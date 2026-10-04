Poți turna această miere peste pizza, pui prăjit, carne de porc la grătar, pâine sau chiar înghețată.

Ce este usturoiul macerat în miere și de ce este atât de popular

Usturoiul și mierea sunt două alimente naturale folosite de secole pentru susținerea sănătății. Deși au gusturi foarte diferite, usturoiul are o aromă puternică și ușor picantă, în timp ce mierea este dulce în mod natural, ambele conțin compuși care pot avea efecte benefice asupra organismului.

Te poți bucura de proprietățile lor individual sau împreună, în acest preparat cu usturoi macerat în miere, care devine din ce în ce mai popular.

Cum se prepară usturoiul macerat în miere

Folosește miere crudă

Această rețetă este cât se poate de simplă. Mai întâi ai nevoie de usturoi, aproximativ 15-20 de căței, adică în jur de două căpățâni de usturoi. Poți folosi și mai puțin, iar aroma de usturoi va fi suficient de intensă, însă amestecul este mai gustos dacă folosești o cantitate mai mare.

Pune cățeii de usturoi într-un borcan curat, împreună cu câțiva fulgi de ardei roșu zdrobiți. Apoi acoperă-i complet cu miere crudă. Este important să folosești miere crudă pentru această rețetă, altfel amestecul nu va fermenta. În prezent, mierea crudă poate fi găsită în multe magazine. Verifică eticheta pentru a te asigura că este menționat faptul că este miere crudă.

Închide borcanul și păstrează-l într-un loc răcoros. Iar acum urmează partea cea mai grea: așteptarea.

Agită borcanul și eliberează gazele

În primele zile, verifică periodic borcanul. Agită-l o dată pe zi pentru ca usturoiul să rămână acoperit cu miere. De asemenea, deschide borcanul o dată pe zi pentru a elibera gazele acumulate în timpul fermentării. Un borcan cu miere care se sparge din cauza presiunii acumulate nu este deloc o situație plăcută.

După cinci zile, mierea va fi gata și o poți folosi peste preparatele preferate.

Ingrediente

• 15-20 de căței de usturoi, aproximativ două căpățâni, curățați

• 1 ½ căni de miere crudă

• ½ linguriță de fulgi de ardei roșu zdrobiți, opțional

Mod de preparare

Pune usturoiul într-un borcan curat, împreună cu fulgii de ardei roșu, dacă alegi să-i folosești. Adaugă mierea și amestecă. Închide borcanul și păstrează-l într-un loc răcoros și uscat.

Cel puțin o dată pe zi, timp de 5 zile, agită borcanul pentru a te asigura că usturoiul este acoperit cu miere. După ce încep să apară bule în miere, deschide borcanul o dată pe zi pentru a elibera gazele acumulate.

Cât timp trebuie lăsat usturoiul la macerat

Lasă usturoiul în miere la fermentat timp de 5 zile înainte de consum. Ulterior, mierea poate fi păstrată în cămară timp de până la 6 luni, potrivit rețetei originale. Poți folosi mierea peste pizza, pâine, pâine prăjită, carne sau aproape orice alt preparat.

Cum se păstrează usturoiul în miere

După 3-4 săptămâni, usturoiul poate fi scos din miere și păstrat la frigider pentru a fi folosit la gătit. Este posibil ca usturoiul să își schimbe ușor culoarea, ceea ce este considerat normal în cadrul acestei rețete.

Ce beneficii sunt asociate cu usturoiul și mierea

Usturoiul și mierea pot avea proprietăți antibacteriene și antivirale și conțin antioxidanți.

Acestea sunt două alimente naturale folosite de secole pentru susținerea sănătății. Deși au gusturi foarte diferite, ambele conțin compuși care pot avea efecte benefice asupra organismului.

Le poți consuma separat sau împreună, fie ca ingrediente naturale în diverse rețete, fie sub formă de suplimente. Unele forme de usturoi și miere sunt mai concentrate decât altele, așa că este important să știi cum să le folosești pentru a beneficia cât mai mult de proprietățile lor.

Susținerea sistemului imunitar

Atât usturoiul, cât și mierea conțin compuși naturali care pot contribui la susținerea sistemului imunitar. Alicina din usturoi poate ajuta organismul să lupte împotriva unor bacterii și virusuri, iar zdrobirea usturoiului proaspăt duce la eliberarea unei cantități mai mari din acest compus.

Mierea are proprietăți antibacteriene și antivirale și poate calma țesuturile iritate de la nivelul gâtului, fiind utilă în special în timpul răcelilor sau al infecțiilor sezoniere, scrie healthline.

Includerea acestor alimente în dietă poate contribui la susținerea imunității și la ameliorarea disconfortului asociat unor infecții ușoare.

Sănătatea inimii

Unele cercetări sugerează că usturoiul poate contribui la scăderea ușoară a tensiunii arteriale, în special în cazul persoanelor cu hipertensiune ușoară. Compuși precum alicina ar putea contribui la acest efect prin relaxarea vaselor de sânge și îmbunătățirea circulației.

Usturoiul poate fi inclus într-un stil de viață care susține sănătatea inimii, însă nu trebuie să înlocuiască medicamentele prescrise pentru tensiunea arterială.

Mierea ar putea contribui, de asemenea, la sănătatea inimii prin reducerea inflamației și a stresului oxidativ din organism.

Protecție antioxidantă

Atât usturoiul, cât și mierea conțin antioxidanți, care ajută la protejarea celulelor împotriva efectelor produse de stres, poluare și procesele obișnuite din organism.

Usturoiul feliat conține cantități mai mari de compuși antioxidanți, în timp ce mierea este bogată în antioxidanți naturali, precum flavonoidele și polifenolii.

Efecte antiinflamatoare

Inflamația este un răspuns normal al organismului. Atunci când persistă pentru o perioadă îndelungată, însă, poate contribui la apariția mai multor probleme de sănătate.

Anumiți compuși din usturoi și miere pot contribui la reducerea inflamației și la menținerea echilibrului organismului.

Cum se consumă usturoiul macerat în miere

Deși mierea este vedeta acestei rețete, nu ar trebui să arunci usturoiul. Este foarte bun, are un gust mai blând decât usturoiul crud, dar nu la fel de delicat precum usturoiul copt.

Folosește usturoiul la gătit. De la tocănițe, paste, sosuri, până la a îl adăuga în focaccia, de exemplu, sau la sărățele.

Dacă mierea nu se potrivește cu preparatul, poți clăti cățeii de usturoi înainte de folosire sau îi poți utiliza ca atare. Poți să toci un cățel de usturoi și să-l amesteci cu unt moale. Întinde amestecul pe pâine prăjită, apoi adaugă puțină miere din borcanul în care a fost usturoiul și vei obține o pâine cu usturoi cu totul specială.

Alte idei pentru a folosi mierea cu usturoi

Această miere cu usturoi este unul dintre cele mai versatile condimente. Cu greu găsești preparate în care să nu se potrivească.

• Este perfectă pentru pizza – merită încercată!

• O poți întinde pe pâine prăjită cu unt.

• O poți turna peste carne la grătar, precum miel, cotlete de porc sau chiar burgeri.

• Se potrivește foarte bine peste salatele cu crutoane.

• O poți adăuga într-un sandviș cu ou sau într-un sandviș pentru micul dejun.

• Poți pune puțină peste înghețată.