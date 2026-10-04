Victima a fost găsită carbonizată în salon și se presupune că ea ar fi provocat incendiul, după ce ar fi dat foc unei saltele. Circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia urmează însă să fie stabilite, arată Ministerul Sănătății.

Până la sosirea echipajelor de intervenție, 10 persoane, pacienți și cadre medicale, s-au autoevacuat în siguranță din zona afectată.

Incendiul a fost lichidat de personalul spitalului. La fața locului se intervine în continuare pentru ventilarea spațiilor afectate de fum.