Taxele vamale impuse de Trump, declarate ilegale de o curte de apel federală din SUA. Reacția președintelui american

Stiri externe
30-08-2025 | 07:05
donald trump
Shutterstock

O curte federală de apel din SUA a decis vineri că majoritatea taxelor vamale impuse de Donald Trump sunt ilegale, o lovitură dură pentru politica sa comercială, înainte ca dosarul să ajungă la Curtea Supremă, notează AFP.

 

autor
Aura Trif

Cu aplicarea hotărârii suspendată până pe 14 octombrie, taxele vamale contestate rămân în vigoare deocamdată.

"Toate taxele vamale sunt încă în vigoare", a reacţionat rapid preşedintele american într-un mesaj cu litere mari pe reţeaua sa Truth Social.

"Acum, cu ajutorul Curţii Supreme a Statelor Unite, le vom folosi pentru a servi ţara noastră", a adăugat preşedintele. El a făcut cunoscut astfel că va trimite problema Curţii, a cărei majoritate conservatoare a cimentat-o, pentru a soluţiona disputa în ultimă instanţă.

Lovitură pentru Trump

Hotărârea de vineri, luată cu o majoritate de şapte judecători la patru, slăbeşte ofensiva protecţionistă a şefului statului care îşi exprimase public temerile cu privire la această posibilitate la începutul acestei luni.

Citește și
Vlad Plahotniuc
Apropiații lui Plahotniuc îi cer lui Trump să salveze Moldova. Oligarhul condamnat este pe ”lista neagră” a SUA

De la revenirea la putere în ianuarie, Donald Trump a introdus, în mai multe valuri, noi suprataxe asupra produselor care intră în Statele Unite. Acestea variază de la 10% la 50%, în funcţie de situaţie şi de ţară.

Aceste taxe vamale - diferite de cele care afectează sectoare specifice (auto, oţel, aluminiu, cupru) - au fost contestate în instanţă.

Conform textului deciziei, "legea acordă preşedintelui puteri semnificative pentru a lua o serie de măsuri ca răspuns la o urgenţă naţională declarată, dar niciuna dintre aceste măsuri nu include explicit puterea de a impune taxe vamale şi alte tarife", prerogativă a Congresului.

Motivarea judecătorilor

Judecătorii au considerat că şeful statului nu poate impune tarife nediscriminatorii, fără limite de timp sau sumă.

Or, se precizează, cele care au fost introduse "se aplică practic tuturor articolelor importate în Statele Unite", aproape indiferent de originea lor.

În mesajul său pe Truth Social, preşedintele american a denunţat decizia ca fiind "extrem de politizată". În opinia sa, dacă taxele vamale ar fi retrase, "ar fi o catastrofă completă pentru ţară", care ar fi "distrusă".

La începutul lunii august, el şi-a exprimat temerile că va trebui să ramburseze "sume uriaşe", în timp ce guvernul american se laudă că încasează zeci de miliarde de dolari din venituri suplimentare.

De asemenea, guvernul se teme că va pierde o pârghie majoră de presiune asupra partenerilor săi comerciali. Teama de taxele vamale exorbitante i-au împins pe mulţi dintre aceştia să evite să riposteze şi, în schimb, să îşi deschidă şi mai mult pieţele pentru produsele americane.

Cazul a fost examinat pentru prima dată de Curtea de Comerţ Internaţional (ITC) a SUA, care a decis la sfârşitul lunii mai că Donald Trump şi-a depăşit puterile prin impunerea unor suprataxe neţintite. 

Un crater imens s-a format în Amara, după ce o pungă de gaze a fost atinsă în timpul forărilor pentru o fântână

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, donald trump, taxe vamale,

Dată publicare: 30-08-2025 07:05

Articol recomandat de sport.ro
România, salt major în clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația
România, salt major în clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația
Citește și...
JD Vance se declară gata să devină președintele SUA „dacă, Doamne ferește, se întâmplă o nenorocire cu Trump”
Stiri externe
JD Vance se declară gata să devină președintele SUA „dacă, Doamne ferește, se întâmplă o nenorocire cu Trump”

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că este pregătit să preia președinția „dacă, Doamne ferește, s-ar întâmpla o tragedie teribilă” care să îl afecteze pe Donald Trump, scrie The Independent.

Apropiații lui Plahotniuc îi cer lui Trump să salveze Moldova. Oligarhul condamnat este pe ”lista neagră” a SUA
Stiri externe
Apropiații lui Plahotniuc îi cer lui Trump să salveze Moldova. Oligarhul condamnat este pe ”lista neagră” a SUA

Liderul unui partid controlat de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc i-a cerut lui Donald Trump să intervină în alegerile din Moldova. Interesant este că pro-rusul Plahotniuc se află pe lista de sancțiuni a SUA.

Președintele Portugaliei îl acuză pe Donald Trump că este
Stiri externe
Președintele Portugaliei îl acuză pe Donald Trump că este "un activ al Uniunii Sovietice sau al Rusiei”

Președintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, a făcut o declarație dură la adresa președintelui american Donald Trump. În opinia sa, liderul american este ”în mod obiectiv un activ sovietic sau rus”.

Recomandări
Guvernul a reformat pensiile din magistratură. Bolojan: O situație ce nu se regăsește nicăieri în lume. Pensii mai echitabile
Stiri Politice
Guvernul a reformat pensiile din magistratură. Bolojan: O situație ce nu se regăsește nicăieri în lume. Pensii mai echitabile

Guvernul a adoptat vineri cinci dintre cele șase părți ale Pachetului 2 de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar - măsuri care au provocat deja proteste în toată țara. Singurul rămas în discuții este cel referitor la administrația publică.

Explozie la Amara, unde o pungă cu gaze a fost atinsă în timpul unor foraje. Craterul și-a dublat dimensiunea. VIDEO
Stiri actuale
Explozie la Amara, unde o pungă cu gaze a fost atinsă în timpul unor foraje. Craterul și-a dublat dimensiunea. VIDEO

O explozie s-a produs, vineri seară, la Amara, în locul în care o pungă cu gaze formată în subteran a fost atinsă în timp ce se executau lucrări de foraj pentru amenajarea unei fântâni.

Răsturnare de situație pe ultima sută de metri. CFR SA nu mai suspendă trenurile CFR Călători și TFC
Stiri actuale
Răsturnare de situație pe ultima sută de metri. CFR SA nu mai suspendă trenurile CFR Călători și TFC

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat vineri seara că nu va mai suspenda trenurile CFR Călători și Transferoviar Călători (TFC), așa cum era prevăzut să se întâmple de luni, 1 septembrie, informează ClubFeroviar.ro. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 29 August 2025

52:41

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28