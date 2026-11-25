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Intruziunile au afectat o reţea care analizează informaţiile din materialele publice, neclasificate, potrivit News.ro, care citează New York Times.

Deşi nu a fost clar exact ce materiale neclasificate au fost compromise, se crede că şi informaţii de la alte agenţii guvernamentale au fost expuse în urma breşei.

Întrebat despre aceste informaţii, ODNI a declarat că „nu au existat perturbări ale capacităţilor critice sau ale sistemelor clasificate".

FBI, Pentagonul și alte agenții americane, afectate de incidente cibernetice

Acest eveniment este cel mai recent dintr-o serie de întreruperi tehnice şi incidente de securitate cibernetică, inclusiv o breşă de securitate semnalată la Departamentul Agriculturii al SUA.

Recent, au fost dezvăluite două breşe de securitate distincte la FBI, în timp ce Pentagonul şi Departamentul Securităţii Interne au fost, de asemenea, implicate în incidente cibernetice recente.

CNN, care citează patru surse familiarizate cu situaţia, confirmă la rândul său informaţiile publicate de The New York Times.

Nu este clar deocamdată când a avut loc atacul cibernetic, cine a fost responsabil pentru acesta sau dacă problema a fost rezolvată.

Biroul Directorului Naţional de Informaţii (ODNI), care supraveghează 17 agenţii de informaţii americane, inclusiv CIA, a investit în ultimii ani în activităţi de informaţii din surse deschise, care sunt adesea neclasificate.

Incidentul nu pare, totuşi, să aibă legătură cu un aparent atac cibernetic asupra bazei de date naţionale a FBI cu informaţii penale, au afirmat două dintre surse.

Întreruperi majore care au afectat băncile, zborurile și serviciile Microsoft au amplificat îngrijorările

Incidentele de piratare au coincis cu o serie de întreruperi tehnologice de mare amploare, fără legătură între ele, care au afectat băncile, Agenţia Naţională de Securitate (NSA) şi sistemul de control al traficului aerian al Administraţiei Federale a Aviaţiei (FAA), ceea ce a zguduit încrederea americanilor în tehnologia care stă la baza vieţii lor, notează, la rândul său, CNN.

Toate zborurile la nivel naţional au fost suspendate timp de câteva ore la începutul acestei luni, în urma unei defecţiuni masive a sistemelor, ceea ce a dus la întârzierea sau anularea a mii de zboruri. Administraţia Federală a Aviaţiei a identificat cauza problemei într-un singur router din Arkansas.

În alt context, o întrerupere care a afectat produsele Microsoft a împiedicat oamenii din întreaga lume să acceseze elemente esenţiale ale vieţii profesionale, precum conturile de e-mail Outlook şi întâlnirile pe Teams.

Oficialii securității naționale sunt în alertă

Însă întreruperea de la NSA, agenţia americană de spionaj în domeniul informaţiilor de semnal, precum şi intruziunile de la FBI şi CIA sunt cele care îi ţin în alertă pe oficialii din domeniul securităţii naţionale.

Reţeaua strict secretă pe care NSA o foloseşte pentru comunicaţiile sale interne a fost indisponibilă timp de mai multe zile săptămâna trecută, a relatat CNN. Cauza aparentă a fost o actualizare de software care a eşuat, şi nu un atac cibernetic, a declarat şeful serviciilor de spionaj ale ţării, Jay Clayton.

O instalaţie critică din Georgia, care susţine operaţiunile de informaţii de semnal şi de securitate cibernetică axate pe Orientul Mijlociu - regiune în care SUA se află în prezent într-un conflict cu Iranul - a fost, de asemenea, afectată, a relatat CNN.

Cele mai sensibile şi importante sisteme de culegere a informaţiilor ale NSA nu au fost afectate de această întrerupere, iar până vineri problema a fost rezolvată.

Vulnerabilităţile software pe care NSA le remediază în prezent reprezintă doar o mică parte dintr-o serie de noi vulnerabilităţi pe care inteligenţa artificială a reuşit să le identifice.

Experţii în securitate cibernetică afirmă că atât agenţiile guvernamentale, cât şi companiile private descoperă o serie de noi erori de software în sistemele lor datorită IA, ceea ce determină o cursă contracronometru pentru remedierea acestora şi, uneori, greşeli pe parcurs.