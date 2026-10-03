Măsura este programată să intre în vigoare la 23 octombrie 2027 și va schimba modul în care companiile aeriene afișează și vând biletele, scrie The Independent.

Noile norme au fost convenite de Parlamentul European și Consiliul UE și au fost publicate oficial în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 2 octombrie.

Conform noilor reguli, pasagerii vor putea avea gratuit:

un obiect personal, precum o geantă mică sau un rucsac, care să poată fi depozitat sub scaunul din față;

un bagaj de cabină de până la 7 kilograme, cu dimensiuni totale de cel mult 100 cm.

Obiectul personal trebuie să se încadreze în limita de 40 × 30 × 15 centimetri.

Parlamentul European precizează că bagajul de cabină va fi permis „fără cost suplimentar”, în funcție de capacitatea disponibilă în cabina aeronavei.

Costul bagajului nu va mai fi ascuns

Una dintre schimbările importante vizează și modul în care sunt prezentate prețurile biletelor. Companiile aeriene vor trebui să afișeze, încă de la începutul procesului de rezervare, tarife care includ dreptul la bagajul de cabină. Scopul este ca pasagerii să poată compara mai ușor prețurile reale ale biletelor între diferite companii.

Totuși, operatorii aerieni vor putea oferi în continuare bilete mai ieftine pasagerilor care aleg în mod voluntar să călătorească fără bagaj de cabină.

Noile prevederi sunt așteptate să se aplice începând cu 23 octombrie 2027. Până atunci, regulile actuale ale fiecărei companii aeriene rămân în vigoare, ceea ce înseamnă că pasagerii trebuie să verifice în continuare condițiile privind bagajele înainte de călătorie.

Ce se întâmplă cu zborurile din Marea Britanie

Pentru că Marea Britanie nu mai face parte din Uniunea Europeană, regulile nu se vor aplica automat tuturor zborurilor operate de sau către Regatul Unit.

Astfel, pasagerii britanici ar putea fi nevoiți în continuare să plătească pentru bagajul de cabină pe anumite segmente ale călătoriei. În cazul unor companii precum easyJet sau British Airways, aplicarea regulilor europene va depinde de ruta și direcția zborului și de legislația privind drepturile pasagerilor aplicabilă acelei curse.

Noua legislație europeană reprezintă prima revizuire majoră a regulilor privind drepturile pasagerilor aerieni din 2004 și urmărește, printre altele, să facă prețul real al unei călătorii mai transparent și să reducă situațiile în care costurile suplimentare pentru bagaje apar abia după alegerea biletului.