Donald Trump a revocat protecția asigurată de Secret Service Kamalei Harris. Explicația Casei Albe
Într-un gest socotit drept o vendetă politică, Donald Trump a revocat protecția asigurată de Secret Service fostei vicepreședinte Kamala Harris.
Conform legii, democrata - care i-a fost rivală anul trecut, la alegeri - a avut dreptul la aceste servicii timp de o jumătate de an, adică până la finalul lunii iulie. Însă fostul președinte Joe Biden a prelungit perioada până la începutul anului viitor, ținând cont de amenințările cu moartea primite de Harris în timpul mandatului.
Casa Albă a anunțat însă că decizia de revocare a fost luată tocmai pentru că nu ar fi fost identificat vreun pericol la adresa fostului oficial.
Kamala Harris va pleca în turneu pentru a-și promova cartea despre scurta, dar intensa ei campanie electorală împotriva lui Trump.
Revocarea protecției survine în momentul în care Harris se pregătește să lanseze un turneu național de promovare a noii sale cărți de memorii, „107 Days”, care descrie în detaliu campania sa prezidențială. Cartea urmează să fie lansată pe 23 septembrie.
30-08-2025 08:01