JD Vance se declară gata să devină președintele SUA „dacă, Doamne ferește, se întâmplă o nenorocire cu Trump”

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că este pregătit să preia președinția „dacă, Doamne ferește, s-ar întâmpla o tragedie teribilă” care să îl afecteze pe Donald Trump, scrie The Independent.

Într-un interviu acordat publicației USA TODAY, vicepreședintele și-a exprimat încrederea că Trump își va duce mandatul până la capăt, precizând totodată că experiența acumulată în ultimele luni i-a oferit o „pregătire practică” solidă.

În discuția cu corespondenta Casei Albe, Francesca Chambers, Vance a ținut să sublinieze că președintele este „într-o stare de sănătate incredibil de bună”, contracarând astfel speculațiile recente legate de starea sa fizică.

„Are o energie remarcabilă. Deși cei mai mulți dintre colaboratorii săi sunt mai tineri, Trump este adesea ultima persoană care se culcă, ultima care face apeluri telefonice noaptea și prima care se trezește dimineața pentru a continua munca”, a declarat Vance.

„Desigur, tragedii pot surveni, însă sunt foarte încrezător că președintele va termina mandatul și va realiza lucruri importante pentru America. Și dacă, Doamne ferește, s-ar întâmpla o tragedie, nu pot să-mi imaginez o pregătire mai bună decât ceea ce am acumulat în ultimele 200 de zile”, a adăugat el.

Potrivit celui de-al 25-lea amendament al Constituției SUA, vicepreședintele preia atribuțiile complete ale președintelui în cazul în care acesta moare, demisionează sau este înlăturat din funcție. Istoric, au existat nouă cazuri în care un vicepreședinte a devenit președinte în timpul unui mandat, printre care și Calvin Coolidge, care a preluat funcția după moartea bruscă a lui Warren G. Harding în 1923.

Îngrijorări privind sănătatea lui Trump

Declarațiile lui Vance vin pe fondul îngrijorărilor legate de sănătatea lui Trump, după ce au fost observate vânătăi vizibile pe mâinile președintelui, care ulterior păreau mascate cu un machiaj aplicat neglijent.

Getty

Aceste semne au fost observate prima oară vara trecută, când Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a campaniei lui Trump la acel moment și acum secretară de presă a Casei Albe, le-a explicat prin faptul că președintele „muncește neîncetat și strânge mâini în mod constant”.

Totuși, întrebările au reapărut luna trecută după ce fotografiile au arătat gleznele umflate ale lui Trump. Medicul președintelui, Dr. Sean Barbabella, a emis un memoriu în care a explicat că umflăturile sunt cauzate de „insuficiență venoasă cronică”, o afecțiune benignă și frecventă pentru persoanele de vârsta lui Trump.

