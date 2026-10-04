România, te iubesc! Emisiunea integrală din 4 octombrie 2026
România, te iubesc! Emisiunea integrală din 4 octombrie 2026
România, te iubesc! Emisiunea integrală din 4 octombrie 2026
Etichete: Romania te iubesc,
România, te iubesc! Emisiunea integrală din 4 octombrie 2026
România, te iubesc! Emisiunea integrală din 4 octombrie 2026
Etichete: Romania te iubesc,
Turismul pierde timpul. Partea a III-a. În Delta Dunării, 35 de milioane de euro din PNRR ar fi trebuit să asigure decolmatarea lacurilor și a canalelor care le alimentează cu apă din Dunăre.
Turismul pierde timpul, partea II. Castrele romane și castelele medievale au primit, prin PNRR, bani pentru restaurare și amenajări care să atragă turiști. Toate cele cinci castre finanțate au reușit să folosească fondurile europene.
„Turismul pierde timpul”, partea I. România a primit prin PNRR zeci de milioane de euro pentru a restaura monumente și a dezvolta turismul în Delta Dunării. România a picat examene importante.
Luni va avea loc o nouă rundă de negocieri la Palatul Cotroceni. Reprezentanții partidelor vor merge la discuții cu șeful statului, după care Nicușor Dan va desemna un nou premier.
„Turismul pierde timpul”, partea I. România a primit prin PNRR zeci de milioane de euro pentru a restaura monumente și a dezvolta turismul în Delta Dunării. România a picat examene importante.
Primul weekend din octombrie a adus temperaturi de plajă, la malul mării, dar și îngheț la mare altitudine. Pe litoral, unii au admirat marea și s-au bucurat de soarele generos. La munte, în schimb, a fost cea mai rece dimineață din această toamnă.