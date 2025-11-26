Jordan Bardella, liderul extremei drepte din Franța, a fost atacat cu făină la un târg agricol. VIDEO

Stiri externe
26-11-2025 | 07:23
Jordan Bardella
Getty

Un adolescent de 17 ani a fost reţinut şi plasat în arest preventiv marţi, la Vesoul, localitate din estul Franţei, fiind suspectat că ar fi aruncat cu făină în preşedintele Rassemblement National (RN, de extremă dreapta), Jordan Bardella.

autor
Ioana Andreescu

Jordan Bardella a fost să viziteze un târg agricol, a aflat AFP de la parchet şi din surse poliţieneşti. Adolescentul a fost reţinut pentru „insultă adusă unei persoane însărcinate cu o misiune de serviciu public”, Jordan Bardella fiind, de altfel, deputat european, a precizat aceeaşi sursă pentru AFP. Minorul nu are antecedente penale, potrivit informaţiilor preliminare.

Potrivit cotidianului regional L'Est Républicain, Jordan Bardella a făcut o baie de mulţime pe aleile târgului Sainte-Catherine. Dar, când a ajuns în faţa standului Coordination rurale, a fost acoperit cu făină de un adolescent, elev la liceul din Vesoul. Faptele ar fi fost filmate de unul dintre prietenii săi.

„Este un non-eveniment. Un copil de 16 ani, probabil din cauza lipsei de educaţie a părinţilor, a aruncat cu făină în fermieri şi în mine în timp ce discutam cu ei”, a reacţionat marţi seara Jordan Bardella într-o declaraţie pentru ziarul L’Est Républicain.

Citește și
elon-musk
Extrema dreaptă își schimbă imaginea: costume elegante, disciplină și strategie pentru a cuceri puterea în Europa

„Târgul Sainte-Catherine din Vesoul este simbolul acestei Franţe care munceşte şi care vrea să continue să trăiască”, a declarat pe X Bardella, preşedintele RN, postând un videoclip în care apare făcând selfie-uri.

Potrivit unei surse judiciare, Jordan Bardella a fost şi anul trecut la târgul Sainte-Catherine din Vesoul şi a fost ţinta unui atac cu ouă. Şi atunci a fost reţinut un minor.

Bardella, favorit în sondaje pentru prezidenţialele din 2027

Institutul francez de sondaje Odoxa a prezis pentru prima dată că liderul de extremă dreapta Jordan Bardella, în vârstă de 30 de ani, va câştiga următoarele alegeri prezidenţiale, programate în 2027, indiferent cine ar fi adversarii săi, scrie Reuters.

Emulul liderului de lungă durată al extremei drepte Marine Le Pen ar obţine mai multe voturi decât oricine altcineva dacă alegerile prezidenţiale ar avea loc săptămâna aceasta, a constatat Odoxa în urma unui sondaj realizat în rândul a 1.000 de persoane, în 19 şi 20 noiembrie.

În funcţie de adversarii săi din primul tur, el ar obţine fie 35%, fie 36% din voturi, arată Odoxa, şi ar câştiga împotriva oricărui candidat care ar ajunge în turul al doilea.

„Din păcate pentru Jordan Bardella şi susţinătorii săi, şi din fericire pentru toţi ceilalţi, faptul de a fi favoritul detaşat în alegerile prezidenţiale cu câteva luni înainte de desfăşurarea acestora nu garantează succesul”, notează Odoxa în raportul publicat odată cu rezultatele sondajului.

În trecut, Marine Le Pen şi tatăl ei, Jean-Marie Le Pen, s-au confruntat cu alianţe politice largi care i-au învins de trei ori în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale.

Marine Le Pen, în vârstă de 57 de ani, nu are voie să candideze la funcţii publice timp de cinci ani, după ce o instanţă a găsit-o pe ea şi pe unii membri ai partidului său vinovaţi, în martie, de deturnare de fonduri. Apelul său ar urma să se judece însă la anul, ceea ce i-ar mai da, teoretic, o şansă de a candida în alegerile din 2027.

Bardella, a cărui popularitate a depăşit-o pe cea a mentorului său, este considerat candidatul natural al partidului în cazul în care interdicţia împotriva lui Le Pen va fi menţinută.

Odoxa a făcut sondajul luând în calcul o candidatură a lui Bardella împotriva liderului de extremă stânga Jean-Luc Mélenchon, a moderatului de stânga Raphaël Glucksmann şi a foştilor prim-miniştri centrişti Gabriel Attal şi Édouard Philippe.

Sondajul a arătat că Bardella ar câştiga cu 74% în faţa lui Mélenchon în turul al doilea şi cu 53% împotriva lui Philippe. Marja de eroare a sondajului a fost de 2,5 puncte procentuale.

La începutul acestei luni, un alt sondaj arăta că Bardella pierde la limită în turul doi împotriva lui Philippe.

Performanţa slabă a moştenitorilor politici ai actualului preşedinte Emmanuel Macron vine după o scădere abruptă a popularităţii acestuia, de când decizia sa de a convoca alegeri generale la mijlocul anului 2024 a dus la un parlament fără majoritate, incapabil să formeze o coaliţie funcţională.

Gramatica și aritmetica revin în liceu. Ministerul Educației introduce experimente în noua programă școlară

Sursa: News.ro

Etichete: Franta, targ, faina,

Dată publicare: 26-11-2025 07:23

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Nunta anului în România! Andreea Bălan se căsătorește cu un sportiv mai tânăr cu 9 ani
GALERIE FOTO Nunta anului în România! Andreea Bălan se căsătorește cu un sportiv mai tânăr cu 9 ani
Citește și...
Studiu: Vaccinurile anti-HPV reduc drastic riscul de cancer de col uterin. Eficiența în funcție de vârstă
Stiri Sanatate
Studiu: Vaccinurile anti-HPV reduc drastic riscul de cancer de col uterin. Eficiența în funcție de vârstă

Vaccinurile împotriva virusului papiloma uman (HPV) reduc drastic riscul de cancer de col uterin, în special dacă sunt administrate la o vârstă fragedă, au declarat luni autorii unui studiu amplu realizat în Franţa, informează AFP.

Extrema dreaptă își schimbă imaginea: costume elegante, disciplină și strategie pentru a cuceri puterea în Europa
Stiri externe
Extrema dreaptă își schimbă imaginea: costume elegante, disciplină și strategie pentru a cuceri puterea în Europa

Politicienii de extremă dreaptă din Bruxelles și omologii lor din Marea Britanie, Franța și Germania sunt mai dornici ca oricând să ajungă la putere și sunt pregătiți să facă orice este necesar pentru a câștiga, scrie Politico.

 

Macron ar putea anunţa joi instituirea serviciului militar voluntar în Franţa. „Trebuie să-i descurajăm pe ceilalţi să vină”
Stiri externe
Macron ar putea anunţa joi instituirea serviciului militar voluntar în Franţa. „Trebuie să-i descurajăm pe ceilalţi să vină”

Într-o lume „plină de incertitudini”, în contextul unui război la porţile Europei, Emmanuel Macron ar putea anunţa în zilele următoare instituirea serviciului militar voluntar în Franţa, un proiect aflat în studiu de câteva luni.

 

Recomandări
Zona din România pe care a tranzitat-o drona rusească nu ar fi fost aleasă întâmplător. „Poarta Focșanilor”, testată de ruși
Stiri actuale
Zona din România pe care a tranzitat-o drona rusească nu ar fi fost aleasă întâmplător. „Poarta Focșanilor”, testată de ruși

Armata a fost în alertă luni dimineață, după o încălcare gravă, a spațiului aerian. Radarele au detectat o dronă, care a pătruns pe teritoriul nostru și a survolat județele Tulcea, Galați, Vrancea, și Vaslui.

Explozie la un bloc din Buftea. Imobilul riscă să se prăbușească. Bilanțul victimelor
Stiri actuale
Explozie la un bloc din Buftea. Imobilul riscă să se prăbușească. Bilanțul victimelor

O explozie puternică s-a produs marți seară la parterul unui bloc din Buftea, Ilfov, iar clădirea riscă să se prăbușească. Sunt mai multe victime, printre care și un minor.

30 de ani de PRO TV. 2020 - Anul în care un virus apărut din China a oprit lumea și ne-a schimbat viețile pentru totdeauna
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2020 - Anul în care un virus apărut din China a oprit lumea și ne-a schimbat viețile pentru totdeauna

De la 1 noiembrie vă arătăm în campania noastră retrospectivă ”30 de ani în 30 de zile” ani în care lumea s-a învârtit prea repede. În care alergam fără să ne uităm în jur, convinși că timpul ne aparține.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 25 Noiembrie 2025

48:00

Alt Text!
La Măruță
25 Noiembrie 2025

01:29:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
25 Noiembrie 2025

01:46:29

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28