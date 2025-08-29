Noi detalii despre întâlnirea bilaterală dintre Nicușor Dan și Donald Trump. Ce așteaptă „concret” Casa Albă

29-08-2025 | 07:36
nicusor dan donald trump
presidency.ro

Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu afirmă că se lucrează la organizarea unei întâlniri bilaterale între preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele Nicuşor Dan.

Alexandru Toader

”Washingtonul aşteaptă semnale concrete care depăşesc, multe dintre ele, simpla retorică politico-diplomatică”, spune Diaconescu, în acest context.

”Este un moment în care consistenţa unei întâlniri bilaterale de acest fel este dorită de ambele părţi. Lucrăm, iar cooperarea cu Guvernul este foarte bună din această perspectivă, tocmai pentru a da substanţă. Trebuie înţeles faptul că Washingtonul aşteaptă semnale concrete care depăşesc, multe dintre ele, simpla retorică politico-diplomatică”, a afirmat Cristian Diaconescu, joi seară, la Antena 3, potrivit News.ro.

Şi preşedintele Nicuşor Dan a vorbit, recent, despre faptul că la nivel diplomatic de fac demersuri pentru organizarea unei vizite la Washington.

În urmă cu o săptămână, şeful statului afirma că la începutul anului viitor, cel mai probabil, va face o vizită în Statele Unite ale Americii. El sublinia că este important ca, înaintea vizitei, România să pregătească subiectele concrete de discuţie şi să prezinte ”chestiuni concrete” nu doar în ceea ce priveşte securitatea, ci şi în privinţa cooperării pe plan economic.

”Important este, între timp, să parcurgem etapele preliminare şi când ne ducem acolo să ne ducem cu chestiuni concrete, de securitate, evident, dar şi economice. E foarte important ca noi să avem mai mulţi investitori străini în România şi evident, companiile americane pe tehnologie, pe zona de energie, e foarte important”, declara, în 20 august, Nicuşor Dan.
 

Sursa: News.ro

