Europarlamentarul în vârstă de 30 de ani este protejatul lui Marine Le Pen, lidera formațiunii de extremă dreapta Rassemblement National (Adunarea Națională).

Ani la rând, cei doi s-au completat reciproc. Le Pen era imaginea și liderul partidului, iar Bardella îi coordona activitatea, conducea delegația formațiunii la Bruxelles și aștepta ca mentora sa să câștige alegerile pentru ca el să devină prim-ministru, scrie Politico.

Condamnarea lui Le Pen din 2025 pentru deturnare de fonduri europene a schimbat însă totul. Sentința i-a adus o interdicție de cinci ani de a ocupa funcții publice și l-a împins pe Bardella în cursa prezidențială.

Pe 7 iulie, o instanță de apel va decide dacă menține condamnarea și, implicit, care dintre cei doi va fi candidatul partidului.

În calitate de posibil candidat al extremei drepte franceze, Bardella este obligat să clarifice poziția sa pe teme esențiale: orientarea partidului către politici economice mai moderate, relația cu Uniunea Europeană și modul în care ar gestiona arsenalul nuclear al Franței.

Bardella, obișnuit de mult timp cu întrebările incomode ale presei, a părut relaxat în timpul unui interviu exclusiv acordat publicației POLITICO la biroul acesteia din Bruxelles, înaintea unei vizite în Polonia – un tip de deplasare de profil înalt rezervată în trecut mentorului său.

Una dintre măsurile emblematice pe care le-ați susținut în repetate rânduri este reducerea contribuției Franței la Uniunea Europeană. Bugetul multianual al UE este în prezent negociat, iar mulți își doresc să fie finalizat înainte de alegerile prezidențiale.

Bardella: Doar o coincidență.

Condamnați acest lucru?

Bardella: Ideea este, în mod evident, de a fixa bugetul înaintea unei eventuale schimbări politice în Franța. Uniunea Europeană continuă să promoveze o politică și o filozofie profund antidemocratice.

Avem nevoie de o nouă arhitectură europeană. Ritmul în care evoluează astăzi europenii și Uniunea Europeană nu mai corespunde ritmului lumii. Ceea ce reprezintă Uniunea Europeană – globalizare, piețe deschise puternice, imigrație necontrolată, declin economic și reglementare excesivă – este profund depășit.

Uniunea Europeană este complet depășită și, în forma și dimensiunea sa actuală, nu mai este capabilă să răspundă marilor provocări cu care se va confrunta țara noastră.

Trebuie să schimbăm modul în care funcționează Uniunea Europeană și de aceea ne dorim ca, pe viitor, Franța să contribuie mai puțin la un buget care, în prezent, este proiectat să crească într-un ritm pe care îl consider delirant, chiar înaintea alegerilor prezidențiale.

Este un scandal democratic.

Viitorul executiv francez, indiferent care va fi acesta, trebuie să aibă un cuvânt de spus.