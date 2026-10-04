Una dintre cele mai importante măsuri propuse este obligarea creditorului să verifice identitatea consumatorului înainte de încheierea unui contract de credit la distanţă. Propunerea introduce şi obligaţia ca notificările adresate consumatorilor să fie transmise printr-un mijloc care permite confirmarea primirii: personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin orice alt mijloc care asigură dovada primirii, transmite USR, partidul din care fac parte inițiatorii proiectului Cynthia Păun şi Remus Negoi.

„Prea mult timp legea i-a apărat mai bine pe cei care dau credite decât pe cei care le iau. Oameni care nu au semnat nimic s-au trezit cu datorii la recuperatori, cu penalităţi pentru notificări pe care nu le-au primit niciodată şi fără vreo hârtie care să le spună că au terminat de plătit, iar un sistem în care asta se întâmplă ani la rând a devenit, pentru unii, model de afaceri. Propunerea noastră pune costul verificării pe creditor şi riscul fraudei acolo unde îi e locul, la cel care a dat banii fără să verifice cui”, a arătat senatorul Cynthia Păun.

O altă noutate este obligaţia creditorului de a transmite consumatorului, la încetarea contractului, o situaţie clară şi standardizată a creditului. Documentul va arăta cât a fost valoarea creditului, cât a fost achitat, cât s-a plătit pentru principal, dobânzi şi comisioane, valoarea şi data fiecărei plăţi, soldul final şi informaţiile privind eventualele raportări către sistemele de evidenţă a riscului de credit. Mai mult, această situaţie va trebui transmisă în maximum 5 zile lucrătoare de la încetarea raportului contractual.

„Un consumator nu trebuie să afle după luni de zile care este situaţia finală a unui credit şi nu trebuie să poarte singur povara de a demonstra că nu a contractat un credit în numele său. Dacă datele unei persoane sunt folosite pentru a obţine un credit, creditorul trebuie să poată demonstra că a verificat identitatea celui care a contractat. Iar atunci când creditul se încheie, consumatorul trebuie să primească rapid şi clar situaţia finală a acestuia”, a declarat senatorul Remus Negoi.

Iniţiativa urmăreşte, de asemenea, clarificarea regulilor privind notificarea cesiunii unei creanţe şi momentul de la care noul creditor poate începe activităţile de recuperare faţă de consumator.

Prin aceste măsuri, propunerea legislativă aduce mai multă transparenţă, predictibilitate şi securitate juridică pentru consumatori, precum şi reducerea riscului de fraude şi a disputelor privind comunicarea notificărilor sau situaţia finală a creditelor.

Totodată, proiectul urmăreşte eliminarea diferenţelor de tratament dintre consumatorii care au contractat credite de consum şi cei care au contractat credite imobiliare, contribuind la un cadru legislativ mai coerent pentru protecţia consumatorilor de servicii financiare.