Donald Trump a revocat protecția asigurată de Secret Service Kamalei Harris. Explicația Casei Albe

30-08-2025 | 08:01
kamala harris
Într-un gest socotit drept o vendetă politică, Donald Trump a revocat protecția asigurată de Secret Service fostei vicepreședinte Kamala Harris.

Conform legii, democrata - care i-a fost rivală anul trecut, la alegeri - a avut dreptul la aceste servicii timp de o jumătate de an, adică până la finalul lunii iulie. Însă fostul președinte Joe Biden a prelungit perioada până la începutul anului viitor, ținând cont de amenințările cu moartea primite de Harris în timpul mandatului.

Casa Albă a anunțat însă că decizia de revocare a fost luată tocmai pentru că nu ar fi fost identificat vreun pericol la adresa fostului oficial.

Kamala Harris va pleca în turneu pentru a-și promova cartea despre scurta, dar intensa ei campanie electorală împotriva lui Trump.

Revocarea protecției survine în momentul în care Harris se pregătește să lanseze un turneu național de promovare a noii sale cărți de memorii, „107 Days”, care descrie în detaliu campania sa prezidențială. Cartea urmează să fie lansată pe 23 septembrie.

Etichete: SUA, donald trump, protectie, Kamala Harris,

Dată publicare: 30-08-2025 08:01

