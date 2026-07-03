Candidatul proletar și prințesa descendentă a ”Regelui Soare”. O italiancă poate deveni viitoarea primă doamnă a Franței

Mai îngrijorător pentru susținătorii lui Bardella, relația a contribuit la prima sa mare gafă în fața camerelor de filmat din ultimele luni - o rară greșeală pentru un lider cunoscut pentru disciplina sa mediatică și imaginea publică strict controlată.

Relația dintre Bardella și Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, o aristocrată din înalta societate, a devenit o povară politică pentru un partid care s-a prezentat mult timp drept vocea alegătorilor francezi obișnuiți împotriva celor bogați și puternici.

Un titlu regal. Un stil de viață de neuitat. O avere de milioane de euro în străinătate. Povestea strălucitoare de dragoste a liderului francez de extremă dreapta, Jordan Bardella, cu o prințesă italiană le-a oferit criticilor săi o linie de atac irezistibilă: campionul clasei muncitoare se apropie periculos chiar de elita față de care partidul său pretinde că i se opune- se arată într-un material POLITICO .

Riscul a devenit vizibil la începutul lunii iunie, când Bardella a fost filmat la Marele Premiu de Monaco, sorbind băuturi și râzând cu invitați VIP alături de prietena sa, în timp ce Franța se confrunta cu drama unei fetițe de 11 ani violate și ucise.

Bardella, după ce s-a distrat la Monaco în timpul dramei din Franța: ”Sunt marșuri în fiecare zi”

Întrebat câteva zile mai târziu dacă excursia a fost nepotrivită, având în vedere că a coincis cu un marș al tăcerii pentru victimă, Bardella s-a arătat vizibil iritat. ”E o întrebare serioasă? Au loc marșuri în fiecare zi!”, a reacționat candidatul extremei dreapta franceze.

Deși a invocat și dorința familiei ca politicienii să nu participe la demonstrație, replica lui Bardella a declanșat titluri ostile, care l-au pus la zid pe europarlamentarul de extremă-dreapta în vârstă de 30 de ani pentru presupusa sa lipsă de empatie.

Situația a creat neliniște și în propria sa tabără. „Aceste imagini sunt o greșeală. Este un moment nefericit”, a declarat un oficial al partidului Reuniunea Națională (Rassemblement National), căruia — la fel ca altor persoane citate în acest articol — i s-a garantat anonimatul pentru a putea vorbi deschis despre un subiect sensibil.

O altă figură a extremei-dreapta, care între timp a părăsit partidul, a subliniat că problema rezidă în impresia lăsată de Bardella. „Este un lucru periculos în politică”, a spus persoana respectivă. „Lipsa de empatie, cinismul. Nu spun că așa stau lucrurile în cazul lui, dar aceasta este impresia care se poate crea”.

Deocamdată, episodul nu i-a afectat semnificativ poziția lui Jordan Bardella. El rămâne favorit pentru primul tur al alegerilor prezidențiale din 2027, iar sondajele sugerează că ar putea concura cu șanse reale împotriva rivalilor de centru într-un eventual tur decisiv.

Însă o analiză riguroasă abia acum începe. Pe 7 iulie, Bardella va afla dacă urmează să devină candidatul la președinție al partidului Reuniunea Națională, în cazul în care interdicția de cinci ani de a candida impusă lui Marine Le Pen va fi menținută în urma apelului. Dacă se va întâmpla acest lucru, viața sa privată — precum și imaginea proiectată de partenera sa — vor deveni parte a testului privind capacitatea sa de a rezista presiunii unei campanii prezidențiale.

Bardella, prin intermediul echipei sale de comunicare, a refuzat să comenteze pe marginea acestui subiect.

Într-un interviu anterior acordat publicației POLITICO, el a respins ideea că iubita sa l-ar însoți în deplasările sale politice. „Ascultați, ea nu se ocupă de politică”, a spus el. „Ea îmi este alături și este o femeie extraordinară. Sunt extrem de fericit și extrem de îndrăgostit”.

„Ca în basme”

Bardella și Maria Carolina și-au făcut publică relația în luna aprilie, apărând pe prima pagină a revistei glossy ”Paris Match”. Însă, câteva săptămâni mai târziu, la Monaco, relația a încetat să mai fie doar un subiect de presă mondenă și a devenit o problemă politică.

Cei doi s-au cunoscut în 2025, la o ediție anterioară a evenimentului de Formula 1, fapt care i-a plasat în centrul unei furtuni mediatice. Pentru familia Bourbon des Deux-Siciles, Monaco este un loc familiar. Apartamentul lor de acolo este una dintre numeroasele reședințe situate în cele mai exclusiviste destinații din Franța și Italia. Familia deține un castel în Saint-Tropez, o casă idilică în inima Provence-ului, o vilă cu priveliști spectaculoase în Sardinia și un apartament spațios în Paris, situat peste Sena față de Turnul Eiffel, unde se pot bucura de mese gătite de un bucătar napoletan.

Educația și parcursul prințesei în vârstă de 23 de ani contrastează puternic cu cele ale lui Bardella; acesta și-a construit identitatea politică în jurul copilăriei sale din clasa muncitoare, petrecută în suburbiile Parisului — o poveste care l-a ajutat să creeze o legătură cu alegătorii din zonele industriale și orașele de mărime medie ale Franței, unde partidul Reuniunea Națională (Rassemblement National) a obținut, ani la rând, rezultate mai bune decât partidele centriste aflate în declin.

După apariția pe coperta revistei ”Paris Match”, Bardella a pierdut trei puncte într-un sondaj de popularitate realizat de institutul francez Odoxa – deși a rămas cel mai popular politician din țară, cu 35% opinii favorabile.

Cu toate acestea, unii membri ai partidului Reuniunea Națională (Rassemblement National) au respins ideea că această relație i-ar putea dăuna în ochii alegătorilor. La scurt timp după ce vestea relației a devenit publică, un alt oficial al partidului a sugerat că aceasta ar putea fi percepută ca „o relație ca în basme”.

„Nu cred că are vreun impact”, a declarat un al treilea oficial apropiat de Bardella, la câteva zile după episodul controversat de la Monaco. Oficialul a făcut referire la un sondaj recent realizat de institutul francez Ifop, care estima că Bardella ar obține 36% din voturi în primul tur al alegerilor prezidențiale – o creștere de două puncte față de luna precedentă.

Dragoste și bani

Francezii sunt cunoscuți pentru toleranța lor față de viața sentimentală a liderilor politici, un domeniu considerat în mod tradițional tabu pentru presă. Nicolas Sarkozy trecea printr-un divorț intens mediatizat când a fost ales președinte și s-a recăsătorit rapid cu fotomodelul Carla Bruni, în urma unei idile fulgerătoare. Succesorul său, François Hollande, a fost surprins în timp ce își vizita amanta – actrița Julie Gayet, care i-a devenit ulterior soție – deplasându-se pe bancheta din spate a unuia dintre mașinile oficiale ale președinției.

Există, totuși, un subiect care atinge o coardă sensibilă în politica franceză: banii.

Iar iubita lui Bardella deține o avere considerabilă. Maria Carolina este moștenitoarea unei averi de familie de peste 130 de milioane de euro, deținută prin intermediul unor trusturi offshore, potrivit unei analize a documentelor financiare și judiciare obținute de cotidianul francez Le Monde. Ea a crescut între Paris, Roma și Monaco și a beneficiat de educație oferită de tutori privați — nu mai puțin de 12 la număr — care călătoreau frecvent alături de familie, după cum au relatat prințesa și sora acesteia.

Atât Bardella, cât și Maria Carolina și-au exprimat deschis preferința pentru destinații de vacanță exclusiviste, precum Monaco — microstatul apreciat de cei mai bogați oameni ai lumii pentru cazinourile, peisajele și regimul fiscal favorabil — și Saint-Tropez, unde amândoi și-au petrecut vacanțele înainte de a forma un cuplu.

Pe Instagram, Maria Carolina publică imagini care îi reflectă stilul de viață și ținutele extravagante. Ea promovează branduri de lux și, ocazional, atrage atenția asupra organizațiilor caritabile susținute de familia sa.

Întrebată dacă ea și sora ei mai mică s-au simțit „deconectate de realitate” în timpul unei emisiuni TV despre membri ai familiilor regale, Maria Carolina a răspuns: „Nu trăim pe Lună! Avem privilegii, da, dar asta nu ne împiedică să vrem să muncim, să avem propriile proiecte și să ne construim singure viitorul”.

O cunoștință, invitată la un moment dat la petrecerea anuală a familiei din Saint-Tropez, a descris-o pe Maria Carolina ca fiind „puțin în lumea ei”, dar „foarte simpatică și de treabă... departe de a fi proastă”.

Ea și sora ei „au fost educate să se comporte mereu impecabil, să nu facă niciun pas greșit”, a spus respectiva persoană.

Prin intermediul avocatului său, Maria Carolina nu a răspuns solicitării de a comenta subiectul acestui articol.

„Ostentativ”

Tocmai afișarea ostentativă a bogăției i-ar putea dăuna lui Bardella, potrivit primului oficial din cadrul partidului Reuniunea Națională (Rassemblement National) menționat anterior, care a respins narațiunea de tip „basm”.

Averea personală a lui Bardella este mult mai modestă, deși a crescut datorită drepturilor de autor din cărțile sale: peste 700.000 de euro în iulie anul trecut, conform declarației sale de avere depuse la Parlamentul European.

„Nu văd avantajele, văd doar dezavantajele”, a declarat primul oficial din partidul Reuniunea Națională. „Trăim într-o societate căreia nu-i place ostentația”.

Contrastul este izbitor mai ales în comparație cu mulți dintre alegătorii partidului Reuniunea Națională. Formațiunea înregistrează rezultate mult peste medie în rândul alegătorilor din clasa muncitoare cu venituri mici, atrăgând 56% din intențiile de vot în primul tur al alegerilor, conform aceluiași sondaj Ifop – cu 20 de puncte procentuale peste scorul obținut în rândul populației generale.

Oponenții de stânga ai partidului – care concurează pentru același electorat – nu au trecut cu vederea această oportunitate și l-au criticat pe Bardella pentru legătura sa cu mediile aristocratice.

„Nu judec relația în sine, dar consider că Jordan Bardella reprezintă un punct de cotitură politică și ideologică în cadrul extremei drepte franceze, marcând o orientare ultra-liberală”, a declarat Paul Vannier, deputat francez din partea partidului de stânga radicală „Franța Nesupusă” (La France Insoumise).

„Alegerile pe care a ales să le facă publice nu mai țin de sfera privată”, a adăugat Vannier. „Faptul că are o relație cu o prințesă sau că participă la evenimente internaționale ale elitei cosmopolite – toate acestea constituie un mesaj politic”.

Însăși Marine Le Pen a criticat de multă vreme puterea banilor și a atacat constant elitele globale care se reunesc în locuri precum Davos, reușind în același timp să câștige voturile celor afectați de închiderea unor fabrici și de consecințele globalizării în zonele industriale ale Franței.

Săptămâna trecută, deputatul Jean-Philippe Tanguy – unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Le Pen – le-a reamintit jurnaliștilor unul dintre principiile sale fundamentale, în timpul unei conferințe de presă privind programul partidului referitor la schimbările climatice; o problemă pe care „Reuniunea Națională” (Rassemblement National) o pune pe seama elitei aflate la putere.

Le Pen a vorbit despre „două tipuri de totalitarism”, a precizat Tanguy: „totalitarismul islamist și totalitarismul banului ca putere dominantă – banul cu orice preț”.

În acest context, ironia situației actuale a lui Bardella nu le scapă susținătorilor loiali ai lui Le Pen; aceștia se tem de repercusiunile politice ale poveștii sale de dragoste și de modul în care el gestionează această situație. Un sondaj recent realizat de firma de cercetare Verian a tras un semnal de alarmă: Bardella a fost politicianul cel mai puternic asociat cu elitele, 17% dintre respondenți considerând că face parte din această categorie.

Deși rezultatul ar putea fi interpretat ca un semn că susținătorii partidului „Rassemblement National” (RN) îl percep pe Bardella ca făcând parte dintr-o elită intelectuală sau de afaceri, acesta indică, de asemenea, ambiguitatea termenului în rândul alegătorilor francezi în general – și al celor de extremă-dreapta în special –, potrivit Laurei Salvaing, directorul general al Verian, care a coordonat sondajul.

„Ceea ce critică susținătorii RN la elite nu este atât puterea sau privilegiile, ci mai degrabă o deconectare” de realitatea cotidiană, a spus ea. Acesta este punctul în care Bardella „merge pe sârmă”.

Sânge albastru

Există și o altă perspectivă din care idila lui Bardella ar putea funcționa în favoarea unor segmente ale extremei-dreapta: ca simbolistică regală, mai degrabă decât ca o asociere negativă cu elitele.

Luând cuvântul la o reuniune a activiștilor de extremă-dreapta apropiați de mișcarea identitară, fostul parlamentar RN Jean-Yves Le Gallou – care a părăsit partidul în urmă cu câțiva ani – a salutat această perspectivă. „Dacă va fi ales, Prima Doamnă va fi o descendentă directă a lui Charles Martel [fondatorul dinastiei regale a Franței]. Acest lucru nu poate decât să mă bucure”, a declarat el.

Arborele genealogic al Mariei Carolina o leagă direct de Ludovic al XIV-lea, „Regele Soare” al Franței din secolul al XVII-lea, deși legătura regală mai apropiată a familiei sale este cu fostul Regat al celor Două Sicilii, care cuprindea Sicilia și partea de sud a peninsulei italiene.

Întrebat la televiziunea franceză despre posibilitatea de a avea o reprezentantă a Casei de Bourbon în rolul de primă doamnă, Bardella a recurs la argumentul pe care îl folosește de obicei pentru a apăra această relație: faptul că nu este vorba despre bani, putere sau politică, ci despre ceva mult mai personal.

„Înainte de a fi un simbol de o importanță majoră pentru orice pasionat de istoria Franței, ea este, în primul rând, persoana pe care o iubesc”, a spus el. „Sunt extrem de mândru de ea și sper că poporul francez va avea ocazia să o descopere și să o cunoască”.