” Casa Albă

Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu afirmă că se lucrează la organizarea unei întâlniri bilaterale între preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele Nicuşor Dan.

Numărul șomerilor e în scădere, iar economia americană a accelerat în trimestrul II, în ciuda taxelor impuse de Trump
Stiri externe
Numărul șomerilor e în scădere, iar economia americană a accelerat în trimestrul II, în ciuda taxelor impuse de Trump

PIB-ul SUA a crescut cu 3,3% valoare anuală, peste estimările inițiale, dar tarifele vamale continuă să afecteze perspectivele companiilor.

Friedrich Merz: Este evident că nu va exista o întâlnire între Zelenski şi Putin. Trump spera la o soluție diplomatică
Stiri externe
Friedrich Merz: Este evident că nu va exista o întâlnire între Zelenski şi Putin. Trump spera la o soluție diplomatică

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi că este "evident că nu va exista nicio întâlnire" în viitorul apropiat între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi preşedintele rus Vladimir Putin, relatează AFP.

Recomandări
„De frica” CCR, guvernul Bolojan a „spart” Pachetul 2 în șase „pachețele”. Lista măsurilor asumate oficial
Stiri Politice
„De frica” CCR, guvernul Bolojan a „spart” Pachetul 2 în șase „pachețele”. Lista măsurilor asumate oficial

Guvernul a decis împărțirea Pachetului 2 de măsuri fiscale în pachete mai mici de teama Curții Constituționale. În consecință, își va asuma pe rând, în aceeași zi, șase proiecte de lege în Parlament.

Coaliția PSD-PNL-USR, „scoasă la tablă” de FMI. Experții Fondului vin să verifice măsurile luate pentru a salva bugetul
Stiri Economice
Coaliția PSD-PNL-USR, „scoasă la tablă” de FMI. Experții Fondului vin să verifice măsurile luate pentru a salva bugetul

O misiune a Fondului Monetar Internaţional, condusă de Joong Shik Kang, va efectua o vizită la Bucureşti în perioada 3-12 septembrie pentru a analiza recentele evoluţii ale economiei româneşti.

FCSB - Aberdeen 3-0. ”Roș-albaștrii” s-au calificat en-fanfare în faza principală a Europa League. Câți bani au încasat
Stiri Sport
FCSB - Aberdeen 3-0. ”Roș-albaștrii” s-au calificat en-fanfare în faza principală a Europa League. Câți bani au încasat

După „thriller”-ul din Scoția, cu Aberdeen, încheiat 2-2, FCSB s-a dezlănțuit pe Arena Națională și s-a impus cu 3-0 după un meci entuziasmant. Meciul a fost transmis în direct la PRO TV și pe VOYO.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 August 2025

41:57

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 28 August 2025

01:30:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
28 August 2025

01:50:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59